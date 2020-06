ये टॉप 5 मेडिटेशन ऐप्स आपके काम के तनाव को रखेंगी पूरी तरह दूर, अब काम को दे पाएंगे अपना 100%

कोरोनावायरस महामारी ने हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल दिया है। सामाजिक रूप से दूर रहने के मानदंडों के साथ हम में से अधिकांश लोग रिमोटली या घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम जानते हैं कि जल्द ही स्थितियों में सुधार नहीं होने जा रहा है। फोटो साभार: ShutterStock मनोरंजन और वीडियो कॉलिंग ऐप के अलावा, हम आपको शांत करने में मदद करने के लिए मेडिटेशन ऐप्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं।

यहां टॉप 5 पांच मेडिटेशन ऐप्स की एक लिस्ट है जिनसे आप अपने तनाव को कम करने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की कोशिश कर सकते हैं: सत्व (Sattva) सत्त्व एक लोकप्रिय मेडिटेशन ऐप है जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है। ऐप मेडिटेशन के वैदिक सिद्धांतों से आकर्षित करने का दावा करता है। इसमें मेडिटेशन संगीत, टाइमर और ट्रैकर के साथ-साथ मेडिटेशन करने के निर्देश और मंत्र शामिल हैं। ऐप्लीकेशन में आपके आराम, मेडिटेशन, नींद या आराम करने में मदद करने के लिए प्लेलिस्ट को क्यूरेट किया गया है। इसमें इन-ऐप शॉपिंग भी शामिल है। काम (Calm) काम (Calm) एक और लोकप्रिय मेडिटेशन ऐप है। यह Android और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। इस अवार्ड-विनिंग ऐप में शांत व्यायाम (calming exercises), साँस लेने की तकनीक और आपको आराम करने में मदद करने के लिए एक लंबी लिस्ट है। एक स्लीप स्टोरीज़ सेक्शन भी है जो आपको बेहतर नींद देने में मदद करता है। हेडस्पेस (Headspace) हेडस्पेस भी एक लोकप्रिय मेडिटेशन ऐप है जो एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइस दोनों के लिए उपलब्ध है। ऐप आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की मूल बातें सिखाता है और इसके साउंडट्रैक की लाइब्रेरी से आपको बेहतर नींद लेने में मदद मिलेगी। हेडस्पेस में लिमिटेड फ्री कंटेंट है और तनाव, नींद, चिंता, शारीरिक स्वास्थ्य, और व्यक्तिगत विकास के अधिकांश सत्रों को हेडस्पेस प्लस नामक सशुल्क संस्करण में शामिल किया गया है। सेरेनिटी (Serenity) सेरेनिटी, ध्यान और मननशीलता की तकनीक प्रदान करती है जिसका उद्देश्य जीवन में शांति और शांति की भावना लाना है। ऐप में आपके मेडिटेशन जर्नी पर जाने के लिए सात दिन का बेसिक कोर्स है। सेरेनिटी ऐप भी नींद लेने का गाइड देती है जिसमें मेडिटेशन टेक्नीक्स शामिल है जो आपको विश्राम तकनीकों और शांत ध्वनियों का उपयोग करके सोने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। द माइंडफुलनेस ऐप (The Mindfulness App) माइंडफुलनेस ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध है। ऐप का फ्री एडिशन माइंडफुलनेस, निर्देशित ध्यान सत्रों के साथ-साथ आपके ध्यान की दिनचर्या का पालन करने और उन पर नज़र रखने के लिए पांच-दिवसीय निर्देशित परिचय प्रदान करता है। भुगतान किए गए संस्करण में लोकप्रिय शिक्षकों द्वारा अधिक मेडिटेशन सेशन और कोर्स शामिल हैं, जैसे कि तनाव से राहत, फ़ोकस, नींद, भावनाओं, बच्चों और किशोरावस्था, कार्यस्थल पर मनमुटाव और रिश्तों को चुनने में मदद करने के लिए जो आपको चाहिए। Also Read पतंजलि ने कोरोनावायरस के खात्मे के लिये लॉन्च की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल, जानिए क्या है खासियत

(Edited by रविकांत पारीक)

