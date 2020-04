67 की उम्र में हुआ दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन, कैंसर से पीड़ित थे ऋषि

दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का कैंसर के साथ दो साल की लंबी लड़ाई के बाद 67 साल की उम्र में आज सुबह निधन हो गया है। 67 वर्षीय अभिनेता को एच एन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके भाई रणधीर कपूर ने इस खबर की पुष्टि की। रणधीर ने पीटीआई से कहा, "वह अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका निधन हो गया है।" ऋषि कपूर (फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया) बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि की। "वह नहीं रहे है .. ! ऋषि कपूर .. गए .. बस गुज़र गए .. मैं नष्ट हो गया! " T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away ..

I am destroyed ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 30, 2020 ऋषि कपूर के साथ अंतिम समय में पत्नी नीतू कपूर, बेटे रणबीर और बेटी रिधिमा थे।

लगभग एक साल तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद अभिनेता पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे।

फरवरी में, कपूर अपने खराब स्वास्थ्य के चलते कारण दो बार अस्पताल में भर्ती हुए।

उन्हें पहले दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ वे एक पारिवारिक समारोह में भाग ले रहे थे। उस समय, कपूर ने कहा था कि वह एक "संक्रमण" से पीड़ित थे।

उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज़, बोल राधा बोल, बॉबी, चांदनी जैसी हिट फिल्में दी थी।

आपको बता दें कि बॉलीवुड और सिनेप्रेमियों के लिए लगातार दो दिन में ये दुसरा बड़ा झटका है। ऋषि से ठीक एक दिन पहले यानि कि 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान दुनिया को अलविदा कह गए थे। Also Read इरफान खान: ‘मकबूल’ होकर दुनिया को अलविदा कह गए, जानिए इरफान का सफर और वो आखिरी संदेश

(Edited by रविकांत पारीक)

