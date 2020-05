क्या हुआ जब विराट के सेलेक्शन के लिए उनके पापा से घूस मांगी गयी थी?

विराट कोहली आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार हैं और उन्हें एमएस धोनी के बाद भारत का सफलतम कप्तान भी माना जाता है। विराट कोहली

भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली ने अपने करियर के शुरू होने के पहले सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि एक बार टीम में उनके सेलेक्शन के लिए उनके पिता से घूस मांगी गई थी, जिसे देने से उनके पिता ने इंकार कर दिया गया था।

विराट कोहली ने यह किस्सा भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर जारी बातचीत के दौरान सुनाया है। विराट ने बताया कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनके चयन टीम में नहीं किया गया था, क्योंकि उनके पिता घूस नहीं दी थी।

कोहली ने बातचीत में बताया कि उनके होम स्टेट यानी दिल्ली में खेल को लेकर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो सही नहीं है। विराट ने बताया कि घूस मांगने वाले शख्स ने उनसे पिता से जाकर यह बात की थी, लेकिन उनके पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि अगर विराट टीम में सेलेक्ट होने चाहते हैं तो यह मेरिट पर ही होना चाहिए।

विराट ने आगे बताया कि उसके बाद उनका चयन टीम में नहीं हो सका था और इसके चलते वह खूब रोये भी थे। विराट बताते हैं कि उस घटना ने उन्हे बहुत कुछ सिखाया।

विराट ने आगे बताया, "मुझे एहसास हुआ कि मुझे सफल होने के लिए असाधारण होना था और मुझे अपने प्रयास और कड़ी मेहनत के माध्यम से यह हासिल करना था। मेरे पिता ने मुझे शब्दों से ही नहीं अपने कर्मों से भी सही रास्ता दिखाया।" विराट कोहली आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार हैं और उन्हे एमएस धोनी के बाद भारत का सफलतम कप्तान भी माना जाता है।

