ऑन्त्रप्रेन्योर बनना है? ये 4 स्टार्टअप पूरा करेंगे आपका ख़्वाब

ऑन्त्रप्रेन्योर...ऑन्त्रप्रेन्योर...ऑन्त्रप्रेन्योर





हां, हम जानते हैं, आपको भी बनना है; और ये भी जानते हैं कि अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसकी राह कहां से शुरू होती है.





आपके कानों में भी इस शब्द की गूंज हर दफे सुनाई देती है; दुनियाभर में इसने होड़ सी जो मचा रखी है. लेकिन क्या आपने कभी इस शब्द की ईजाद कहां और कैसे हुई? इस पर गौर किया है... हम बताते हैं —





ऑन्त्रप्रेन्योर (Entrepreneur) एक फ्रांसीसी शब्द है, जो संभवत: अर्थशास्त्री जीन-बैप्टिस्ट से (Jean-Baptiste Say) द्वारा गढ़ा गया है. यह Entreprendre शब्द से लिया गया है, जिसे आमतौर पर "undertaker" या "adventurer" के रूप में अनुवादित किया जाता है.

कौन होता है ऑन्त्रप्रेन्योर?

ऑन्त्रप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो एक नया बिजनेस शुरू करता है. वह रिस्क लेता है. ऑन्त्रप्रेन्योर को आमतौर पर एक इनोवेटर, नए आइडिया, वस्तुओं, सेवाओं और व्यवसाय/या प्रक्रियाओं के स्रोत के रूप में देखा जाता है.





ऑन्त्रप्रेन्योर किसी भी इकॉनमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे जरूरतों का अनुमान लगाने और बाजार में अच्छे नए विचारों को लाने के लिए आवश्यक कौशल और पहल का उपयोग करते हैं. स्टार्टअप के जोखिम उठाने में सफल साबित होने वाले ऑन्त्रप्रेन्योर को लाभ, प्रसिद्धि और निरंतर विकास के अवसरों से पुरस्कृत किया जाता है. जो असफल होते हैं, उन्हें नुकसान होता है और बाजारों में उनका दबदबा कम हो जाता है.

इमेज: freepik

ऑन्त्रप्रेन्योर्स के मन में ऐसी शक्तिशाली अवधारणाएं हैं जो निस्संदेह दुनिया को हिला देंगी. दुर्भाग्य से, उनमें से अधिकांश समय के साथ अपनी कंपनी के लिए फंडिंग हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं. ऐसे में कई आइडिया कभी भी बड़े बिजनेस में तब्दील नहीं हो पाते हैं. बिजनेस आइडिया पर काम करना और निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण कदमों में से एक है. हर बिजनेस की शुरुआत में, एक पिच डेक कम्यूनिकेशन, प्लानिंग और ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहद जरूरी टूल है. मजबूत पिच डेक उन कंपनियों की सहायता कर सकता है जिन्हें अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है. निवेशकों को एक स्टार्टअप पिच डेक द्वारा आकर्षित किया जा सकता है जो उन स्लाइड्स पर एक मनोरम कहानी बताता है और आदर्श रूप से, उन्हें चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करता है.





अब हम यहां आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ ऑन्त्रप्रेन्योर बनने के आपके सपने को साकार कर सकते हैं, बल्कि ऑन्त्रप्रेन्योरशिप की दुनिया की कायापलट सकते हैं -

Pitch Our Way

Pitch Our Way ऑन्त्रप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी कराने वाला सॉल्यूशन है. यह खासतौर पर स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुटाने के दौरान फाउंडर्स की मदद करता है. कंपनी अपने प्रोफेशनल बिजनेस रणनीतिकारों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करके फाउंडर्स को अपने पिच डेक के साथ तैयार करती है. कंपनी के पास अच्छे प्रोफेशनल्स की एक टीम है जो 'वर्क स्मार्ट' के मंत्र में विश्वास करते हैं. टीम का निरंतर प्रयास अपने ग्राहकों को बेस्ट-इन-क्लास सॉल्यूशन देकर उनकी सफलता की कहानी का एक अभिन्न अंग बनना है. Pitch Our Way फाउंडर्स को उनकी पहले फंडिंग पिच को क्रैक करने में मदद करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया. यह उभरते हुए फाउंडर्स को उनके बिजनेस के अलग-अलग पहलुओं पर परामर्श देता है, और वित्तीय मूल्यांकन और अनुमानों के साथ उनका समर्थन करता है. Pitch Our Way ने पूरे भारत, जीसीसी क्षेत्र और कनाडा में 750 से अधिक स्टार्टअप्स की मदद की है. कंपनी ने 20 अलग-अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, जिसमें Welspun group, Watch Your Health, Parfait, Maate, Monsoon Salon, Vehicle care, Neyyar App जैसी कंपनियां शामिल हैं.

Easy to Pitch

हर एक स्टार्टअप फाउंडर को फंडिंग चाहिए होती है. स्टार्टअप फाउंडर और बिजनेसमैन के लिए, Easy to Pitch सबसे तेजी से बढ़ते पिचिंग टूल में से एक है. कंपनी को मुख्य रूप से बिजनेस आइडिया को सफल बिजनेस में तब्दील करने, फाउंडर्स को तैयार करने, और पिच डेक में अपनी श्रेष्ठता के लिए महारथ हासिल है. Easy to Pitch की शुरुआत प्रियंका मदनानी और निखिल परमार ने फाउंडर्स को "पिच तैयार" करने और उनकी रिजेक्शन रेट को कम करने के लक्ष्य के साथ की थी. कंपनी शानदार पिच प्रजेंटेशन तैयार करने के लिए कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डेक तैयार करना, फाइनेंशियल एनालिसिस और फाउंडर्स को तैयार करना. कंपनी फ्री में (बिना किसी शुल्क के) पिच रिव्यू भी देती है.

PitchWorx

ग्राफिक डिजाइन फर्म PitchWorx डिजाइन वाले ब्रांड्स की सहायता करती है. कंपनी ने अलग-अलग इंडस्ट्रीज में 500 से अधिक ब्रांड्स के साथ काम किया है. कंपनी प्रभावी ऑडियंस-ओरिएंटेड मैसेज तैयार करती है, भले ही आप निवेशकों को पिच कर रहे हों, ग्राहकों को जोड़ रहे हों, या इस तेजी से प्रतिस्पर्धी माहौल में अपने ब्रांड का प्रचार कर रहे हों. कंपनी हर चीज में आपकी सहायता करती हैं, चाहे वह एक स्टार्टअप निवेशक पिच हो, कॉर्पोरेट प्रजेंटेशन डिजाइन, किसी नए प्रोडक्ट / सर्विस को लॉन्च करने के लिए एनिमेटेड एक्सप्लेनर फिल्म, लाइव वीडियो शूट, नई कंपनी की वेबसाइट, आदि हो.

Deck

Deck App Technologies की टीम बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में दशकों का अनुभव रखती है. यह स्टार्टअप के फाइनेंसिंग डेक से लेकर सेल्स डेक तक सब कुछ तैयार करने में सहायता करता है. कंपनी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट प्रजेंटेशन तैयार करती है. कंपनी के प्रोडक्ट किसी को भी, कहीं भी, अपना टैलेंट, व्यू पॉइंट्स और जुनून दिखाने की ताकत देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म के लिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तैयार किया जा सके. कंपनी के पास अच्छे और प्रभावी प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) अपने उद्देश्य, जैसे डेटा विज़ुअलाइज़ेशन या इमेजरी के महत्व को समझकर जल्दी से जानकारी हासिल कर सकती है. डेक सॉफ्टवेयर प्रोफेसनल दिखने वाली कॉर्पोरेट प्रजेंटेशन तैयार करने के लिए इसे सरल और किफायती बनाता है.





हमें उम्मीद है स्टार्टअप करने और उसे सफल बिजनेस में तब्दील करने के लिए ये कंपनियां आपके लिए काफी मददगार साबित होंगी.