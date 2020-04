27 अप्रैल 2020 से 03 मई 2020: जानें क्या कहते हैं आपके ग्रह-नक्षत्र, व्यापार और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा असर

साप्ताहिक राशिफल: 27 अप्रैल 2020 से 03 मई 2020 ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, प्रयागराज विशेष - इस सप्ताह सभी राशि वालों को यात्रा न करने की हिदायत दी जाती है, सभी से निवेदन है कि घर में रहें और स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। अपना व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, नौकरी के कार्य इन्टरनेट/ऑनलाइन द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास करें।

मेष राशि मेष राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 सप्ताह का मध्य कलहकारी हो सकता है, किसी के भी साथ वाद-विवाद में न पड़ें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम तीन दिन सामान्य बीतेंगे, न होगा लाभ, न होगी हानि। स्वास्थ्य - यह सप्ताह विपरीत परिस्थितियों से भरा है, अतः स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय - सप्ताह का प्रारम्भ पराकर्म में वृद्धि, मित्रों का सहयोग, इच्छापूर्ति के साथ होगा, सभी कार्य पूर्ण होंगे, शिक्षा - इस सप्ताह मन इधर-उधर भटकेगा, प्रभु की शरण लें। उपाय - तिल के तेल का दान करें तथा गुरूवार का व्रत करें।

वृष राशि वृष राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 यह सप्ताह पर्याप्त भागदौड़ तथा कार्य व्यस्तता से भरा हुआ है। सप्ताह के अंतिम तीन दिन प्रिय व्यक्ति की भी बात मन में चुभने लगेगी जिससे कलहकारी स्थिति बन सकती है, वाद-विवाद से बचें। स्वास्थ्य - सप्ताह अन्त में सावधानी बरतें क्योंकि सप्ताह के अंतिम तीन दिन आपकी मनोवृत्ति अत्यन्त संवेदनशील रहेगी। व्यवसाय - सप्ताह के प्रारम्भ में आशा अनुरूप कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा - विद्यार्थियों को इस सप्ताह लाभ के अवसर मिलेंगे। उपाय - काले कपड़े का तिल सहित दान करें और जल में कोयला बहाएं। शनिवार के दिन किसी गरीब की सहायता करें।

मिथुन राशि मिथुन राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 यह सप्ताह पूर्ण रूप से शुभप्रद है लेकिन किसी के बहकावे में न आऐं। आपकी उन्नति से जलने वाले आप को गुमराह करके हानि पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। आपके शत्रु इस सप्ताह निष्क्रिय रहेंगे, धन आगमन के प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय - आपना सारा ध्यान जीविकोपार्जन के कार्यों पर लगाने से आप घर-परिवार में खुशी के वातावरण का सृजन करेंगे।

शिक्षा - इस सप्ताह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि बनी रहेगी जिससे शिक्षा में लाभ भी मिलेगा। उपाय - काली उड़द की दाल और तेल का दान करें।

कर्क राशि कर्क राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 2, 11, 20, 29 सप्ताह के प्रारम्भ तीन दिन विशेष सावधानी बरतें, वाद-विवाद से बचें, अनावश्यक व्यय के कारण मन अशांत रहेगा। सप्ताह के अन्तिम दिनों में धन प्राप्ति एवं नवीन लाभदायक योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त होगा। स्वास्थ्य - सप्ताह प्रारम्भ में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय - सप्ताह मध्य सुख बना रहेगा, कार्यों के मन के अनुसार होने के कारण चित्त प्रसन्न रहेगा। शिक्षा - सप्ताह अन्त में विद्यार्थियों द्वारा लिए गए सभी निर्णय सफलता प्रदान करेंगे। उपाय - सुन्दरकाण्ड का पाठ करें तथा केसर का तिलक लगाएं, गुरूवार के दिन धार्मिक स्थल पर पीली चीजों का दान करें।

सिंह राशि सिंह राशि शुभ रंग - गहरा लाल, गुलाबी, शुभ अंक - 1, 10, 28 सप्ताह के प्रारम्भ के तीन दिन अत्यन्त लाभप्रद हैं, सप्ताह के मध्य के दो दिन सभी कार्यों में सावधानी अपेक्षित है, आय से अधिक खर्च का योग बन रहा है, सोच-समझकर ही निवेश करें। सप्ताह के अंतिम तीन दिन सुखद हैं, शुभ समाचार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य - सप्ताह मध्य में स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यवसाय - परिश्रम के अनुपात में सफलता आपके कदम चूमेगी, सभी कार्य फलीभूत होंगे, मन प्रसन्न रहेगा।

शिक्षा - विद्यार्थियों के पराक्रम में वृद्धि होगी, शिक्षा संबंधी कार्य गति पकड़ेंगे। उपाय - सिंह राशि वाले नित्य हनुमान चालीसा का पाठ एवं हनुमत उपासना करें तो उनके सभी कार्य बनेंगे।

कन्या राशि कन्या राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 यह सप्ताह मिले-जुले फलों से ओत-प्रोत है। कार्य की व्यस्तता बनी रहेगी जो कि सप्ताह मध्य तक लाभ में परिवर्तित होगा। सप्ताह के अंतिम तीन दिन परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करेगा, अनावश्यक खर्चे से मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य - सप्ताह अन्त में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। व्यवसाय - सप्ताह प्रारम्भ एवं सप्ताह मध्य में आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, सहयोगी मदद करेंगें। शिक्षा - बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उपाय - किसी साधु को तवा या अंगीठी दान करें तथा शिव मंदिर में दूध-दही का दान करें।

तुला राशि तुला राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 विशेष उत्साह भरा सप्ताह है, लेकिन अपने मन के गुप्त रहस्यों को तथा भावी योजनाओं को किसी पर प्रकट न करें, सामाजिक कार्यों के कारण प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यवसाय - कार्य की व्यस्तता से मन शांत रहेगा, इधर-उधर की बातों में नहीं उलझेगा जिसके फलस्वरूप सप्ताह अन्त में अवश्यम्भावी लाभ प्राप्त होगा।



शिक्षा - शिक्षा संबंधी सभी रूके हुए कार्य पूरे होंगे, भाग्य का सितारा साथ देगा। उपाय - काले सुरमा तथा काले कपड़े में उड़द एवं मूंग रख कर दान करें तो कार्यों में आने वाले व्यवधानों से मुक्ति मिलेगी।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 इस सप्ताह वाहन सावधानीपूर्वक चलाऐं, अपनी प्रिय वस्तुओं को सम्भाल कर रखें। सप्ताह मध्य में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। सप्ताह के अंतिम तीन दिन बिगड़े कार्य बनने लगेगें, विघ्न-बाधाएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह में प्रारम्भ के तीन दिन विशेष सावधानी बरतें। व्यवसाय - इस सप्ताह कार्य हानि, वाद-विवाद का योग बन रहा है। शिक्षा - विद्यार्थियों के कार्य इस सप्ताह बनने लगेंगे, बाधाऐं दूर रहेंगी। उपाय - बहते हुए जल में कोयला बहाऐं तो शुभ फल में बढ़ोत्तरी होगी।

धनु राशि धनु राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 सप्ताह का प्रारम्भ सुखद, सप्ताह का मध्य विघ्नकारी एवं सप्ताह का अंत मंगलकारी रहेगा। प्रारम्भ में सुखद घटनाएं मन को प्रसन्न रखेंगी, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्य बनते नजर आऐंगे। स्वास्थ्य - सप्ताह के मध्य सावधानी बरतें, वाहन सावधानीपूर्वक चलाऐं एवं स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी।



व्यवसाय - अंतिम तीन दिन मंगलकारी कार्यों में व्यतीत होंगे, भाग्य का साथ मिलते ही कार्य करने का जोश आपके अन्दर भर जाएगा। शिक्षा - विघ्नकारी परिस्थिति मन में कष्ट उत्पन्न करेगी, इस सप्ताह उपाय अवश्य करें। उपाय - मीठे तेल का दान करें, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

मकर राशि मकर राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 सप्ताह मध्य में प्रिय व्यक्ति से मुलाकात एवं सहयोग मनोबल उंचा करेगा, अभीष्ट की सिद्धि के लिए उत्तम सप्ताह है। सप्ताह के अंतिम तीन दिन अंजाने लोगों से सावधान रहें। स्वास्थ्य - सप्ताह अन्त में किसी भी रोग को नजरअंदाज न करें। व्यवसाय - सप्ताह का प्रारम्भ धन लाभ, कार्यों में सफलता से होगा। शिक्षा - विद्यार्थियों को सफलता इस सप्ताह अवश्य मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी के अनेक अवसर इस सप्ताह मिलेंगे। उपाय - शनि मंदिर में शनि देव का तेल से अभिषेक करें तथा शिव चालीसा का पाठ करें।

कुम्भ राशि कुम्भ राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 इस सप्ताह सुख, साधन के अवसर सुलभ होंगे, महत्वपूर्ण, लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह कार्यशैली में परिवर्तन आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। स्वास्थ्य - सप्ताह अन्त स्वास्थ्य के लिए कष्टप्रद रहेगा। व्यवसाय - रूका धन पाने और अधूरा कार्य निपटाने के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, न बहुत अच्छा, न बहुत बुरा।

उपाय - लोहे के बर्तन में तेल भर उसमें अपना चेहरा देखकर तेल सहित बर्तन दान करें तथा सूखे नारियल नदी में प्रवाहित करें।

मीन राशि मीन राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 सप्ताह मिले-जुले प्रभाव वाला है, प्रारम्भ के दो दिन विरोधी प्रबल रहेंगे। वाद-विवाद के कारण अनावश्यक कलह उत्पन्न हो सकती है, अतः धैयपूर्वक कार्य व्यवहार करें। सप्ताह का मध्य सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य - इस सप्ताह घर में अनावश्यक कलह स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, अतः सतर्क रहें, स्वस्थ्य रहेंग। व्यवसाय - सप्ताह के अंतिम तीन दिन शुभ समाचार, धन लाभ एवं कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा - शिक्षा के क्षेत्र में लाभ इस अवसर जरूर दिखाई देगा। उपाय - हनुमत आराधना करें तथा मंगलवार के दिन बंदरों को चना खिलाएं।

















