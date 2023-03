“1794 फ्रांस के एक गांव में जन्‍मी

खेतों में पली

कपड़े सिले

बॉरबॉन की राजकुमारी की शादी का गाउन

फिर एक अंग्रेज व्‍यापारी उसे

ब्‍याहकर ले गया अपने गांव सिसली

समंदर के किनारे बसा एक गांव

फिर उसने पढ़ा समंदर को

समंदर के जीवों को, जीवन को

और एक दिन बन गई विज्ञान का चमकता हुआ सितारा

दुनिया ने जाना उसे

उसकी खोजों के लिए.”

कुछ ऐसे ही बोल हैं उस लंबे गीत के, जो कैलिफोर्निया के एक बैंड Artichoke ने उस महिला वैज्ञानिक की याद में लिखे थे, जो एक मरीन बायलॉजिस्‍ट थी और जिसने दुनिया का पहला एक्‍वेरियम बनाया था.

वो एक्‍वेरियम नहीं, जो हम अकसर घरों के भीतर देखते हैं, जिसमें लोग मछलियां और छोटे-छोटे पानी के जीव-जंतु पालते हैं. हालांकि वो उसी एक्‍वेरियम का एडवांस्‍ड और संक्षिप्‍त रूप है, जो पहली बार उस महिला वैज्ञानिक ने बनाया था.

हम बात कर रहे हैं जेन विलीपू पावर की. 18वीं सदी के अंत में फ्रांस में जन्‍मी वह स्‍त्री, जिसका नाम दुनिया के शुरुआती मरीन बायलॉजिस्‍ट में शुमार है और जिसने दुनिया का पहला एक्‍वेरियम बनाया था. जिन्‍हें मदर ऑफ मरीन बायलॉजी भी कहा जाता है. उन्‍हें यह नाम अंग्रेज बायलॉजिस्‍ट रिचर्ड ओवन ने दिया था.

फ्रांस के एक गांव में मोची के घर जन्‍मी भविष्‍य की वैज्ञानिक

जेन का जन्‍म 24 सितंबर, 1794 को फ्रांस के एक छोटे से गांच जूलिआक में हुआ. पिता जूते सिलने का काम करते थे. 18 साल की उम्र तक वह गांव में ही रहीं. जेन कभी स्‍कूल नहीं गई थीं, बल्कि यूं कहें कि 1794 में जूलिआक गांव में लड़कियों का कोई स्‍कूल था ही नहीं. गांव की कोई लड़की स्‍कूल नहीं जाती थी. लेकिन जेन ने घर पर ही अपने पिता से लिखना-पढ़ना सीखा.

जेन जब 18 साल की हुई तो कुछ काम करने और अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए पेरिस चली गई. पेरिस जेन के गांव से बहुत दूर था, बड़ा शहर था. जेन ने सुना था कि वहां सब लेखक-कलाकार लोग होते हैं और कला की बड़ी कद्र है. जेन को सिलाई आती थी और उम्‍मीद थी कि उसकी इस कला का वहां जरूर आदर होगा.

जेन जब अपने गांव से पेरिस जाने के लिए निकली तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस, ट्रक, टैंपो, बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी से जाती. आज लोगों को यह सुनकर आश्‍चर्य हो सकता है, लेकिन जेन अपने गांव से पेरिस तक पैदल चलकर गई थी. तकरीबन 400 किलोमीटर. उसने 14 दिनों में यह यात्रा पूरी की.

जेन का सफर आसान नहीं रहा. गांव से चलते हुए पिता ने दूर के भाई को लड़की का रक्षक बनाकर साथ भेजा था, लेकिन रास्‍ते में उसने जेन पर हमला कर दिया और पुलिस से बचने के लिए भाग गया. जेन बड़ी मुश्किलों से किसी तरह पेरिस पहुंची.

पेरिस पहुंचकर काम मिलने में भी काफी मुश्किलें आईं. थोड़ा वक्‍त लगा, लेकिन धीरे-धीरे उसकी सिलाई के हुनर के चर्चे पूरे पेरिस में फैल गए. 1816 में जेन ने बॉरबॉन की राजकुमारी प्रिंसेज कैरोलाइन की वेडिंग ड्रेस सिली थी, जिसके बाद पूरे पेरिस में बतौर ड्रेसमेकर जेन की ख्‍याति फैल गई. यहीं जेन की मुलाकात एक अंग्रेज व्‍यापारी जेम्‍स पावर से हुई. दोनों ने शादी कर ली और सिसली के मेसिना गांव में जाकर बस गए.

एक दर्जी के मरीन बायलॉजिस्‍ट बनने की यात्रा

जेन को लिखना-पढ़ना आता था, लेकिन औपचारिक शिक्षा का कभी मौका ही नहीं मिला. सिसली जाने के बाद जेन ने फिर से पढ़ाई शुरू की और जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और नैचुरल हिस्‍ट्री पढ़ना शुरू किया. घर से काफी दूर शहर में एक लाइब्रेरी थी. जेन हर 15 दिन पर उस लइब्रेरी में जाकर दो दर्जन किताबें उठा आतीं और 15 दिन में पूरी पढ़कर खत्‍म कर देतीं. जेन जितना पढ़ती, उतना ज्‍यादा और पढ़ने-जानने की इच्‍छा बढ़ती जाती.

मेसिना समंदर के किनारे बसा और प्राकृतिक वनस्पतियों, जीव-जंतुओं से भरा हुआ था. अपनी लंबी सैर के दौरान जेन रोज तरह-तरह के जीव-जंतुओं को चुनतीं और एक कागज पर उसका चित्र बनाकर उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करतीं. जेन के ये सारे चित्र और जानकारियां बहुत साल बाद इतालवी भाषा में छपी एक किताब में प्रकाशित हुए, जो बाद के वर्षों में मरीन बायलॉजी का अध्‍ययन करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण साबित हुए.

धीरे-धीरे इस दिशा में जेन का रूझान बढ़ता गया. जमीन पर उगने वाली वनस्‍पतियों और रहने वाले जीव-जंतुओं का अध्‍ययन करना तो अपेक्षाकृत आसान था. मुश्किल था पानी के भीतर रहने वाले जीवों का अध्‍ययन करना. जेन को लगा कि अगर वह नदी, तालाब और समंदर की तरह दिखने वाली एक ऐसा चौकोर डब्‍बा बनाएं जो पारदर्शी हो तो इन पानी के भीतर घटने वाली गतिविधियों को करीब से देखना और उसकी स्‍टडी करना आसान हो जाएगा.

फिर उन्‍होंने अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया. कई महीनों की कोशिश, मेहनत और भागदौड़ के बाद वो एक ऐसा बॉक्‍स बनाने में सफल हुईं, जो आकार में काफी बड़ा था. पारदर्शी कांच का बना यह बॉक्‍स एक पांच तरफ से बंद और एक तरफ से खुला हुआ था, जिससे कि भीतर ऑक्‍सीन का प्रवाह बना रहे. इस बॉक्‍स को जेन ने नाम दिया एक्‍वेरिया.

मरीन लाइफ की स्‍टडी के क्षेत्र में एक्‍वेरिया की खोज क्रांतिकारी साबित हुई. जेन घंटों उस एक्‍वेरिया के सामने बैठकर उसके भीतर रखे गए जीवों, पौधों आदि का अध्‍ययन करतीं. उनके अध्‍ययन और ऑब्‍जर्वेशंस की पहली किताब 1839 में छपी, जिसका नाम था- Observations et expériences physiques sur plusieurs animaux marins et terrestres. 1842 में उनकी दूसरी किताब छपी- Guida per la Sicilia.

मरीन बायलॉजी के क्षेत्र में जेन के कामों के महत्‍व को रेखांकित करना और जेन को उसका क्रेडिट दिया दिया उनकी मृत्‍यु के तकरीबन चार दशक बाद हुआ. इतालवी में छपी उनकी किताबों का बाद में फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ. आज उनकी किताबों की कुछ प्रतियां इटली और लंदन के संग्रहालय में मौजूद हैं.

25 जनवरी, 1871 को जेन का निधन हुआ.

एक मोची के घर पैदा होने वाली, अपने गांव से पेरिस पैदल जाने वाली, प्रिंसेज का गाउन सिलने वाली और एक दिन इतिहास में महान वैज्ञानिक के रूप में दर्ज होने वाली जेन विलीपू पावर की कहानी बहुत साल बाद किताबों में दर्ज की गई, पॉपुलर कल्‍चर, इतिहास और डॉक्‍यूमेंट्री में सुनाई गई.