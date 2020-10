हैप्पीनेस प्रोजेक्ट: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जानिए सकारात्मक और तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके

पैंतालीस साल पहले, सेल फोन, चैट और सोशल मीडिया से पहले, हार्वे रॉस बॉल एक अमेरिकी वाणिज्यिक कलाकार को 45 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया गया था (लगभग ₹215 उस समय) एक ग्राफिक इमेज बनाने के लिए ताकि राज्य म्युचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों के मनोबल में सुधार हो सके। स्माइली फेस खुशी का प्रतीक है आठ साल बाद, फ्रेंकलिन लौफ्रानी के नाम से एक फ्रांसीसी उद्यमी पत्रकार ने एक समान प्रतीक को डिजाइन और ट्रेडमार्क किया - यह एक पूर्ण चक्र था, छोटे अंडाकार आंखों के साथ पीले रंग का चमकदार, जिसे अब "स्माइली फेस," के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में 500 मिलियन डॉलर का कारोबार है। सकारात्मक रहें खुशी की शुरुआत आशावाद और सकारात्मकता के दृष्टिकोण से होती है कुछ समय पहले, हृदय रोग विशेषज्ञों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया था कि जिन लोगों के व्यक्तित्व का प्रकार उन्हें "डी" व्यक्तित्व या 'व्यथित व्यक्तित्व' कहा जाता है, वे अधिक बार गुस्सा करते हैं, और दूसरों की तुलना में अधिक नकारात्मक थे। उन्हें अच्छे पारस्परिक सामाजिक संबंधों का आनंद नहीं मिला।

इस रवैये ने 'डी' व्यक्तित्वों को कोरोनरी हृदय रोग के लिए अधिक जोखिम में डाल दिया। लगभग उसी समय, मनोवैज्ञानिकों ने उपचार के बजाय रोग की रोकथाम पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और इसे "सकारात्मक रोकथाम" या "चिकित्सा उपचार" कहा।

कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक "स्ट्रेस-हार्डी" होते हैं। वे कम बीमार पड़ते हैं और कड़ी परिस्थितियों में रहने के बावजूद लंबे समय तक जीवित रहते हैं।

"आशावादी रवैये" के दृष्टिकोण को साधना महत्वपूर्ण है, जहां आप जीवन को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और एक तंत्रिका-विनाशकारी, दर्दनाक यात्रा के बजाय अवसर और विकास का मौका देते हैं।

यहाँ कुछ तरीके बताए जा रहे हैं जिससे आपको तनाव को कम करने और सकारात्मक जीवन जीने में मदद मिल सकती है। मन और शरीर को मजबूत करें उचित आहार और फिटनेस आपको सबसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में बनाए रख सकते हैं। मन को मजबूत करने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में तनाव क्या है। कुछ काम को लेकर तनाव में है, दूसर कुछ परिवार को लेकर तनाव में है, और कुछ के लिए यह दोनों है, कि वे इन दोनों (काम और परिवार) को संतुलित रखने में असमर्थ है। हालांकि, यह सोचा गया है कि हम हर दिन हमारे सामने आने वाले बड़े कार्यों को करने के लिए "कर लो" वाला रवैया नहीं हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान आपको अधिक लचीला बनाने, अधिक प्रवाह महसूस करने और अधिक संतुलित रहने के लिए तर्कसंगत सोच और स्वस्थ मैथुन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आपको अपने जीवन को अधिक अर्थ देने में भी मदद करता है। उपलब्ध कई तकनीकों के अलावा जो आपके दिमाग को मजबूत कर सकती हैं, फिर से अच्छा महसूस करने के अन्य तरीके हैं। नियमित हृदय व्यायाम, एक उचित आहार, योग, ताई-ची, गहरी साँस, प्रगतिशील मांसपेशियों में छूट, ध्यान, दृश्य, विश्राम और पूरे शरीर की मालिश को मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है।

आपके शरीर को जितना अधिक आराम मिलेगा, आप अपने दिमाग में कम नकारात्मक विचार पाएंगे। शरीर के प्रति जागरूक रहें हम में से कितने लोग समझते हैं कि हमारे शरीर विभिन्न तनावों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? हम एक परीक्षा से ठीक पहले "हमारे पेट में तितलियों" को क्यों महसूस करते हैं? जब हमारा मन “भावी प्रलय” के विचारों से भर जाता है तो हम रात को सो क्यों नहीं पाते हैं?

मनोवैज्ञानिक आपको "बॉडी स्केनिंग" नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं जो आपको शुरू करने और अपने स्वयं के शरीर के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है। वे आपको अपनी आँखें बंद करने के लिए कहने से शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अपने पैर की उंगलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। विचार यह है कि आप अपने शरीर में पैदा हुए तनाव से अवगत रहने में मदद करें और यह आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। यह तकनीक आपको "जाने दो" और नकारात्मक विचार के ऐसे पैटर्न को बदलने की अनुमति देती है। सांस लेना सीखो स्वस्थ रहने के लिए सही तरीके से सांस लेना सीखें सही तरीके से साँस नहीं लेना कई बीमारियों का मूल कारण है। उचित साँस लेना एक आदत है जिसे आपको प्रशिक्षित मास्टर से सीखना होगा।

सांस लेने की सही तकनीकों के पीछे सिद्धांत सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में, हम भाग्यशाली हैं कि हमारी पहुंच के भीतर पुणे में बीकेएस अयंगर योग संस्थान है और हम प्राणायाम के विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं।

आज के डिजिटल युग में, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी सुलभ और सस्ती दोनों है। डी-स्ट्रेस रहने का समय सकारात्मकता और आशावाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं शांत और तनाव मुक्त रहने के टिप्स लोगों से बचने के बजाय, बातचीत के लिए दोस्तों की तलाश करें। यदि यह संभव नहीं है, तो आपकी सहायता के लिए ऑनलाइन सहायता समूहों की तलाश करें।

शारीरिक व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाता है।

असंरक्षित अवकाश जहाँ आप "रेपोज़" और "आराम" के लिए हर दिन अलग समय निर्धारित करते हैं, न केवल जीवन की गुणवत्ता, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी योगदान देता है।

यदि आप उन लोगों से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आपको जानते हैं, तो आप एक कुशल मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें ताकि आप अपनी स्थिति का एक संरचित दृष्टिकोण और खाका बना सकें।

छुट्टी लें, आराम करें। समय-समय पर यद्यपि यह प्रतिवाद प्रतीत होता है, वास्तव में शरीर को कुछ आराम करने की अनुमति देता है। प्रतिपूर्ति आपको अधिक (कम नहीं) उत्पादक बनाती है।

हंसी बेहतरीन दवा है। सकारात्मक हास्य भोज में शामिल होना सुनिश्चित करें और अपने आप को हल्की-फुल्की कॉमेडी देखने की अनुमति दें।

संतुलित आहार आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। वजन के साथ एक अस्वास्थ्यकर जुनून खाद्य पदार्थों और शराब में अतिरंजना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

