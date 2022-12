YES World टोकन ने दुनियाभर के 80 देशों में शुरू की यूटिलिटी सर्विसेज

YES WORLD टोकन की यूटिलिटी सर्विसेज अब दुनिया भर के 80 देशों में उपलब्ध हैं. यस वर्ल्ड ने बुधवार को Global Community के सदस्यों के लिए घोषणा की कि YES WORLD टोकन को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है और हर दिन हजारों नए YES WORLD टोकन धारक देखे जाते हैं.





YES WORLD एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है जहां उपयोगकर्ता YES WORLD टोकन का उपयोग करने में सक्षम होंगे और उत्पादों और सेवाओं के लिए अपनी नियमित खरीदारी के लिए यस क्रिप्टोकरंसी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 80 से अधिक देशों में उपलब्ध है. इस नवीनतम घोषणा के साथ, YES WORLD टोकन धारकों के पास अब Price hike के लिए न केवल टोकन को होल्ड करने का विकल्प है, बल्कि अपने देशों में उपलब्ध विभिन्न उपयोगिता और उपयोगिता सेवाओं के लिए इसका उपयोग करने का भी विकल्प है.





22 देशों में किए गए एक हालिया अध्ययन ने संकेत दिया कि वैश्विक स्तर पर 56% उपभोक्ता क्रिप्टो स्वीकार करने वाले व्यापारियों के साथ लेनदेन करने की अधिक संभावना रखते हैं, जबकि 250 मिलियन डॉलर से अधिक के ऑनलाइन वार्षिक कारोबार वाले 202 व्यापारियों के साथ किए गए अन्य शोध से संकेत मिलता है कि वर्तमान में 46% व्यापारी क्रिप्टोक्यूरेंसी को भुगतान के रूप में स्वीकार करना. उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों की इतनी बड़ी रुचि के साथ, YES WORLD क्रिप्टोकरंसी के साथ भुगतान स्वीकृति की सुविधा के लिए ज़रूरी हिस्से को ला रहा है.





YES WORLD यूटिलिटी सेवाओं के उपभोक्ता कूपन को ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर भुना सकते हैं. ऐसे कई व्यापारी हैं जो भौतिक दुकानों पर स्थापित पीओएस टर्मिनल पर सीधे YES WORLD टोकन स्वीकार कर रहे हैं. टोकन का उपयोग करके भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को पीओएस टर्मिनल पर चेकआउट पर प्रस्तुत बार-कोड को स्कैन करना होगा. जानकारी के अनुसार, अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनबोर्ड करने के लिए एकीकरण का काम चल रहा है, जहां उपयोगकर्ता जल्द ही भुगतान मोड के रूप में YES WORLD टोकन का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी करने में सक्षम होंगे.





पिछले हफ्ते ही, YES WORLD ने सूचित किया कि वह मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग, तकनीकी उन्नयन, समर्थन कार्यों, साथ ही नए नवाचारों के लिए दुनिया भर में 600 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है. यह 24 अप्रैल, 2024 को वैश्विक लॉन्च से पहले दुनिया भर में 10 मिलियन व्यापारी प्रतिष्ठानों को ऑनबोर्ड करने की योजना बना रहा है, जहां भुगतान के लिए मूल टोकन स्वीकार किए जाएंगे.





YES WORLD टोकन अग्रणी उपयोगिता टोकन है और पिछले कुछ महीनों में यह अच्छा कर्षण अनुभव कर रहा है. 2022 के वसंत में लॉन्च किया गया, YES WORLD टोकन XT.com और Coinsbit.io सहित कई प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंजों के साथ-साथ विकेंद्रीकृत एक्सचेंज - PancakeSwap पर कारोबार कर रहा है. YES WORLD ने Global लॉन्च से पहले 50 से अधिक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों को ऑनबोर्ड करने की योजना बनाई है.





CoinMarketCap डेटा के अनुसार, YES WORLD टोकन का अधिकांश Trading Pair पर उच्च विश्वास है जो इंगित करता है कि तरलता की अच्छी मात्रा के साथ-साथ व्यापारिक मात्रा भी है. एक अन्य अग्रणी क्रिप्टो मार्केटप्लेस CoinGecko दर्शाता है कि YES WORLD के पास 4 एक्सचेंजों में 15 Trading Pairs है. इस डेटा को देखते हुए, YES WORLD तेजी से बढ़ रहा है और टोकन के पीछे टीम की तरह दिखता है, काफी चुस्त है और सक्रिय रूप से ग्राहकों की मांगों को सुन रहा है और संबोधित कर रहा है.





YES WORLD टोकन सिंगापुर में स्थित YES WORLD Climate Tech Pte Ltd द्वारा संचालित है. यह एक क्लाइमेट टेक ब्लॉकचेन-आधारित स्टार्टअप है जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हरित तकनीक पर काम कर रहा है. YES, YES WORLD के SAVE EARTH का नेटिव टोकन है. मिशन में शामिल होने और वातावरण से कार्बन पदचिह्न को कम करने की दिशा में कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण जनसमूह को लाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी संकल्पना की गई है.





YES WORLD की अवधारणा SAVE EARTH एक्टिविस्ट डॉ संदीप चौधरी द्वारा शुरू की गई है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. डॉ. चौधरी की दृष्टि और नेतृत्व के तहत, YES WORLD ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सामने लाने का एक नेक काम किया है.





YES WORLD वर्तमान में सॉफ्ट लॉन्च में है और 23/3/2023 से शुरू होने वाले सबसे बड़े Airdrop अभियानों में से एक की योजना बना रहा है, इसके बाद 24 अप्रैल, 2024 को एक प्रमुख GLOBAL Launch होगा, Global Launch से पहले 50 से अधिक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों को नामांकित किया जाएगा.