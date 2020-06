'ज़ीरो इनवेस्टमेंट, बिग प्रॉफिट', वो टॉप 10 बिजनेस आइडिया जिनसे आपको होगी गज़ब की इनकम

आंत्रप्रेन्योर (उद्यमी) बनने का सपना देखने वाले लोगों के लिए, स्टार्टअप कॉस्ट (लागत) एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं न 'जहाँ इच्छा है, वहाँ रास्ता है'। टॉप 10 बिजनेस आइडियाज जिनसे आपको होगी गज़ब की इनकम यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूँ जिनको शुरु करने के लिए स्टार्टअप कॉस्ट या रिसोर्सेज की बहुत कम जरुरत होती है और आप अपनी झोली में बड़ा लाभ ले सकते हैं। 1. कंटेंट क्रिएशन कंटेंट क्रिएटर बनकर आप मोटी रकम कमा सकते हैं। सोशल मीडिया और 24 घंटे के न्यूज़-सायकल ने लेखकों और ग्राफिक डिजाइनरों जैसे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए अवसर का सही तूफान पैदा किया है, जो अपनी टैलेंट का उपयोग बिजनेसेस और मीडिया आउटलेट्स के लिए हाई-क्वालिटी, शेयर किए जाने वाला कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बढ़ती गिग इकोनॉमी की बदौलत खुद को प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बाजार में उतारना आसान है। 2. इवेंट प्लानिंग सर्विसेज इवेंट प्लानिंग में भी आपका भविष्य सुनहरा है, इसे जरुर आजमाएं। यदि आप एक हाइलि-ऑर्गेनाइज़्ड, डिटेल-ऑरिएन्टेड व्यक्ति हैं जो एक साथ पार्टियां करना पसंद करते हैं, तो आपके पास इवेंट-प्लानिंग बिजनेस शुरू करने का सबसे सही मौका है। शादियों, जन्मदिन की पार्टियों और क्लास रियूनियन्स के लिए काम करते हुए, इवेंट प्लानर्स दूसरों के लिए एक रोमांचक पार्टी की मेजबानी करना आसान बनाते हैं। लिंक्डइन, कोल्ड कॉलिंग और कुछ प्रो-फ्री इवेंट्स की योजना आपको उचित अनुभव देने में मदद करेगी। यह आपको वेंडर्स और कॉन्टेक्ट्स का एक ठोस डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा ताकि आप अपने क्लाइंट्स को उनके सपनों की इवेंट को ऑर्केस्ट्रेट करने में मदद कर सकें। 3. प्रोफेशनल रिव्यूअर कंपनीज को उनके प्रोडक्ट के बारे में सही रिव्यू देना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हाँ, यह वास्तव में एक करिअर ऑप्शन / बिजनेस हैं। बड़ी और छोटी कंपनियों पर अच्छे रिव्यू (समीक्षा) का महत्व कम नहीं हुआ है। कंपनियां व्यक्तियों को प्रोडक्ट और सर्विसेज देती हैं ताकि वे रिव्यू लिख सकें। वे अच्छा रिव्यू जरुर चाहते हैं, लेकिन इससे भी जरुरी बात यह है कि, वे ईमानदारी वाला रिव्यू चाहते हैं। वे आपके रिव्यू के लिए आपको भुगतान करते हैं, और आपको नई चीजें आज़माने, नई किताबें पढ़ने, नवीनतम तकनीक के साथ प्रयोग करने और बहुत कुछ, भुगतान करते समय और भी बहुत कुछ मिलता है। 4. सोशल मीडिया कंसल्टिंग सोशल मीडिया कंसल्टेंट्स की डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, ये आपके लिए एक बेहतरीन करिअर ऑप्शन है। ज्यादातर बड़ी फर्म्स अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट और ब्लॉग को चलाने के लिए एक एजेंसी या फुल-टाइम स्टाफ मेंबर रखती हैं, लेकिन छोटे व्यवसायों को अक्सर अपने स्वयं के सोशल मीडिया मार्केटिंग का ध्यान रखना पड़ता है। कई अन्य जिम्मेदारियों के साथ, बिजनेस ऑनर्स के लिए काफी मुश्किल होता है कि वे किसी बड़ी सोशल मीडिया रणनीति के बारे में सोच सकें। ऐसे में बतौर कंसल्टेंट (सलाहकार) आपकी एंट्री हो सकती है और आप उन्हें अपने टारगेट ऑडियंस के लिए सबसे अच्छी रणनीति, पोस्टिंग शेड्यूल और कंटेंट निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। जैसे-जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे-वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। 5. ऑनलाइन कोर्स और ट्यूशन ऑनलाइन ट्यूटर बनकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग में आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। आपमें किस चीज़ के प्रति ज्यादा जुनून हैं? योग? बेकिंग? वेब डिजाइन? यदि आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, तो आप वर्चुअल क्लासेज लेकर दूसरों को अपना जीवन समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। डाउनलोड किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शनल पैकेट और वीडियो बनाएं, या क्लाइंट के साथ रियल-टाइम स्काइप लेशन शेड्यूल करें। इच्छुक शिक्षकों के लिए एक और विकल्प एक वर्चुअल या होम-बेस्ड ट्यूशन सर्विस शुरू करना है। Also Read अमीर कैसे बनें: नए साल में निवेश के लिए ये 10 विकल्प आपको अमीर बना सकते हैं 6. पर्सनल शेफ पर्सनल शेफ बनकर अपने हाथों का स्वाद ज़माने को चखाएं और अपनी तिज़ोरी भरें इस व्यवसाय के लिए आपको अपने क्लाइंट्स के लिए साप्ताहिक या दैनिक भोजन की योजना बनाने और भोजन तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको खाना पकाने का मजबूत कौशल और पोषण और विशेष आहार (यदि लागू हो) का ज्ञान आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आप किसी कूकिंग स्कूल से ग्रेजुएट हों, लेकिन आपके बेल्ट के तहत कुछ खाना पकाने की कक्षाएं होने से आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही आपको सुपरमार्केट और क्लाइंट्स के घरों के बीच यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इसके लिए आपके क्लाइंट सर्विस चार्ज भी दे सकते हैं। 7. ट्रांसलेशन सर्विस दुनिया भर में लेंग्वेज ट्रांसलेटर्स की गज़ब की डिमांड है। यदि आप किसी दूसरी भाषा में माहिर हैं, तो आप लिखित और बोले गए शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यापक बनाने और अन्य देशों में अंग्रेजी / गैर-अंग्रेजी या अन्य भाषा बोलने वालों की संख्या में वृद्धि से यह एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, श्रम सेवा ब्यूरो ने 2020 तक 42 प्रतिशत वृद्धि की भविष्यवाणी की है। आप अपनी खुद की ट्रांसलेशन सर्विस शुरू कर सकते हैं और खुद को स्कूल, अस्पताल, कोर्ट रूम्स और कॉन्फ्रेंस सेंटर्स जैसे व्यवसायों के लिए बाजार में ला सकते हैं। 8. सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आए दिन नए-नए सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें सीखाने के लिए ट्रेनर्स की जरुरत होती है; ऐसे में बतौर सॉफ्टवेयर ट्रेनर आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। क्या आप किसी हाइलि-स्पेशलाइज़्ड सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हैं? अपनी स्किल्स बढ़ाने वाले शौकीनों और पेशेवरों से ट्रेनिंग लेने की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। क्विकबुक और फाइनल कट प्रो जैसे प्रोग्राम्स के लिए टेक्नीकल मैनुअल उपलब्ध हैं, लेकिन एक औसत उपयोगकर्ता को समझने के लिए ये अक्सर महंगे और कठिन होते हैं। स्माल ग्रुप वर्कशॉप्स या प्राइवेट सेशंस को शेड्यूल करें, और प्रोग्राम का पूरा ट्यूटोरियल देते समय घंटे के हिसाब से चार्ज करें। इसके लिए धैर्य और एक महान व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हैं। 9. म्यूजिक लेशंस आप दूसरे लोगों को म्यूजिक सीखाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यह प्रोफेशन आपको कमाई के साथ सुकून भी देगा। वे लोग जिन्हें संगीत पसंद है, दूसरे लोगों को म्यूजिक लेशंस और कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा सकते हैं, यह उनकी अतिरिक्त आय का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। जब तक आप पियानो नहीं सिखा रहे हैं, तब तक छात्र संभवतः अपने स्वयं के इंस्ट्रूमेंट्स आपके घर ला सकते हैं। विभिन्न शैलियों में म्यूजिक शीट या सोंगबुक का स्टॉक करें और विभिन्न कौशल स्तरों के उद्देश्य से ताकि आप अपने संभावित ग्राहकों के लिए एक विस्तृत चयन की पेशकश कर सकें। यदि आप स्थानीय उच्च विद्यालयों और सामुदायिक थिएटर समूहों के लिए खुद को बाजार में रखते हैं, तो वॉयस लेशंस के जरिए भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। 10. पर्सनल या वर्चुअल असिस्टेंट आप पर्सनल/वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, बड़े लोगों को अपने काम करवाने के लिए ऐसे लोगों की जरुरत होगी है और वे इसकी एवज में अच्छी रकम अदा करते हैं। जिन लोगों के पास अच्छी आॉर्गेनाइज़्ड स्किल्स हैं, वे दूसरे आंत्रप्रेन्योर्स के लिए बड़ी मांग में हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और हाई-रिटर्स टास्क पर फोकस करना चाहते हैं। एक पर्सनल या वर्चुअल असिस्टेंट उन सीक्रेट या फ्रंट-डेस्क कार्यों में से कई को ऑनसाइट किए बिना करता है। ये व्यक्ति अक्सर कई अलग-अलग क्लाइंट्स के लिए घर से काम करते हैं, कैलेंडर का ध्यान रखते हैं, फ्लाइट अरेंज करते हैं और क्लर्क का काम भी करते हैं।

तो ये थे कुछ बेहतरीन लॉ-कॉस्ट बिजनेस आइडियाज जिनको अपनाकर आप कुछ नया शुरु कर सकते हैं। उम्मीद है ये आइडियाज आपको पसंद आए होंगे और इन्हें शुरु करने के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। Also Read फेसबुक के जरिए करें अपने बिजनेस की मार्केटिंग, ये 10 ज़रूरी टिप्स करेंगे आपकी मदद Also Read भारत में इन 5 तरीकों को अपनाकर सरकार बना सकती नौकरियों के बेहतर अवसर

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.