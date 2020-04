ಕೊರೊನಾವೈರಸ್:‌ ಕೋವಿಡ್‌-19 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್

ಈಗ ಬಂದಿರುವ ತೊಡಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುರ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೋವಿಡ್‌-೧೯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಎಎಡ್‌ ಪದವೀಧರರಾದ ಆಂಟೊಯಿನ್ ಪೊಯಿರ್ಸನ್, ಜೋಸ್ ಲಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್, 2016 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ನವೋದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು, ತುರ್ತು ಮತ್ತು ತುರ್ತುರಹಿತ ಹಾಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ನವೋದ್ಯಮವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನಡೆಸುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಎಲ್‌ಎಸ್ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್) ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

“ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಗಳಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಆರು ಸೆಕಂಡಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ಕೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು 84% ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಭದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌.

ಈವರೆಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನವೋದ್ಯಮವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 50,000 ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಜೀವ ರಕ್ಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿವೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಲ್ಕ, ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಈ ನವೋದ್ಯಮವು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಸೇವೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭದೀಪ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕನಿಷ್ಟ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹೃದ್ರೋಗ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ

ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷ ರೂಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.

ಕರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ‌ಪ್ರಭದೀಪ್‌ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

“ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ದೃಢೀಕರಣ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.”

ಪ್ರತಿದಿನ, ವ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಔಷಧಹೊಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಸುಮಾರು 2,500 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ತಂಡವು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ (ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು), ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ (ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು), ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Also Read ಸಿಗರೇಟ್‌ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೆಗಾಸಸ್ ಫಿನಿನ್‌ವೆಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಿ-ಸೀರೀಸ್ ಎ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಬೇಟ್ರೀ ಈ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ನವೋದ್ಯಮವು ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಎಎಡ್‌ ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ $15,000 ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಕಲಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ $ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವು ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳಿದು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವೋದ್ಯಮವು ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದು 100 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದು ತುರ್ತು (ಇಆರ್) ಸಮಯದ ಸೇವೆಗಳು 3ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವೆಚ್ಚವು 99 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com