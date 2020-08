இந்தியாவில் $1 பில்லியன் சந்தை மதிப்புடன் 21 யூனிகார்ன்’கள் உள்ளன!

இந்திய ஸ்டார்ட் அப் துறையில், ஒரு பில்லியன் டாலருக்கு மேல் சந்தை மதிப்பு கொண்ட 21 யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்களால் 40 யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப் பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. இந்திய நிறுவனங்களில் சீன முதலீட்டை கட்டுப்படுத்துவது பற்றி பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், 11 இந்திய யூனிகார்ன் நிறுவனங்களில் சீன முதலீடு இருப்பதும் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்திய யூனிகார்ன் நிறுவனங்களின் மொத்த மதிப்பு 73.2 பில்லியன் டாலராகும். யூனிகார்ன் நிறுவனங்களில், அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் யூ.கேவுக்கு அடுத்தபடியாக நான்காவது இடத்தில் இந்தியா இருப்பதால், ஹுரன் குளோபல் யூனிகார்ன் பட்டியல் தெரிவிக்கிறது.

சீனாவில் 227 யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில், இந்தியா அதில் பத்தில் ஒரு பகுதியையே கொண்டிருப்பதாகவும், இந்திய வம்சாவளியினர் துவங்கியுள்ள 40 யூனிகார்ன்கள் துவங்கிய நிலையில், சீன வம்சாவளியினர் 16 யூனிகார்ன்களை துவக்கியுள்ளதாகவும் இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

இந்தியர்கள் உருவாக்கிய சர்வதேச யூனிகார்ன் நிறுவனங்களின் மதிப்பு 99.6 பில்லியன் டாலராகும். இதில் ஃபின்டெக் நிறுவனமான ராபின்ஹுட் 8.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பு கொண்டுள்ளது. இந்தியர்கள் உருவாக்கிய 61 யூனிகார்ன் நிறுவனங்களில், பெரும்பாலானவை இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ளன. அமெரிக்காவின் சிலிக்கான் வேலியில் உள்ள யூனிகார்ன் நிறுவனங்களில் 21 இந்தியர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை என, ஹுரன் அறிக்கை தலைவர் மற்றும் தலைமை ஆய்வாளர் ரூபர்ட் ஹூக்வெர்ப் கூறியுள்ளார். இந்த யூனிகார்ன் நிறுவனங்களின் நிறுவனர்கள், மைக்ரோசாப்டின் சத்ய நாதெள்ளா மற்றும் கூகுளின் சுந்தர் பிச்சைக்கு நிகரான அங்கீகாரத்திற்கு உரியவர்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். உலகின் 29 நாடுகளில், 145 நகரங்களில் 586 யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் இருப்பதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. இந்தியாவின் 21 யூனிகார்ன் நிறுவனங்களில், பேடிஎம், ஒயோ ரூம்ஸ், ஒலா கேப்ஸ் மற்றும் பைஜு ஆகிய நிறுவனங்கள் அடங்கும். பெங்களூருவில் 8 யூனிகார்ன்கள் அமைந்துள்ளன. 2017ல் துவங்கப்பட்ட ஓலா எலெக்ட்ரிக் மிகவும் இளமையான இந்திய யூனிகார்ன் நிறுவனமாக விளங்குகிறது. யுடான் மற்றும் ஸ்விக்கி அடுத்த இடங்களில் உள்ளன. இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் யூனிகார்ன் அந்தஸ்து பெற சராசரியாக ஏழு ஆண்டுகள் ஆகிறது. சீனாவில் இது 5.5 ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. அமெரிக்காவில் 6.5 ஆண்டுகளாக இருக்கிறது.

இந்திய யூனிகார்ன் நிறுவனங்களில் சீனாவின் அலிபாபா (5). டென்சண்ட் (3) டி.எஸ்.டி குளோபல் (3) ஆகிய நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்யுள்ளன. ஜப்பானின் சாப்ட்பாங்க் 9 முதலிடுகளை செய்துள்ளது.

இந்திய யூனிகார்ன் நிறுவனர்களில், ஐஐடி பட்டதாரிகள் முன்னிலை வகிக்கின்றனர். 36 ஐஐடி பட்டதாரிகள் யூனிகார்ன் நிறுவனர்களாக உள்ளனர். மேலும் இந்திய யூனிகார்ன் நிறுவனர்களில் பெண்கள் ஐந்து பேர் மட்டுமே உள்ளனர்.

