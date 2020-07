बड़ी ख़बर! एक सप्ताह के भीतर इतने ट्विटर अकाउंट बने साइबर अटैक का निशाना

ट्विटर इंक ने गुरुवार देर रात कहा कि हैकर्स ने इस सप्ताह साइबर हमले के दौरान लगभग 130 अकाउंट्स को निशाना बनाया, इस हैकिंग में कई प्रमुख हस्तियों और संगठनों के प्रोफाइल से समझौता किया गया था। फोटो साभार: shutterstock ट्विटर ने कहा कि हैकर्स कम संख्या में अकाउंट्स पर कंट्रोल पाने और उनसे ट्वीट भेजने में सक्षम थे।

कंपनी ने कहा कि यह आकलन करना जारी है कि हैकर्स टारगेटेड अकाउंट्स के निजी डेटा का उपयोग करने में सक्षम थे या नहीं।

बुधवार को साइबर हमले के दौरान जो बिडेन, किम कार्दशियन, बराक ओबामा और एलोन मस्क सहित मशहूर हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए गए थे।

ट्विटर ने दोहराया कि यह प्रभावित खाता मालिकों के साथ काम कर रहा था।

एफबीआई का सैन फ्रांसिस्को डिवीजन ट्विटर हैकिंग की जांच को लीड कर रहा है, यह गुरुवार को एक बयान में कहा गया था, क्योंकि वाशिंगटन के सांसदों ने कहा कि यह कैसे हुआ।

जिन हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स को हैक किया गया उनमें रैपर कान्ये वेस्ट, Amazon.com इंक के फाउंडर जेफ बेजोस, इनवेस्टर वॉरेन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के को-फाउंडर बिल गेट्स और Uber Technologies Inc और Apple Inc. के कॉर्पोरेट अकाउंट शामिल हैं। Also Read जानें क्या है ट्विटर अकाउंट हैक, अब तक कौन हुए इसके शिकार, साथ ही जानें अपने अकाउंट को सिक्योर करने के टिप्स

(Edited by रविकांत पारीक)

