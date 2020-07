जानें क्या है ट्विटर अकाउंट हैक, अब तक कौन हुए इसके शिकार, साथ ही जानें अपने अकाउंट को सिक्योर करने के टिप्स

बराक ओबामा, एलोन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट हैक होना कई लोगों के लिए बड़ा झटका है। लेकिन जो बात हैरत में डालती है वो है, जिन व्यक्तियों के अकाउंट हैक किए गए उनमें से तीन टेक दिग्गज हैं। फोटो साभार: TweakTown ट्विटर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सीईओ जैक डोर्सी के साथ अकाउंट का किस तरह से समझौता किया गया था, साथ ही वैरिफाइड अकाउंट होल्डर्स के लिए एक व्यक्तिगत माफीनामा जारी किया गया है।

आप भी अपने ट्विटर अकाउंट से परेशानी का सामना कर सकते हैं और आपको यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक कदम उठाने चाहिए कि आपका अकाउंट हैक न हो पाएं।

ट्विटर एपीएसी की पब्लिक पॉलिसी और फिलेंथ्रॉफी की सीनियर डायरेक्टर कैथलीन रेने ने पिछले साल एक विस्तृत ब्लॉग लिखा था जिसमें बताया गया था कि आप अपने अकाउंट को हैक होने से कैसे रोक सकते हैं। अब तक इन हस्तियों के अकाउंट्स हो चुके हैं हैक हैकिंग के बाद पहली प्रतिक्रिया में, ट्विटर सपोर्ट ने ट्वीट किया: "हम ट्विटर पर अकाउंट्स को प्रभावित करने वाली एक सुरक्षा घटना से अवगत हैं। हम इसे ठीक करने के लिए जांच कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। हम जल्द ही सभी को अपडेट करेंगे।" We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020 अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेज़न के चीफ़ जेफ बेजोस, टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के कॉ-फाउंडर बिल गेट्स, कान्ये वेस्ट और Apple के कई हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट बुधवार को एक साथ क्रिप्टोकरंसीज घोटाले के रूप में सामने आए। अकाउंट हैक होने से बचने के तरीके संदिग्ध मेल का जवाब न दें: रेने के अनुसार, ट्विटर आपके साथ-साथ या ट्विटर @ ई-मेल एड्रेस का उपयोग करके ई-मेल के माध्यम से संपर्क करेगा। जो कुछ भी भेजा जाता है, अर्थात् twitter.co.uk, twitter.co.in संदिग्ध मेल हैं और उन्हें तुरंत स्पैम किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ट्विटर फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप जैसे किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे संपर्क नहीं करेगा

लॉगिन वैरिफिकेशन और पासवर्ड रीसेट वैरिफिकेशन ऑन करें: टू-स्टेप वैरिफिकेशन सक्षम करने से यह सुनिश्चित होगा कि एक बार का पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह आपके अकाउंट को और अधिक सिक्योर बनाती है, जिससे हैकिंग के चांसेज कम हो जाते हैं।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें: कोई व्यक्ति - यहां तक ​​कि एक ज्ञात व्यक्ति जिसे आप फॉलो करते हैं - आपको एक संदिग्ध लिंक भेज सकता है। जब तक यह एक परिचित लिंक की तरह न दिखे, इसे क्लिक न करें। यह छोटे लिंक वाले लिंक के लिए विशेष रूप से सच है, क्योंकि वास्तविक URL को निर्धारित करना मुश्किल है।

@ Twitter.com द्वारा भेजे गए मेलों को नज़रअंदाज़ न करें: कभी-कभी, आपको अपने अकाउंट की सुरक्षा के बारे में ट्विटर से एक ई-मेल प्राप्त हो सकता है और यह आवश्यक है कि आप इसे पढ़ें। "उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार किसी नए डिवाइस से अपने ट्विटर अकाउंट में लॉग इन करते हैं, तो हम आपको आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक ई-मेल के जरिये सूचना भेजते हैं," रेने ने अपने ब्लॉग में बताया।

स्ट्रॉंग पासवर्ड का उपयोग करें: सुनिश्चित करें कि आप अपने अकाउंट के लिये स्ट्राँग पासवर्ड रखें। इनमें एक कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक सिंबल और कुछ ऐसा अनोखा है जो परिभाषित करता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं। Also Read जुनून! कर्नाटक के फ़ोटोग्राफ़र ने बनाया कैमरे के आकार का घर, बच्चों के नाम तो और भी दिलचस्प हैं...

