15वें एमईटीए पुरस्कारों का होगा आयोजन ऑनलाइन

नयी दिल्ली, महिंद्रा एक्सिलेंस इन थियेटर अवार्ड्स (एमईटीए) के 15वें संस्करण का आयोजन 30 अगस्त को ऑनलाइन किया जाएगा। अपनी तरह के पहले “डिजिटल पुरस्कार समारोह” में रंचमंच की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

तीन हफ्ते तक चलने वाला रंगमंच का यह समारोह 10 अगस्त को रंगमंच समीक्षा सम्मेलन के साथ शुरू होकर इसका समापन ऑनलाइन पुरस्कार समारोह के साथ होगा, जिसमें 13 श्रेणियों में रंगमंच की हस्तियों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

महिंद्रा ग्रुप और टीमवर्क आर्ट्स द्वारा आयोजित एमईटीए 2020 महोत्सव पहले इस साल मार्च में होना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था।

महिंद्रा ग्रुप में ‘कलचरल आउटरीच’ के उपाध्यक्ष जय शाह ने कहा, “कार्यक्रम जारी रहना चाहिए। हम वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई समस्याओं से उबर रहे हैं और मैं पूरे रंगमंच समुदाय की इस मुश्किल वक्त में साथ आने के लिए तारीफ करता हूं। एमईटीए 2020 रंगमंच के लिए देश में अनोखे तरह का डिजिटल पुरस्कार समारोह है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि रंगमंच और रंगमंच के कलाकारों का सहयोग करने के लिए कार्यक्रमों को ऑनलाइन लॉगइन कर देखें क्योंकि इस साल सब कुछ डिजिटल होना ही सामान्य हो गया है।’’

इस साल के एमईटीए पुरस्कारों में ‘एमईटीए सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा’ का पहली बार प्रकाशित संस्करण भी नजर आएगा और एमईटीए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित बैरी जॉन को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

15वें एमईटीए के निर्णायक मंडल में प्रख्यात नाटककार, मंच निर्देशक एवं फिल्मकार महेश दत्तानी, प्रशंसित नाटककार एवं उपन्यासकार मकरंद साठे, दिग्गज अभिनेत्री सुषमा सेठ, अभिनेता-लेखक विनय पाठक और फिल्म, टीवी एवं थियेटर अभिनेत्री-निर्देशक लिलेट दुबे शामिल हैं।

