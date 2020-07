मिलिए दिल्ली में COVID-19 राहत हेल्पलाइन चलाने वाली 16 साल की जुड़वा बहनों से

कोरोनावायरस महामारी ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल मचा दी है। प्रत्येक व्यक्ति संकट की चपेट में आ गया है - किसानों, प्रवासी श्रमिकों, वेतनभोगी कर्मचारियों, से लेकर उद्योगपतियों तक।

महामारी के बीच, नागरिकों को जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए साथ मिल रहा है। दिल्ली की दो 16 वर्षीय जुड़वा बहनें इसके लिए नेकी का उदाहरण बनकर उभरी हैं। संकट में लोगों की सहायता करने के इरादे से, अशीर और असीस कंधारी ने हाल ही में अपने दोस्तों - अमन बांका और आदित्य दुबे के साथ COVID-19 हेल्पलाइन शुरू की। 16 साल की जुड़वां बहनें (फोटो साभार: NDTV) इस जोड़ी ने वंचितों को भोजन और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण सेवाओं, खाद्य दुकानों, कॉलेज के छात्रों, साथ ही स्वयंसेवकों के साथ भागीदारी की।

“इतने सारे परिवार के दोस्तों के रसोई घर से संबंध थे, जैसे - बर्कोस, बिग जार। उन्होंने खाना बनाया। हमने स्विगी के साथ सहयोग किया ताकि वे भोजन वितरित कर सकें। स्वयंसेवकों या व्यक्तियों, जो अपने दम पर भोजन वितरित करते थे, बहुत मदद करते थे, ”अशीर ने एनडीटीवी को बताया।

कंधारी बहनें, जो दोनों अपने 10 वीं कक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही हैं, ने बिना किसी दान के 24X7 हेल्पलाइन शुरू की। जिस किसी को भी भोजन, दवाई या अन्य जरूरी चीजों की सख्त जरूरत है, उसे बस + 91-9529863506 पर वॉइसमेल छोड़ना होगा।

द लॉजिकल इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफंस के छात्रों ने भी इस कारण के साथ मदद की और जमीन पर स्वयंसेवकों के रूप में काम किया। दिल्ली पुलिस को भी इन बहनों के समर्थन की पेशकश करने के लिए जाना जाता है।

अशीर बताती हैं, “एक माँ ने हमसे यह कहते हुए संपर्क किया कि उसकी बेटी रात में 3 बजे 103 डिग्री बुखार से पीड़ित थी। मुझे याद है 3 बजे उठना, पुलिस से संपर्क करना और आवश्यक दवा भेजना। पुलिस ने उस क्षेत्र से संपर्क किया जहां यह मां-बेटी थी, और उन्हें दवा दी। उन्होंने हमें कुछ दिनों बाद फोन किया, जिसमें बताया गया था कि बेटी ठीक है।”

अब तक, अशीर और असीस ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अलावा 30 से अधिक अन्य भारतीय शहरों में लोगों की मदद की है। Also Read सूरत में ज्वैलरी शॉप पर बिक रहे हीरे जड़े हुए फेस मास्क, कीमत है इतनी...

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.