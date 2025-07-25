25 जुलाई (25 July Ka Itihas) का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है. यह तारीख न सिर्फ भारत की राजनीति के लिए खास है, बल्कि विश्व पटल पर भी इस दिन कई अहम बदलाव और घटनाएं घटी हैं. आज का दिन विज्ञान, राजनीति, खेल और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी कई घटनाओं का साक्षी रहा है.

आज का इतिहास (History of the day) सीरीज़ में हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां 25 जुलाई के दिन (25 July History) घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मी महान हस्तियां और हुई अहम बदलावों की चर्चा करते हैं. यह सीरीज़ न केवल ऐतिहासिक जानकारी देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक दिन कई मायनों में इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आइए, इस खास दिन की उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं —

भारत और विश्व के इतिहास में 25 जुलाई की प्रमुख घटनाएं

1944 — ऑपरेशन कोबरा की शुरुआत

25 जुलाई 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान मित्र देशों ने फ्रांस (France) के नॉरमैंडी (Normandy) क्षेत्र में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन कोबरा (Operation Cobra) कहा गया. इस अभियान का नेतृत्व अमेरिकी जनरल ओमर ब्रैडली (Omar Bradley) ने किया और इसका उद्देश्य नॉरमैंडी में जर्मन रक्षा पंक्ति को तोड़ते हुए मित्र सेनाओं को फ्रांस के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ाना था. यह ऑपरेशन डी-डे (6 जून 1944) के बाद शुरू हुआ दूसरा बड़ा हमला था. भारी हवाई हमलों के बाद ज़मीनी सैनिकों ने पश्चिम फ्रांस में जर्मन कब्ज़े को पीछे धकेलना शुरू किया. ऑपरेशन कोबरा की सफलता ने पेरिस (Paris) की आज़ादी और पश्चिमी यूरोप में जर्मनी (Germany) की हार की नींव रखी. यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के मोड़ बिंदुओं में से एक मानी जाती है.

1941 — हेनरी फोर्ड हुए गांधीजी के मुरीद, लिखी चिट्ठी

25 जुलाई 1941 को अमेरिकी उद्योगपति और फोर्ड मोटर कंपनी (Ford Motor Company) के संस्थापक हेनरी फोर्ड (Henry Ford) ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को एक पत्र लिखकर उनके आत्मनिर्भरता और अहिंसा के सिद्धांतों की प्रशंसा की. यह पत्र गांधीजी के 'चरखा आंदोलन' से प्रेरित था, जिसमें वह विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर भारतीय कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे. फोर्ड, जो तकनीकी नवाचार और उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, गांधीजी की आत्मनिर्भरता की भावना और साधारण जीवनशैली से गहराई से प्रभावित थे. उनका यह पत्र उस समय गांधीजी के सेवाग्राम आश्रम में पहुंचाया गया, जब भारत स्वतंत्रता संग्राम (India’s Freedom Movement) के चरम पर था. यह घटना दो महान विचारकों के बीच विचारधारा के सम्मान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधीजी के प्रभाव का प्रतीक है.

1978 — दुनिया की पहली 'टेस्ट ट्यूब' बेबी का जन्म

25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली 'टेस्ट ट्यूब' बेबी (World’s first 'test tube' baby born) लुईस जॉय ब्राउन (Louise Joy Brown) का जन्म इंग्लैंड (England) के मैनचेस्टर (Manchester) के पास ओल्डहैम जनरल अस्पताल में हुआ था. यह एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि थी, जिसने इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक की सफलता को दुनिया के सामने साबित किया. लुईस का जन्म डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो (Patrick Steptoe) और वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड्स (Robert Edwards) और नर्स जीन पर्डी (Jean Purdy) की देखरेख में हुआ, जिन्होंने कई वर्षों की रिसर्च के बाद यह चमत्कार संभव किया. IVF प्रक्रिया के तहत महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है और फिर निषेचित भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है. यह तकनीक उन दंपत्तियों के लिए वरदान साबित हुई जो संतान सुख से वंचित थे. लुईस का जन्म चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था.

2000 — कॉनकॉर्ड विमान दुर्घटना: एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 हादसा

25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 (Air France Flight 4590 crash), जो एक सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान था, पेरिस (Paris) के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे (Charles de Gaulle Airport) से न्यूयॉर्क (New York) के लिए उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टेकऑफ़ के दौरान रनवे पर गिरे एक मेटल टुकड़े की वजह से टायर फटा और उसके टुकड़े ईंधन टैंक से टकराए, जिससे आग लग गई. यह कॉनकॉर्ड विमान फ्रांस के गोंस इलाके में एक होटल से टकरा गया. इस भयावह हादसे में सभी 109 यात्रियों और चालक दल के सदस्य, साथ ही जमीन पर मौजूद 4 लोग, कुल 113 लोग मारे गए. यह दुर्घटना कॉनकॉर्ड विमानों के इतिहास की एकमात्र घातक दुर्घटना थी और इसके बाद इस सुपरसोनिक सेवा को कुछ वर्षों में पूरी तरह बंद कर दिया गया. यह घटना विमानन इतिहास की सबसे दुखद और निर्णायक घटनाओं में से एक मानी जाती है.

2007 — भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं प्रतिभा पाटिल

25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (Pratibha Devisingh Patil) ने भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इस पद तक पहुँचने वाली देश की पहली महिला (first woman president of India) बनीं. महाराष्ट्र की रहने वाली प्रतिभा पाटिल इससे पहले राजस्थान की राज्यपाल थीं और उनके लंबे राजनीतिक करियर में वे कई बार विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहीं. उन्होंने 19 जुलाई 2007 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार भैरोंसिंह शेखावत (Bhairon Singh Shekhawat) को हराया था. उनके राष्ट्रपति बनने से भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में महिला नेतृत्व के नए युग की शुरुआत मानी गई. उनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा और इसे महिला सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अहम माना जाता है.

25 जुलाई को जन्मे प्रमुख व्यक्ति

1894 — परशुराम चतुर्वेदी, विद्वान् शोधकर्मी समीक्षक

1929 — सोमनाथ चटर्जी, 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' के प्रमुख नेताओं में से एक

1966 — हरसिमरत कौर बादल, भारत की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ

25 जुलाई को जिन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1880 — गणेश वासुदेव जोशी, सार्वजनिक काका के नाम से मशहूर समाज सुधारक

2012 — बी. आर. इशारा, प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक

आज का रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं (Did you know) कि आज ही के दिन, 25 जुलाई 2016 को अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी Verizon ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी Yahoo को 4.8 अरब डॉलर नकद में खरीदा था. कभी इंटरनेट की दुनिया पर राज करने वाला याहू, इस सौदे के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठा और यह डिजिटल युग के बदलाव की एक बड़ी मिसाल बन गया.

संपादक की कलम से: अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने पन्नों में रुचि रखते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर दिन की ऐतिहासिक झलकियों के लिए.