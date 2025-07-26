26 जुलाई (26 July Ka Itihas) का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है. यह तारीख न सिर्फ भारत की राजनीति के लिए खास है, बल्कि विश्व पटल पर भी इस दिन कई अहम बदलाव और घटनाएं घटी हैं. आज का दिन विज्ञान, राजनीति, खेल और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी कई घटनाओं का साक्षी रहा है.

आज का इतिहास (History of the day) सीरीज़ में हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां 26 जुलाई के दिन (26 July History) घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मी महान हस्तियां और हुई अहम बदलावों की चर्चा करते हैं. यह सीरीज़ न केवल ऐतिहासिक जानकारी देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक दिन कई मायनों में इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आइए, इस खास दिन की उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं —

भारत और विश्व के इतिहास में 26 जुलाई की प्रमुख घटनाएं

1908 — FBI की स्थापना

26 जुलाई 1908 को अमेरिका में FBI की शुरुआत Bureau of Investigation (BOI) के रूप में हुई, जब अटॉर्नी जनरल चार्ल्स बोनापार्ट (Charles Bonaparte) ने संघीय अपराधों की जांच के लिए कुछ विशेष एजेंट नियुक्त किए. यह एजेंसी बाद में 1935 में Federal Bureau of Investigation (FBI) के नाम से जानी गई और अमेरिका की सबसे प्रमुख जांच संस्था बन गई. इसकी जिम्मेदारी आतंकवाद, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे जटिल मामलों की जांच करना है. यह घटना अमेरिकी कानून व्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आई.

1953 — क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का आंदोलन

26 जुलाई 1953 को फिदेल कास्त्रो (Fidel Castro) ने अपने साथियों के साथ क्यूबा (Cuba) के शहर सैंटियागो डे क्यूबा (Santiago de Cuba) स्थित मोंकाडा बैरक (Moncada Barracks) पर हमला किया. यह हमला तानाशाह फुल्हेन्सियो बतिस्ता (Fulgencio Batista) की सैन्य सरकार के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था. हालांकि यह प्रयास असफल रहा और कास्त्रो को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यही घटना ‘26 जुलाई आंदोलन’ (Movimiento 26 de Julio) की नींव बनी, जिसने आगे चलकर क्यूबन क्रांति (Cuban Revolution) का मार्ग प्रशस्त किया. इस आंदोलन के जरिए कास्त्रो ने व्यापक जनसमर्थन जुटाया और आखिरकार 1959 में बतिस्ता शासन को उखाड़ फेंक कर सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया. यह दिन आज भी क्यूबा में राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है.

1965 — मालदीव को ब्रिटेन से मिली आज़ादी

26 जुलाई 1965 को मालदीव (Maldives) ने ब्रिटेन के साथ एक औपचारिक संधि पर हस्ताक्षर कर ब्रिटिश सुरक्षा एवं विदेश नीति नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता (Independence of the Maldives) प्राप्त की. इस संधि पर मालदीव की ओर से प्रधानमंत्री इब्राहिम नासिर रन्नाबन्देयरी किलगेफानू और ब्रिटिश प्रतिनिधि सर माइकल वॉकर ने हस्ताक्षर किये, और इसी दिन से मालदीव बाहरी और रक्षा मामलों में पूर्ण स्वायत्त राष्ट्र बन गया. ब्रिटिश सरकार को कुछ सुविधाओं—जैसे गान और हिथाडू द्वीपों पर सैन्य आधार—के दोहन अधिकार मिले, साथ ही आर्थिक विकास के लिए पेमेंट की व्यवस्था हुई. स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन साल बाद मार्च 1968 में मालदीव ने संविधानात्मक जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से सुल्तानशाही से गणराज्य में रूपांतरण किया और 11 नवंबर 1968 को आधिकारिक तौर पर गणराज्य घोषित हुआ. यह दिन मालदीव के लिए राष्ट्रीय गर्व और पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय था.

2018 — Facebook को 120 अरब डॉलर का घाटा

26 जुलाई 2018 को Facebook (अब Meta) के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जब कंपनी के शेयरों में एक ही दिन में करीब 20% की गिरावट आई और इसका बाजार मूल्य लगभग $120 अरब कम हो गया. यह नुकसान अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में किसी एक कंपनी द्वारा एक ही दिन में झेला गया सबसे बड़ा घाटा था. इस गिरावट की वजह बनी फेसबुक की कमजोर तिमाही रिपोर्ट, जिसमें यूज़र ग्रोथ और रेवेन्यू उम्मीद से कम रहा. इस घटना ने सिर्फ फेसबुक ही नहीं, बल्कि टेक जगत के अन्य निवेशकों के भरोसे को भी गहरा झटका दिया.

26 जुलाई को जन्मे प्रमुख व्यक्ति

1874 — छत्रपति साहू महाराज, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितेषी

1904 — मालती चौधरी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा गाँधीवादी

1914 — विद्यावती 'कोकिल', भारत की प्रसिद्ध कवयित्रियों में से एक

26 जुलाई को जिन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1891 — राजेंद्रलाल मित्रा, प्रसिद्ध भारतीय शोधकर्ता और इतिहासकार

1956 — गोदावरीश मिश्र, ओड़िया भाषा के विख्यात साहित्यकार

2021 — कमला कुमारी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री, जिन्हें उनके मंच नाम 'जयंती' से जाना जाता है

26 जुलाई को क्यों याद रखा जाए?

कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas): 26 जुलाई भारत (India) के इतिहास में गौरवपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना (Indian Army) ने कारगिल युद्ध (Kargil War) में पाकिस्तान (Pakistan) पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. यह दिन ‘कारगिल विजय दिवस’ (Kargil Victory Day) के रूप में हर साल मनाया जाता है. मई 1999 में शुरू हुए इस युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत ने टाइगर हिल (Tiger Hill) और द्रास (Dras) जैसे दुर्गम इलाकों से खदेड़ दिया. भारतीय जवानों के अदम्य साहस और बलिदान ने इस विजय को संभव बनाया. इस युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी.

आज का रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं (Did you know) कि आज ही के दिन, 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक (Paris 2024 Olympics) के उद्घाटन समारोह का आयोजन पहली बार खुले आसमान के नीचे यानी आउटडोर किया गया था. यह ऐतिहासिक समारोह पेरिस के प्रसिद्ध सीन नदी (Seine River) के किनारे हुआ, जिसमें हजारों खिलाड़ी और लाखों दर्शक शामिल हुए. ओलंपिक इतिहास में यह पहली बार था जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम की बजाय शहर के बीचोबीच सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया गया.

संपादक की कलम से: अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने पन्नों में रुचि रखते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर दिन की ऐतिहासिक झलकियों के लिए.