29 जुलाई (29 July Ka Itihas) का दिन इतिहास के पन्नों में कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है. यह तारीख न सिर्फ भारत की राजनीति के लिए खास है, बल्कि विश्व पटल पर भी इस दिन कई अहम बदलाव और घटनाएं घटी हैं. आज का दिन विज्ञान, राजनीति, खेल और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी कई घटनाओं का साक्षी रहा है.

आज का इतिहास (History of the day) सीरीज़ में हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां 29 जुलाई के दिन (29 July History) घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मी महान हस्तियां और हुई अहम बदलावों की चर्चा करते हैं. यह सीरीज़ न केवल ऐतिहासिक जानकारी देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक दिन कई मायनों में इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आइए, इस खास दिन की उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं —

भारत और विश्व के इतिहास में 29 जुलाई की प्रमुख घटनाएं

1921 — हिटलर बना नाज़ी पार्टी का निर्विरोध नेता

29 जुलाई 1921 को एडॉल्फ हिटलर (Adolf Hitler) को औपचारिक रूप से नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (Nazi Party या NSDAP) का नेता घोषित किया गया. इससे पहले वह पार्टी के एक सक्रिय सदस्य और प्रभावशाली वक्ता थे, लेकिन नेतृत्व को लेकर पार्टी में मतभेद होने लगे. हिटलर ने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें पूरी शक्तियों के साथ नेता चुन लिया. यह निर्णय जर्मनी (Germany) के राजनीतिक इतिहास में एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी नेतृत्व ने आगे चलकर नाज़ी विचारधारा को एक जनांदोलन में बदल दिया. हिटलर की अगुवाई में नाज़ी पार्टी ने जर्मन राजनीति में तेज़ी से ताकत हासिल की और अंततः 1933 में सत्ता में आकर जर्मनी को एक तानाशाही शासन में बदल दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) और यहूदी नरसंहार (Holocaust) जैसी भयावह घटनाओं का कारण बना.

1958 — NASA की स्थापना से शुरू हुआ अंतरिक्ष युग

29 जुलाई 1958 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर (Dwight D. Eisenhower) ने National Aeronautics and Space Act पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिका की नई अंतरिक्ष एजेंसी NASA (National Aeronautics and Space Administration) की आधिकारिक स्थापना हुई. हालांकि NASA ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया, लेकिन इसकी स्थापना की घोषणा इसी दिन हुई थी. इसका उद्देश्य था अमेरिका की असैन्य अंतरिक्ष गतिविधियों को संगठित करना और सोवियत संघ (Soviet Union) की अंतरिक्ष उपलब्धियों का मुकाबला करना, जो स्पुतनिक (Sputnik 1) उपग्रह की लॉन्चिंग से अमेरिका को पीछे छोड़ चुका था. नासा ने आने वाले दशकों में अपोलो मिशन, चंद्रमा पर मानव भेजना, स्पेस शटल प्रोग्राम, हबल टेलीस्कोप और मार्स रोवर्स जैसे ऐतिहासिक मिशनों के ज़रिए मानवता को अंतरिक्ष की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया. इसकी स्थापना को आधुनिक अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है.

1981 — ब्रिटिश शाही शादी बनी ग्लोबल इवेंट

29 जुलाई 1981 को ब्रिटेन के युवराज प्रिंस चार्ल्स (Prince Charles) और लेडी डायना स्पेंसर (Lady Diana Spencer) की शादी लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में हुई थी, जिसे ‘शताब्दी की शादी’ (the wedding of the century) कहा गया. यह आयोजन केवल एक शाही समारोह नहीं था, बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक घटना बन गया. इस ऐतिहासिक विवाह को दुनियाभर में लगभग 750 मिलियन (75 करोड़) लोगों ने टीवी पर लाइव देखा, और लगभग 6 लाख लोग लंदन की सड़कों पर मौजूद थे. डायना की राजकुमारी जैसी छवि, खूबसूरती और मासूम मुस्कान ने उन्हें विश्वभर में लोकप्रिय बना दिया. हालांकि यह शादी बाद में 1996 में तलाक पर खत्म हुई, लेकिन प्रिंसेस डायना आज भी अपनी मानवीय सेवा, करुणा और सामाजिक कार्यों के लिए याद की जाती हैं. यह शादी ब्रिटिश राजघराने की आधुनिक छवि को दुनिया के सामने लाने वाला एक बड़ा मोड़ साबित हुई.

1987 — भारत-श्रीलंका शांति समझौता

29 जुलाई 1987 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने (J. R. Jayewardene) के बीच भारत-श्रीलंका शांति समझौता (India-Sri Lanka Peace Accord) पर कोलंबो (Colombo) में हस्ताक्षर हुए इस समझौते का उद्देश्य श्रीलंका में चल रहे तमिल विद्रोह को समाप्त कर वहां शांति और राजनीतिक समाधान सुनिश्चित करना था इसके तहत श्रीलंका को तमिल अल्पसंख्यकों को राजनीतिक स्वायत्तता देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात स्वीकार करनी पड़ी, जबकि भारत ने भारतीय शांति सेना (IPKF) को श्रीलंका भेजने पर सहमति दी, ताकि उग्रवादियों को निरस्त्र कर शांति बहाल की जा सके हालांकि यह समझौता विवादास्पद रहा, क्योंकि IPKF को तमिल टाइगर्स (LTTE) से संघर्ष करना पड़ा और भारत को भारी राजनीतिक और सैन्य कीमत चुकानी पड़ी यह समझौता दक्षिण एशिया की कूटनीति और भारत-श्रीलंका संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ

29 जुलाई को जन्मे प्रमुख व्यक्ति

1904 — जे. आर. डी. टाटा, भारतीय औद्योगिक हस्ती

1931 — सी. नारायण रेड्डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि

29 जुलाई को जिन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1891 — ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाशास्त्री और स्वाधीनता सेनानी

1996 — अरुणा आसफ़ अली, 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक

2003 — जॉनी वॉकर, भारत के एक सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता

2009 — महारानी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी

2017 — स्नेहमयी चौधरी, प्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री

29 जुलाई को क्यों याद रखा जाए?

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (International Tiger Day): 29 जुलाई को हर साल ‘अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 2010 में रूस (Russia) के सेंट पीटर्सबर्ग (Saint Petersburg) में आयोजित ‘टाइगर समिट’ (Tiger Summit) में हुई थी, जहाँ दुनिया के 13 बाघ-अभ्यारण देशों ने मिलकर बाघों की घटती संख्या पर चिंता जताई और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया. इस सम्मेलन में लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक विश्वभर में बाघों की आबादी को दोगुना किया जाएगा, जिसे TX2 लक्ष्य कहा गया. भारत, जो दुनिया के सबसे अधिक बाघों का घर है, इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. यह दिन लोगों को बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा, अवैध शिकार पर रोक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. बाघ न केवल जैव विविधता का प्रतीक हैं, बल्कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के भी संकेतक हैं.

आज का रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं (Did you know) कि आज ही के दिन, 29 जुलाई 1948 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज VI (George VI) ने लंदन (London) के वेम्बली एरेना (Wembley Arena) में आधुनिक ओलंपिक खेलों (Olympic Games) के 11वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया था. यह ओलंपिक खेल द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के बाद आयोजित किए गए पहले ओलंपिक थे, जिन्हें "ऐस्टेरिटी ओलंपिक" (Austerity Olympics) भी कहा गया क्योंकि ये बेहद सीमित संसाधनों के साथ आयोजित हुए थे. इस आयोजन ने न सिर्फ वैश्विक खेल भावना को पुनर्जीवित किया, बल्कि युद्ध के बाद एकता और पुनर्निर्माण का संदेश भी दिया.

