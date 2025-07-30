30 जुलाई: अब्राहम लिंकन का सख्त आदेश और HBO हैकिंग कांड!

हर दिन अपने साथ इतिहास के पन्नों में कई अहम घटनाएं समेटे होता है. 30 जुलाई (30 July Ka Itihas) का दिन भी भारत और विश्व इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का गवाह बना है.

आज का इतिहास (History of the day) सीरीज़ में हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां 30 जुलाई के दिन (30 July History) घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मी महान हस्तियां और हुई अहम बदलावों की चर्चा करते हैं. यह सीरीज़ न केवल ऐतिहासिक जानकारी देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक दिन कई मायनों में इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आइए, इस खास दिन की उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं —

भारत और विश्व के इतिहास में 30 जुलाई की प्रमुख घटनाएं

1863 — अब्राहम लिंकन ने “आँख के बदले आँख” आदेश जारी किया

30 जुलाई 1863 को अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने एक महत्वपूर्ण सैन्य आदेश जारी किया, जो युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ था. इस आदेश में लिंकन ने चेतावनी दी कि अगर कन्फेडरेट (दक्षिणी राज्य) सेना द्वारा संघ (यूनियन) के कैदियों के साथ क्रूरता या अन्याय किया गया, तो उसका “आँख के बदले आँख” (eye-for-eye order) के सिद्धांत पर जवाब दिया जाएगा. यह आदेश उस समय आया जब अमेरिकी गृहयुद्ध (1861–1865) अपने चरम पर था और युद्धबंदियों की स्थिति बेहद चिंताजनक थी. लिंकन का यह निर्णय न केवल नैतिक दबाव का संकेत था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि युद्ध के नियमों और मानवीय व्यवहार की रक्षा के लिए संघ कितना गंभीर था.

1945 — जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाले जहाज को डुबोया गया

द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान 30 जुलाई 1945 को अमेरिकी युद्धपोत USS Indianapolis को जापानी पनडुब्बी I-58 ने टॉरपीडो (torpedo) से डुबो दिया था. यह घटना फिलीपींस (Philippines) के पास हुई थी. कुछ दिन पहले ही यह जहाज हिरोशिमा (Hiroshima) पर गिराए जाने वाले परमाणु बम 'Little Boy' के हिस्से टिनियन द्वीप पहुंचाकर लौटा था. जहाज पर करीब 1,196 सैनिक सवार थे. टॉरपीडो हमले में लगभग 300 सैनिक तुरंत मारे गए. बाकी 900 से ज्यादा लोग समुद्र में फंस गए. वे चार दिन तक पानी में तैरते रहे. भूख, प्यास, धूप और शार्क के हमलों से कई जानें चली गईं. जब बचाव टीम पहुंची, तब तक सिर्फ 316 लोग जिंदा बचे थे. यह हादसा अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है.

1971 — 'अपोलो 15' की चंद्रमा पर लैंडिंग

30 जुलाई 1971 को अमेरिका का 'अपोलो 15' (Apollo 15) मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा. यह नासा (NASA) का नौवां मानवयुक्त चंद्र मिशन था. यह मिशन वैज्ञानिक खोजों पर केंद्रित था. कमांडर डेविड स्कॉट (David Scott) और लूनर मॉड्यूल पायलट जेम्स इरविन (James Irwin) चंद्रमा की सतह पर उतरे. वहीं, कमांड मॉड्यूल पायलट एल्फ्रेड वॉर्डन (Alfred Worden) चंद्रमा की कक्षा में रहे. इस मिशन में पहली बार लूनर रोवर (Lunar Rover) का उपयोग किया गया. इस गाड़ी से अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर घूम सके. उन्होंने वहां करीब 18 घंटे बिताए. साथ ही, उन्होंने 77 किलो से ज्यादा चंद्र मिट्टी और चट्टानों के नमूने जुटाए. यह मिशन चंद्रमा की भूगर्भीय जानकारी के लिए बहुत अहम साबित हुआ.

2017 — हैकर्स ने HBO से गेम्स ऑफ थ्रोन्स के डेटा चुराए

30 जुलाई 2017 को अमेरिकी एंटरटेनमेंट नेटवर्क HBO एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ. हैकर्स ने करीब 1.5 टेराबाइट डेटा चुरा लिया, जिसमें मशहूर सीरीज़ Game of Thrones का अप्रसारित कंटेंट, स्क्रिप्ट्स, एपिसोड्स और कर्मचारियों की निजी जानकारी शामिल थी. इस घटना के बाद इंटरनेट पर सीज़न 7 के कुछ हिस्से लीक भी हो गए, जिससे HBO की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे. हमलावरों ने फिरौती की भी मांग की थी. यह हमला टीवी इतिहास के सबसे चर्चित साइबर अटैकों में गिना जाता है और मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ.

30 जुलाई को जन्मे प्रमुख व्यक्ति

1886 — मुथुलक्ष्मी रेड्डी, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध महिला चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता

1923 — गोविंद चंद्र पांडे, वैदिक और बौद्ध काल के प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और इतिहासकार

1927 — माधवसिंह सोलंकी, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

1945 — नवीन चावला, भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे

1947 — अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ऑस्ट्रियन अमेरिकी बॉडीबिल्डर, अभिनेता, मॉडल

30 जुलाई को जिन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1771 — थॉमस ग्रे, 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज़ी कवियों में से एक

आज का रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं (Did you know) कि आज ही के दिन, 30 जुलाई 1909 को रसायनशास्त्री यूजीन शुएलर (Eugène Schueller) ने एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी की स्थापना की थी, जिसे आज दुनिया भर में L'Oréal के नाम से जाना जाता है.

