इस एजेंसी ने किया रूस के कोविड-19 टीके को लेकर सुरक्षा परीक्षण का आग्रह

रूस द्वारा घोषित कोविड-19 टीके के विनिर्माण और वितरण के लिए क्षेत्र के संस्थानों द्वारा बातचीत किए जाने की खबरों पर ‘पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन’ ने चिंता जताई है और कहा है कि मानक, सघन सुरक्षा और प्रभाव को लेकर इस टीके के अभी परीक्षण किए जाने चाहिए।

संगठन के उपनिदेशक जरबास बरबोसा ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में वाशिंगटन से कहा कि किसी टीके की सुरक्षा और प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उसका बड़े ध्यान से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

ब्राजील में पारना राज्य की सरकार ने कहा कि वह कोविड-19 के टीके के विकास में भागीदारी के लिए रूस के दूतावास से बातचीत कर रही है और बुधवार को रूसी राजदूत के साथ एक तकनीकी बैठक होगी।

निकारगुआ ने पूर्व में कहा था कि वह रूसी टीके के उत्पादन पर विचार कर रहा है। सोमवार को उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो, राष्ट्रपति की पत्नी डेनियल ओर्टेगा ने पुन: दोहराया कि उनका देश टीके के उत्पादन और यहां तक कि इसके निर्यात के लिए रूस के संस्थानों के संपर्क में है।

बारबोसा ने कहा कि टीका अभी सभी आवश्यक चरणों से नहीं गुजरा है जिससे कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन या ‘पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन’ इसे मान्यता दे सके। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारी रूस के अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे अपने डेटा और चिकित्सकीय परीक्षणों की समीक्षा करें।

बारबोसा ने कहा, ''उस समीक्षा के बाद, और डेटा तथा सभी संबंधित जानकारी तक पारदर्शी तरीके से पहुंच के बाद ही हम कोई रुख अपनाएंगे।'' (सौजन्य से- भाषा पीटीआई)

