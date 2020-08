मिलिए Bandish Bandits के ‘दिग्विजय राठौड़’ उर्फ अतुल कुलकर्णी से, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहे हैं

हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज बैंडिश बैंडिट्स (Bandish Bandits) ने अपने असामान्य कथानक और चकाचौंध वाले साउंडट्रैक के साथ वैश्विक दर्शकों के दिलों को छुआ। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने पंडित राधेमोहन राठौड़ की भूमिका निभाई है, बैंडिश बैंडिट्स शास्त्रीय और पॉप संगीत के बीच बढ़िया तालमेल दिखाता है जैसे कि संगीत कौतुक, राधे (ऋत्विक भौमिक) और पॉपस्टार तमन्ना (श्रेया चौधरी) की प्रेम कहानी सामने आती है। अभिनेता अतुल कुलकर्णी कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है जब दिग्विजय राठौड़ (अतुल कुलकर्णी द्वारा अभिनीत) पंडित राधे मोहन राठौड़ को एक संगीतमय द्वंद्वयुद्ध को चुनौती देते हुए अपनी प्रविष्टि दर्ज करता है।

मजबूत और आक्रामक भूमिकाएं करने के लिए जाने जाने वाले, अतुल कुलकर्णी ने एक नरम दिल कलाकार, दिग्विजय राठौड़ की भूमिका निभाकर अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया।

योरस्टोरी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, अतुल कुलकर्णी ने बैंडिश बैंडिट्स में उनकी भूमिका, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अब तक की यात्रा और कैसे OTT मनोरंजन क्षेत्र को बदल रहा है, के बारे में बात की। मराठी फिल्मों से बॉलीवुड तक अतुल को अभिनय का शौक तब से है, जब वह स्कूल में थे, तब से अभिनय के अपने पहले पड़ाव पर थे। 1995 में, उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) से स्नातक किया और थिएटर में प्रवेश किया।

अतुल का कहना है कि उन्होंने कभी बॉलीवुड में आने का इरादा नहीं किया था, लेकिन 90 के दशक के आखिर में, जब वह मुंबई में एक मराठी नाटक कर रहे थे, अभिनेता कमल हासन ने उनके काम को देखा और उन्हें फिल्म हे राम में भूमिका की पेशकश की।

अतुल कहते हैं, “मैंने बॉलीवुड में एक नाटकीय प्रवेश नहीं किया है। कमल हासन को एक मराठी नाटक में मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे हे राम में एक भूमिका की पेशकश की। बाद में, मधुर भंडारकर ने हे राम में मेरा काम देखा और मुझे चांदनी बार के लिए साइन किया। यह वह जगह है जहां मेरी यात्रा शुरू हुई।” अतुल ने हे राम और चांदनी बार दोनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जीता है और दो दशकों से भारतीय फिल्म बिरादरी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अन्य भाषाओं में 90 से अधिक फिल्में की हैं।

आज, अतुल ओटीटी पर अपने प्रशंसनीय काम से अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर रहे है, हाल ही में रिलीज़ हुई बैंडिश बैंडिट्स, द रायकर केस, सिटी ऑफ़ ड्रीम्स, बाहुबली: द बिगनिंग और कई अन्य फिल्मों की तरह। Also Read फिल्मों की बदलती दुनिया और ओटीटी के उदय को लेकर बोली 'दिल बेचारा' की अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी ओटीटी बनाम बॉक्स ऑफिस: हमें क्या पता होना चाहिए पिछले कुछ वर्षों में, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों ने व्यापक रूप से प्रमुखता प्राप्त की है। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम भारतीय बाजार पर हावी होने के साथ, हॉटस्टार, ज़ी 5, वूट, ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफार्मों ने उपभोक्ताओं की पसंद को बढ़ा दिया है।

बैंडिश बैंडिट्स के सेट पर अतुल कुलकर्णी यह पूछे जाने पर कि क्या ओटीटी अभिनेताओं को अधिक पहचान दे रहे हैं और सिनेमा की तुलना में उनके लिए सफलता आसान कर रहे हैं, अतुल कहते हैं,

“अगर आप बैंडिश बैंडिट्स की तरह एक वेब सीरीज़ देखते हैं, तो यह प्रत्येक 45 मिनट के 10 एपिसोड की एक सीरीज़ है। यह उन फिल्मों के विपरीत लगभग 500 मिनट का कंटेंट है, जो छोटी हैं। सिनेमा और ओटीटी का प्रारूप पूरी तरह से अलग है। इसलिए, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है और हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए।” जब यह पता चलता है कि क्या OTT प्लेटफॉर्म इच्छुक अभिनेताओं को आसानी से प्रवेश दे रहा है, अतुल का कहना है कि यह उद्योग किसी भी अन्य व्यवसाय से अलग है। “जब विकल्प अधिक होते हैं, तो लोगों को अधिक काम मिलता है। यह केवल बहुतायत का सरल गणित है, ” वह बताते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स 10 साल पहले, अतुल कुलकर्णी ने आमिर खान की आगामी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की पटकथा लिखी थी, जिसे क्रिसमस के दौरान रिलीज़ होना था। हालांकि, कोरोनावायरस महामारी के कारण, प्रोडक्शन में देरी हुई और फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है।

अतुल कहते हैं कि उन्होंने स्क्रिप्ट को हॉलीवुड फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' के रूपांतरण के रूप में लिखा था। हालाँकि, उन्हें लगभग आठ वर्षों तक फिल्म के अधिकार नहीं मिले। कुछ साल पहले, उन्हें अधिकार दिए जाने के बाद, आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। इस फिल्म में आमिर खान ने करीना कपूर, विजय सेतुपति (अपनी हिंदी फिल्म में डेब्यू) और मोना सिंह के साथ शीर्षक भूमिका निभाई है।

अतुल के प्रशंसक उन्हें नागेश कुकुनूर के सिटी ऑफ़ ड्रीम्स के सीजन 2 में भी देख सकते हैं।

(फोटो साभार: अतुल कुलकर्णी इंस्टाग्राम) Also Read मिलें फिल्म अभिनेता नीरज काबी से जिन्होंने श्याम बेनेगल से लेकर अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स के साथ किया बेहतरीन अभिनय

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.