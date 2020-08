24 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 24 अगस्त वर्ष का 236 वाँ (लीप वर्ष में यह 237 वाँ) दिन है। साल में अभी और 129 दिन शेष हैं। 24 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1456 - गुटेनबर्ग बाइबिल की छपाई का कार्य पूरा किया गया।

1600 - ईस्ट इंडिया कम्पनी का पहला जहाज ‘हेक्टर’ सूरत के तट पर पहुंचा।

1690 - जॉब चारनॉक कलकत्ता में आकर बसे।

1690 - कलकत्ता शहर का स्थापना दिवस।

1914 - प्रथम विश्व युद्ध : जर्मन सेना ने नैमूर पर कब्जा किया।

1969 - वाराहगिरि वेंकट गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति बने

1974 - फ़ख़रुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने

1991 - यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना।

1995 - उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विन्डोज 95 की आम जनता के लिए शुरूआत।

1999 - पाकिस्तान ने कारगिल ऑपरेशन के दौरान भारत द्वारा पकड़े गये 8 युद्धबंदियों को युद्धबंदी मानने से इंकार किया।

2000 - बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद इरशाद को 5 वर्ष की सज़ा।

2002 - संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-विदेशमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज ने भारत-पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया।

2004 - फ़िलिस्तीनियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने अरुण गांधी रामल्ला पहुँचे।

2006 - अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो (यम) का ग्रह का दर्जा समाप्त किया।

2008 - पेइचिंग ओलंपिक का समापन। इसमें चीन 51 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा।

2009 - वेनेजुएला की स्टेफेनिया फर्नाडिज 'मिस यूनीवर्स-2009' चुनी गईं।

2011 - मूडीज़ ने जापान की ऋण साख एए3 से घटाकर एए2 कर दी।

2011- चीन के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगा लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने समेत तिब्बत में कई जल परियोजनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे चीनी वैज्ञानिकों ने इन नदियों के मार्ग की लंबाई का व्यापक उपग्रह अध्ययन पूरा करने की बात भी कही है।

2015 - अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और कोच चार्ली कॉफी का निधन। 24 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1927 - दीप्ति शर्मा - भारत की महिला क्रिकेटर हैं।

1927 - अंजलि देवी भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता।

1924 - राम निवास मिर्धा - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1912 - चंद्रसिंह बिरकाली - आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि

1911 - बीना दास - भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक।

1908 - राजगुरु - स्वतंत्रता सेनानी

1889 - के. केलप्पन - केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतन्त्रता सेनानी और समाज सुधारक।

1888 - बाल गंगाधर खेर - भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता।

1833 - नर्मद - गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार।

1818 - शिव दयाल साहब - दीक्षित हिन्दू संप्रदाय 'राधा स्वामी सत्संग' के संस्थापक।

1872 - नरसिंह चिन्तामन केलकर - लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार। 24 अगस्त को हुए निधन 2019 - अरुण जेटली - भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख नेता।

2000 - कल्याणजी - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकर।

1988 - छ छुंगा - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मिज़ोरम के प्रथम मुख्यमंत्री थे।

1968 - राधाकमल मुखर्जी - आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाजशास्त्र के विख्यात विद्वान।

रामकृष्ण गोपाल भंडारकर - समाजसुधारक। 24 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव कोलकाता वर्षगांठ दिवस

