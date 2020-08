30 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 30 अगस्त वर्ष का 242 वाँ (लीप वर्ष में यह 243 वाँ) दिन है। साल में अभी और 123 दिन शेष हैं। 30 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1659 - दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा फाँसी दी गयी।

1682 - विलियम पेन इंग्लैंड से रवाना हुए और बाद में उन्होंने अमेरिका में पेनसिल्वेनिया कॉलोनी की स्थापना की।

1780 - जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने वेस्ट प्वाइंट फोर्ट में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया।

1806 - न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र ‘डेली एडवर्टाइजर’ आखिरी बार प्रकाशित किया गया।

1928 - द इंडिपेंडेंस ऑफ़ इंडिया लीग की भारत में स्थापना।

1947 - भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया।

1951 - फिलीपींस और अमेरिका ने एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये।

1984 - अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’ ने पहली बार उड़ान भरी।

1991 - अजरबैजान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

1999 - पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह सम्पन्न।

1999 - पूर्वी तिमोर के निवासियों ने इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र ने चार सितंबर को परिणाम की घोषणा की।

2002 - ताइवान में भूकम्प के झटके महसूस किये गए।

2002 - कोनोको इंक और फिलिप्स पेट्रोलियम ने विलय कर कोनोकोफिलिप्स बनायी। यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी थी।

2003 - रूसी पनडुब्बी बेरेंट्स सागर में डूबी, नौ मरे, आस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में स्वर्ण पदक जीता। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

2007 - जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर निमित्ज और आल्फ़ोंस स्टालहोफ़ेन ने अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षता के सिद्धान्त को ग़लत ठहराने का दावा किया। नेपाल की कोईराला सरकार ने चार माओवादी विद्रोहियों को फ़्रांस, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और मलेशिया का राजदूत नियुक्त किया। बांग्लादेश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया।

2014 - दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री टॉम थबाने सेना द्वारा कथित तौर पर तख्तापलट के प्रयासों के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गये। 30 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1954 - रवि शंकर प्रसाद - एक वकील और राजनीतिज्ञ हैं।

1923 - शैलेन्द्र गीतकार

1918 - बिनायक आचार्य - ओडिशा के 9वें मुख्यमंत्री रहे थे।

1912 - नैंसी वेक - दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान प्रसिद्ध महिला लड़ाकों में से एक थीं।

1903 - भगवतीचरण वर्मा, हिन्दी जगत् के प्रमुख साहित्यकार।

1895 - सरदार हुकम सिंह, भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष

1888 - कनाईलाल दत्त - भारत की आज़ादी के लिए फाँसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक।

1559 - जहाँगीर (सलीम) - अकबर का पुत्र एवं मुग़ल वंश का शासक। 30 अगस्त को हुए निधन 2014 - बिपिन चन्द्र - प्रसिद्ध इतिहासकार

2008 - कृष्ण कुमार बिड़ला, प्रख्यात उद्योगपति

1659 - दारा शिकोह - मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का सबसे बड़ा पुत्र था।

1952 - ओसबोर्न स्मिथ - भारतीय रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर।

1976 - जी.पी. श्रीवास्तव - हिन्दी साहित्यकार थे। 30 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव लघु उद्योग दिवस

