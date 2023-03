ड्राइवर ने ऑटो को जुगाड़ से बना दिया कन्वर्टिबल, लोग बोले ये तो 'ऑटो की रॉल्स रॉयस' है

इंटरनेट पर आए दिन एक से बढ़कर एक क्रिएटिव विडियो नजर आ जाते हैं. ऐसा ही एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा को कार में बदलते हुए देखा जा रहा है.

इस विडियो को इंस्टाग्राम पर एक autorikshaw_kerala_ हैंडल वाले यूजर ने शेयर किया है. विडियो में दिख रहा है कि एक पिंक ऑटो रिक्शा का मालिक एक बटन दबाता है और ऑटो की छत को स्लाइड करती हुई पीछे हो जाती है.

ऑटो मालिक ने ऑटो रिक्शा की सीटों को भी सफेद और गुलाबी रंग देकर काफी आकर्षक लुक दे रखा है. विडियो को इंटरनेट पर यूजर्स काफी सराहरहे हैं. अभी तक इस विडियो को इंस्टाग्राम पर 75,000 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

इंटरनेट यूजर्स इसे अलग-अलग नाम दे रहे हैं. कुछ लोगों ने तो इसे “दी रॉल्स रायस ऑफ ऑटो’’ (The Rolls Royce of auto) कहा तो कुछ लोगों ने “ऑटो कूपर” (Auto Cooper), “ए क्लास ऑटो” कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा ‘The convertible i can afford’ (ऐसी कन्वर्टिबल गाड़ी जो मेरे बजट के अंदर है. कुछ ने इसे ‘Buggati fails’ का भी नाम दिया.

हालांकि, ऑटो मॉडिफाई वाले केस नए नहीं हैं. एक महीना पहले ही ऐसा ही एक कन्वर्टिबल ऑटो का विडियो वायरल हुआ था, जो देखने में बिल्कुल एक विंटेज कार लग रहा था. RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने इस विडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि अगर विजय माल्या को एक सस्ती 3वीलर टैक्सी बनानी होती तो वो कुछ ऐसी ही दिखती.

ऑटो का पूरा लुक किसी पुरानी विंटेज कार की याद दिलाता था. ऑटो की पिछला हिस्सा जिस तरह पीछे की तरह झुका हुआ था उसने यूजर्स को तो अपना दीवाना बना दिया था.आगे का हिस्सा देखकर 40 या 50 के दशक की रोडस्टर की झलक नजर आती थी.

ऑटो के एक्सटीरियर में भी क्रोम का इस्तेमाल हुआ था जो इसे और आकर्षक बना रहा था. हेडलाइट से लेकर ऑटो का साइड हिस्सा. बल्कि पिछला हिस्सा में भी क्रोम बंपर था. लाइटें भी पूरी तरह क्रोम केसिंग में फिट थी.

सीटें भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए काफी आरामदायक नजर आ रही थीं. स्पेयर पहिया और पहिये के बाजू में टंगी लैंटर्न और क्लासी लुक दे रही थी.

एक यूजर ने लिखा, ‘हम भारतीय कई चीजों को खूबसूरत बनाने की काबिलियत रखते हैं. ये ऑटो बिल्कुल रॉयल लग रहा है.’

एक अन्य यूजर ने लिखा ‘इमैजिनेशन और इंप्लिमेंटशन की कोई सीमा नहीं है.’