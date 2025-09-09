Brands
BambooBox कैसे बदल रहा है मार्केटिंग का खेल, कंपनियों की सेल्स दोगुनी!

BambooBox एक ऐसा AI-समर्थित प्लेटफॉर्म है जो B2B कंपनियों को सही ग्राहक खोजने और उनसे जुड़ने में मदद करता है. इससे लीड क्वालिटी बेहतर होती है और सेल्स बढ़ती है. Airtel जैसी कंपनियाँ भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं. जानिए कैसे BambooBox मार्केटिंग को आसान और असरदार बना रहा है.

Rashmi Khotlande
BambooBox कैसे बदल रहा है मार्केटिंग का खेल, कंपनियों की सेल्स दोगुनी!

Tuesday September 09, 2025 , 4 min Read

कई B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) कंपनियाँ सही समय पर सही ग्राहक तक पहुँच नहीं पातीं. नतीजा यह होता है कि मार्केटिंग का पैसा बेकार चला जाता है. कंपनियाँ ऐसे ग्राहकों पर खर्च करती हैं जिनकी असली रुचि उनके प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं होती.

इसी समस्या को हल करने आया है ﻿BambooBox﻿. यह एक AI-समर्थित अकाउंट-बेस्ड मार्केटिंग (ABM) प्लेटफ़ॉर्म है. यह कंपनियों को बताता है कि किन अकाउंट्स पर ध्यान देना ज़रूरी है और मार्केटिंग को ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए.

2020 में अंकुर सैगल और दिव्येश दीक्षित ने इसे शुरू किया. यह डेलावेयर (अमेरिका) में रजिस्टर्ड स्टार्टअप है. BambooBox का मकसद है – मार्केटिंग और सेल्स प्रोसेस को आसान और प्रभावी बनाना.

निराशा से मिली नई राह

BambooBox का आइडिया CEO अंकुर सैगल के अनुभव से आया. वह अपनी पिछली कंपनी में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे. उन्होंने देखा कि कंपनियाँ सिर्फ़ लीड्स की संख्या नहीं चाहतीं, बल्कि ऐसे नतीजे चाहती हैं जो बिज़नेस को असली ग्रोथ दें.

उन्होंने इनबाउंड, आउटबाउंड और पेड कैंपेन ट्राई किए. इससे लीड्स तो मिलीं, लेकिन उन्हें ग्राहक में बदलना मुश्किल रहा. वजह यह थी कि डिजिटल इंटरैक्शन में वैसे संकेत नहीं दिखते, जैसे आमने-सामने बातचीत में बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ग्राहक खरीदने के मूड में है या नहीं.

इसके बाद उनकी टीम ने कई डेटा पॉइंट्स ट्रैक किए और प्रेडिक्टिव मॉडल बनाए. नतीजा यह रहा कि अब वे ऐसे ग्राहकों को पहचानने लगे जो खरीदने की असली इच्छा रखते हैं. इससे मार्केटिंग से मिलने वाले कस्टमर लगभग उतने ही मज़बूत हो गए जितने सेल्स टीम से आते थे.

यहीं से BambooBox की नींव पड़ी.

कैसे काम करता है BambooBox

BambooBox कंपनियों और ग्राहकों के बीच हर टचपॉइंट का डेटा इकट्ठा करता है. इसे क्लीन करके पैटर्न्स निकालता है. फिर AI लाइव डेटा पर यह बताता है कि कौन-सा अकाउंट खरीदने के लिए तैयार है.

इसके बाद कंपनी टार्गेटेड कैंपेन चला सकती है और उन्हें लगातार बेहतर कर सकती है.

  • यह लीड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है.

  • पूरा ABM लाइफसाइकिल संभालता है – कैंपेन से लेकर मापने और सुधारने तक.

  • AI एजेंट्स डेटा तैयार करते हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग बनाते हैं और कम मेहनत में कैंपेन चलाते हैं.

BambooBox ने AI-ड्रिवन मैनेज्ड सर्विसेज भी लॉन्च की हैं. इसमें AI एजेंट्स और इंसानों की देखरेख मिलकर एंड-टू-एंड ABM प्रोग्राम्स चलाते हैं.

अगर किसी ग्राहक के पास पुराना डेटा नहीं है, तो भी BambooBox बेस मॉडल से शुरुआत करता है. जैसे-जैसे डेटा आता है, प्रेडिक्शन और सटीक हो जाते हैं.

फर्क क्या है BambooBox और बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स में?

अंकुर सैगल कहते हैं, “मार्केटर्स को हर रोज़ ढेरों Martech टूल्स मिलते हैं. लेकिन वे टूल्स नहीं, नतीजे चाहते हैं. यही BambooBox का फोकस है.”

कंपनी का AI लगातार सीखता है. अगर सेल्स टीम किसी मार्केटिंग लीड को रिजेक्ट कर देती है, तो सिस्टम यह वजह रिकॉर्ड करता है और मॉडल को सुधारता है.

डेटा सिक्योरिटी के लिए BambooBox माइक्रोसॉफ्ट-समर्थित आर्किटेक्चर पर चलता है. SOC 2, GDPR और ISO 27001 जैसी सर्टिफिकेशन के साथ हर 6–7 महीने पर ऑडिट कराता है.

असर और ग्राहकों की सफलता

अक्सर सिर्फ़ 1–2% मार्केटिंग लीड्स ही कस्टमर बनते हैं. BambooBox के साथ यह दोगुना हो जाता है. यानी लगभग 30–40% ज्यादा कन्वर्ज़न.

Airtel Business, RateGain, DarwinBox और Pando जैसी नामचीन कंपनियां आज BambooBox की ग्राहक हैं. Airtel Business पिछले 3 साल से इसके साथ है और उसे कम से कम 30% ज्यादा पाइपलाइन ग्रोथ मिली है.

भारत और अमेरिका में विस्तार

BambooBox भारत और अमेरिका दोनों जगह काम करता है. अभी 30–35% बिज़नेस अमेरिका से आता है और बाकी भारत से.

भारत में कंपनियाँ अभी भी पारंपरिक मार्केटिंग से ABM की तरफ बढ़ रही हैं. जबकि अमेरिका की कंपनियाँ पहले से ABM अपना चुकी हैं और अब उसे बेहतर करने पर ध्यान दे रही हैं.

अब तक कंपनी ने 38 करोड़ रुपये की फंडिंग ली है. निवेशक हैं Peak XV, Emergent Ventures और ARC180.

साथ ही BambooBox भारत में एक बड़ा B2B मार्केटिंग कम्युनिटी भी चला रहा है. इससे ब्रांड मार्केटर्स के बीच लगातार टॉप-ऑफ-माइंड बना रहता है.

(Translated by: रविकांत पारीक)

