बिहार का समय आ गया! पीयूष गोयल बोले – बिहार है भारत का ‘हिडन जेम’

BIIPP 2025 के लॉन्च पर पीयूष गोयल ने बिहार को “हिडन जेम” कहा. उन्होंने फ्री जमीन, 300% तक SGST रिफंड और चार नए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की. इसका मकसद रोजगार बढ़ाना, निर्यात को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे ले जाना है.

yourstory हिन्दी7264 Stories
Tuesday September 16, 2025 , 4 min Read

बिहार तैयार है और पूरा भारत देख रहा है. यह बात माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कही. मौका था बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज (BIIPP) 2025 के लॉन्च और बिहार आइडिया फेस्टिवल (Bihar Idea Festival) के समापन का. यह आयोजन पटना के बापू सभागार में हुआ.

यह बिहार के आर्थिक उत्थान की यात्रा का ऐतिहासिक पल साबित हुआ. श्री गोयल का भाषण नीति, भावनात्मक जुड़ाव और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का शानदार संगम था.

1. विकसित भारत 2047 का विजन – “बिहार के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता”

उन्होंने कहा: “भारत का एक हिस्सा विकसित हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा भारत विकसित हो गया. जब तक पूर्वी भारत, जिसमें बिहार भी शामिल है, बराबर सशक्त नहीं होगा, भारत विकसित भारत नहीं बन सकता.”

यह कथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है.

2. BIIPP 2025 – “देश का सबसे लाभदायक निवेश पैकेज”

गोयल ने कहा: “आज देश में इतना उदार पैकेज कोई राज्य नहीं देता. फ्री जमीन, पारदर्शी प्रोत्साहन और 300% जीएसटी रिइम्बर्समेंट इसे बेजोड़ बनाते हैं.”

उन्होंने BIIPP 2025 को एक साहसिक और दूरदर्शी औद्योगिक नीति बताया. यह बड़ी कंपनियों के निवेश के साथ-साथ छोटे उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करती है.

3. उद्यमिता क्रांति – “नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाले तक”

“वह जमाना गया जब सब नौकरी के पीछे भागते थे. आज का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है.”

गोयल ने बिहार में स्टार्टअप और एमएसएमई की क्रांति की सराहना की. उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार आइडियाज फेस्टिवल जैसी पहल को इस बदलाव का आधार बताया.

4. स्थानीय नवाचार की तारीफ – “25,000 में से हर आइडिया महत्वपूर्ण है”

उन्होंने कहा: “ये सिर्फ टॉप 5 आइडियाज नहीं हैं. बिहार के युवाओं के 25,000 में से हर आइडिया मूल्यवान है और सबको समर्थन मिलेगा.”

उन्होंने YourStory और इसकी फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा की तारीफ की कि उन्होंने आइडिया फेस्टिवल को सफल बनाया.

5. वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट – “आज मखाना, कल 100 प्रोडक्ट्स”

गोयल बोले: “आज हम मखाना अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा भेज रहे हैं. सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग से और भी प्रोडक्ट्स को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे.”

उन्होंने मखाना, मिथिला पेंटिंग और सिंहाड़े के आटे जैसे पारंपरिक उत्पादों को One Block One Product (OBOP) के तहत आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

6. APEDA का पटना ऑफिस – “एग्री-एक्सपोर्ट्स का नया अध्याय”

“APEDA का नया ऑफिस किसानों के लिए नए निर्यात अवसर लाएगा. बिहार के पास सबकुछ है – उपजाऊ जमीन, कुशल किसान और विश्वस्तरीय उत्पादन.”

पटना में APEDA का रीजनल ऑफिस शुरू करके कृषि आधारित निर्यात को बढ़ावा दिया गया.

7. बड़ी घोषणा – “बिहार को मिलेंगे चार नए इंडस्ट्रियल पार्क”

गोयल ने कहा: “यही बापू सभागार से मैं वादा करता हूं कि बिहार में जल्द ही चार नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे.”

यह घोषणा संतुलित क्षेत्रीय विकास और नई औद्योगिक संरचना को बढ़ावा देगी.

8. निवेशकों से अपील – “बिहार का मौका मत गंवाइए”

उन्होंने दोहराया: “आज आइए, नहीं तो कल भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. बिहार इंडस्ट्री का हिडन जेम है.”

यह बयान पहले मुंबई में हुए बिहार इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में दिया गया था. अब श्री गोयल ने इसे और मजबूती से दोहराया है. उन्होंने बिहार को निवेशकों के लिए शुरुआती और सुनहरा मौका बताया और तुरंत कदम उठाने की अपील की.

9. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास – “जंगलराज से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक”

“जंगलराज का जमाना खत्म हुआ. आज हम इंडस्ट्रियल पार्क, प्लग-एंड-प्ले शेड, एक्सप्रेसवे और सभी के लिए बिजली देख रहे हैं.”

गोयल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को बिहार की क़ानून-व्यवस्था और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार का श्रेय दिया.

10. नीतियों से सशक्तिकरण – “हर ईमानदार उद्यमी के साथ सरकार”

“जो अपना पहला ₹5 लाख का लोन किस्त लौटाएंगे, उन्हें और मदद मिलेगी. कमाइए, बढ़ाइए, सरकार आपके साथ है.”

उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को ईमानदार रहने और सच्चा बिज़नेस खड़ा करने की अपील की.

“बिहार तैयार है, क्या आप तैयार हैं?”

गोयल ने कहा: “बिहार का ब्रांड दुनिया में चमकेगा. यहां के लोग सिर्फ विकास के लिए तैयार नहीं, बल्कि नेतृत्व के लिए तैयार हैं.”

यह भाषण महज औपचारिकता नहीं था. यह एक विजन स्टेटमेंट, नीति का रोडमैप, और युवा व निवेशकों के लिए प्रेरणा था.

Edited by रविकांत पारीक