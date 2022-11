आपने अक्सर ही किसानों को ये कहते सुना होगा कि खेती में पैसा नहीं है. उनका कहना सही भी है, क्योंकि परंपरागत खेती से वाकई मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल होता है. मुनाफा होता भी है तो बहुत कम. अगर आप भी एक किसान हैं और खेती से मुनाफा कमाना (Business Idea) चाहते हैं तो आपको भी ऐसी खेती करनी होगी, जिसमें लागत कम आए, ताकि मुनाफा हो सके. ऐसे में आप सफेद चंदन की खेती (Sandalwood Farming Business Idea) कर सकते हैं, जिससे आप तगड़ी कमाई कर पाएंगे. आइए जानते हैं कैसे की जाती है सफेद चंदन की खेती (How to do Sandalwood Farming) और इससे आप कितना मुनाफा (Profit in Sandalwood Farming) कमा सकते हैं.

कैसे करें सफेद चंदन की खेती?

अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुनाफा कमाने के लिए आपको लंबा इंतजार करना होगा. अगर आप लंबे इंतजार की शर्त पूरी कर लेते हैं तो आपको तगड़ा मुनाफा होना तय है. चंदन की फसल को पूरी तरह से तैयार होने में 12-15 साल तक का समय लगता है. इसका एक पौधा करीब 400-500 रुपये का मिलेगा. चंदन की खेती में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके इसकी बहुत अधिक देखभाल नहीं करनी होती है. यानी आपको बस एक बार इसके पौधे लगाने हैं और फिर बिना किसी मेहनत के ही आपको तगड़ा मुनाफा होगा. ये खेती आप बंजर जमीन पर भी कर सकते हैं और इसकी सिंचाई के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, शुरुआत में आपको थोड़ी गोबर की खाद और पानी की व्यवस्था करनी होगी, ताकि एक बार पौधा अच्छे से जड़ पकड़ ले.

कितना खर्च और कितना मुनाफा?

अगर आप सिर्फ एक एकड़ में ही सफेद चंदन के पेड़ लगाते हैं तो उनसे आप 50-60 रुपये तक कमा सकते हैं. इसमें आपका करीब 1 लाख रुपये का खर्च आएगा. भारत में सफेद चंदन की लकड़ी की कीमत 8-10 हजार रुपये प्रति किलो तक है. वहीं विदेशों में इसकी कीमत 20-25 हजार रुपये प्रति किलो तक है. मतलब अगर आपके पास एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) खेत है तो आप सिर्फ 2.5 लाख रुपये खर्च कर के 1.5 करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं.

क्या होता है सफेद चंदन का?

सफेद चंदन के पेड़ सदाबहार होते हैं. इससे तेल भी निकलता है, जिससे औषधीय सामान बनाए जाते हैं. इसकी लकड़ी में भी औषधीय गुण होते हैं. सफेद चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल साबुन, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बनाने में भी होता है. इसके तेल की खुश्बू बहुत ही अच्छी होती है. हवन के लिए भी चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होता है.

ऐसे बढ़ा सकते हैं मुनाफा

वैसे तो आप चंदन की खेती से मोटी कमाई करेंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना होगा. वहीं अगर आप चंदन के पेड़ों के बीच कुछ फसलें उगाते हैं तो आपकी इस अवधि में भी कुछ कमाई होती रहेगी. चंदन के पेड़ों के बीच आप हल्दी, अदरक या कुछ सब्जियां लगा सकते हैं. आप इन पेड़ों के बीच अरहर की भी खेती कर सकते हैं, जिससे आपको तगड़ा मुनाफा होगा.