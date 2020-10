इन तरीकों को अपनाकर आप बना सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर और भी मजबूत

क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को आपके कार्ड लेनदेन की रिपोर्ट ब्यूरो को देनी होती है, जो आपके क्रेडिट स्कोर की गणना करते समय उन्हें फैक्टर बनाते हैं। इसलिए, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग ऋण के मामले में ब्याज की लागत के बिना, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है।

यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे आप क्रेडिट कार्ड के साथ अपना क्रेडिट स्कोर मजबूत बना सकते हैं: क्रेडिट कार्ड बिलों को नियमित और समय पर भरें आपके क्रेडिट स्कोर की गणना करते समय सभी फैक्टर्स में से जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, वो है नियत तारीख तक क्रेडिट कार्ड या बकाया लोन राशि का रिपेमेंट करना। इसलिए, आपके क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का समय पर भुगतान आपके क्रेडिट स्कोर को लगातार बढ़ा सकता है, और इससे आपके भविष्य के ऋण और क्रेडिट कार्ड की पात्रता में सुधार होगा।

यदि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को नियत तारीख तक चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसे ईएमआई में बदलने का विचार करें। ऐसा करने से न केवल आपका क्रेडिट स्कोर सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपको भारी-भरकम फाइनेंस चार्ज और लेट पेमेंट फीस भी बच जाएगी। अनपैड क्रेडिट कार्ड बकाये का वित्त शुल्क 24-49% p.a हो सकता है।

जबकि क्रेडिट कार्ड के बिल में उल्लिखित न्यूनतम राशि को चुकाने में विफल रहने पर 1,000 रुपये तक का लेट भुगतान शुल्क लिया जाता है। ईएमआई में बदलने की ब्याज लागत न केवल वित्त शुल्क से काफी कम है, ये 5 साल तक के कार्यकाल के साथ भी आती हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित किए बिना, आपकी रिपेमेंट क्षमता के अनुसार छोटे किस्तों में बकाया चुकाने में सक्षम होगा। सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) अपने क्रेडिट उपयोग अनुपात को 30% के भीतर रखें क्रेडिट उपयोग अनुपात (CUR) आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आपकी कुल क्रेडिट कार्ड सीमा के अनुपात को दर्शाता है। यह देखते हुए कि ऋणदाता आमतौर पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 30% से ऊपर का होने का श्रेय देते हैं क्योंकि यह क्रेडिट हंगरी होने का संकेत है, क्रेडिट ब्यूरो इस निशान को कम करने पर आपके क्रेडिट स्कोर को कुछ बिंदुओं से कम कर देता है। इसलिए, अपने क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपने CUR को 30% के भीतर प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। जो लोग अक्सर इस निशान को तोड़ते हैं, वे अपने ऋणदाता से अपनी क्रेडिट सीमा बढ़ाने या अतिरिक्त कार्ड का विकल्प चुनने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका CUR नीचे आ जाएगा, बशर्ते आप उच्च क्रेडिट सीमा प्राप्त करने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड के खर्च में वृद्धि न करें। क्रेडिट देने वालों से बार-बार पुछताछ ना करें जैसे ही आप सीधे ऋण या क्रेडिट कार्ड आवेदन जमा करते हैं, ऋणदाता आपकी क्रेडिट स्थिति का आकलन करने के लिए क्रेडिट ब्यूरो से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करता है। इस तरह के ऋणदाता द्वारा शुरू किए गए क्रेडिट रिपोर्ट अनुरोधों को कठिन पूछताछ कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक को आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया जाता है और कुछ बिंदुओं से आपके क्रेडिट स्कोर को गिरा देता है। इस प्रकार, थोड़े समय के भीतर कई उधारदाताओं के साथ ऋण पूछताछ करने से आपके क्रेडिट स्कोर में काफी कमी आएगी। सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) सीधे उधारदाताओं को कई क्रेडिट पूछताछ प्रस्तुत करने के बजाय, अपने क्रेडिट स्कोर, आय और अन्य पात्र मानदंड पर उपलब्ध विभिन्न ऋण या क्रेडिट कार्ड विकल्पों की तुलना करने के बाद बेस्ट विकल्प चुनने के लिए ऑनलाइन वित्तीय बाजारों का दौरा करने पर विचार करें। ऐसे प्लेटफार्मों द्वारा शुरू किए गए क्रेडिट रिपोर्ट अनुरोधों को क्रेडिट ब्यूरो द्वारा नरम पूछताछ के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित नहीं करता है। समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की समीक्षा करें आपका क्रेडिट स्कोर मुख्य रूप से उधारदाताओं और कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होता है। इसलिए, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में सूचीबद्ध कोई भी गलत जानकारी, या तो ऋणदाता / कार्ड जारीकर्ता के अंत से लिपिकीय त्रुटियों के कारण या आपके नाम पर धोखाधड़ी क्रेडिट लेनदेन के कारण, आपके क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस तरह की गलत जानकारी का एकमात्र तरीका नियमित अंतराल पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट लाना है। इसलिए, वर्ष में कम से कम एक बार क्रेडिट ब्यूरो के से अपनी निशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करें। वैकल्पिक रूप से, मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट और उनके मासिक अपडेट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन वित्तीय बाजारों का दौरा करें। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें सभी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड को ’नए क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं' के लिए जारी नहीं करते हैं, अर्थात जिनके पास क्रेडिट इतिहास नहीं है। कई लोग अपनी अपर्याप्त आय, नौकरी प्रोफ़ाइल, एम्पलोयर की प्रोफ़ाइल और यहां तक ​​कि अपने अनछुए स्थानों के कारण क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने में विफल रहते हैं। ऐसे ग्राहक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने पर विचार कर सकते हैं, जो जमाकर्ताओं के रूप में जमा किए गए सावधि जमा के खिलाफ जारी किए गए हैं।

इन कार्डों में भी नियमित रूप से समान विशेषताएं और लाभ हैं, जैसे कि ब्याज मुक्त अवधि, रिवार्ड पॉइंट, कैश बैक ऑफ़र, छूट, आदि के प्रावधान। चूंकि सुरक्षित कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन क्रेडिट ब्यूरो को सूचित किए जाते हैं, इन कार्डों का सही उपयोग जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपने यूजर्स को समय के साथ एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद कर सकता हैं। ALSO READ फर्श से अर्श तक: 1 लाख रुपये की लागत से खड़ी कर दी 8 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी, मेट्रो कूल जॉइन्ट्स की कहानी

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.