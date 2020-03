कोरोना वायरस : 30 हजार से कम सैलरी वाले अपने कर्मियों को महीने में 2 बार सैलरी देगी रिलायंस

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने देश भर में फैले घातक कोरोनावायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कई उपायों की घोषणा की। जो लोग प्रति माह रुपये 30,000 से कम कमाते हैं, उन्हें कोरोनोवायरस के प्रकोप के मद्देनजर महीने में दो बार वेतन मिलेगा। फोटो क्रेडिट: asianet news

मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में कहा, "प्रति माह रुपये 30,000 से कम कमाने वालों के लिए, उनके कैशफ्लो को बचाने और किसी भी भारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए महीने में दो बार वेतन का भुगतान किया जाएगा।"

चीन के वुहान शहर में उत्पन्न हुए, घातक वायरस ने दुनिया भर में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की जान ली है। वहीं भारत में अब तक लगभग 560 कोरोनावायरस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और 10 लोगों की जान जान जा चुकी है।

कंपनी ने कहा, "रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल, Jio, Reliance Life Sciences, Reliance Industries और Reliance Family के सभी 6,00,000 सदस्यों ने COVID-19 के खिलाफ इस एक्शन प्लान की संयुक्त ताकत को तैनात किया है।"

यदि काम रुका हुआ है, तो भी कंपनी अनुबंध और अस्थायी श्रमिकों को भुगतान करना जारी रखेगी। रिलायंस जियो नेटवर्क को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को छोड़कर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम दे दिया है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के सहयोग से Reliance Foundation Hospital ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले रोगियों के लिए मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में एक समर्पित 100-बेड वाला केंद्र स्थापित किया। कंपनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में रुपये 5 करोड़ का दान भी दिया।

परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी आपातकालीन सेवा वाहनों के लिए रिलायंस मुफ्त ईंधन प्रदान करेगा।

देश भर में रिलायंस रिटेल लॉकडाउन के दौरान कार्यात्मक रहेगा। स्टेपल, फल और सब्जियां, रोटी, नाश्ता अनाज और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं सहित सभी आवश्यक चीजें 700 से अधिक रिलायंस रिटेल में उपलब्ध होंगी।

