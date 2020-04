कोरोनावायरस : जानिए इस महामारी की अलग-अलग स्टेजेज और भारत में यह अभी कौनसी स्टेज में है

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बार-बार जोर देकर कह रहा है कि अभी तक भारत कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी की स्टेज 3 तक नहीं पहुंचा है और community transmission का कोई मामला सामने नहीं आया हैं। इसका क्या मतलब है? खैर, इस महामारी के फैलने की चार स्टेज हैं। चीन, इटली और यूके जैसे देश पहले ही महामारी की तीसरी स्टेज में पहुंच चुके हैं, जबकि भारत की योजनाएं अभी तक महामारी को उस स्टेज में पहुंचने में नाकाम करने में सफल रही है। हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस महामारी की चार स्टेजेज कौनसी हैं? सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: insurancebusinessamerica)

कोरोनावायरस (कोविड-19) की 4 स्टेजेज एक IE रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी की सभी चार स्टेजेज इस प्रकार है-

स्टेज 1 - इंपोर्ट ऑफ केसेज रिपोर्ट के अनुसार, इस महामारी की स्टेज 1 वो है जब संक्रमण के मामले दुसरे देशों में पहुंचते है जहां से संक्रमण शुरू नहीं हुआ था। इस मामले में, चीन के बाहर के सभी देशों ने कोरोनावायरस के मामलों की रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, जैसे ही उन्होंने अपने पहले मामले की सूचना दी, तब वे इस महामारी के फैलने की स्टेज 1 तक पहुँच गए। यदि संक्रमण केवल कुछ देशों में transmission के बाद कंट्रोल में हो जाता, तो यह महामारी नहीं बन पाता। लेकिन यह थोड़े समय में कंट्रोल नहीं हुआ और दुनिया भर में फैलता गया और अब इसने एक विकराल महामारी का रूप ले लिया।

स्टेज 2 - लोकल ट्रांसमिशन कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप की दूसरी स्टेज वह होती है जब किसी देश में स्थानीय प्रसारण (local transmission) के मामले सामने आते हैं। इसका मतलब यह है कि जब उस देश में एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस स्टेज में, वायरस के पहले संक्रमित व्यक्ति से सभी संक्रमित व्यक्तियों में पहचाना जा सकता है।

स्टेज 3 - कम्यूनिटी ट्रांसमिशन सामुदायिक संचरण (community transmission) इस महामारी के प्रकोप की तीसरी स्टेज है। रिपोर्ट के अनुसार, इस स्टेज में बड़ी संख्या में मामलों में वायरस के ट्रांसमिशन की सिरीज़ शुरू हो जाती है जिसे ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि वायरस समुदाय के भीतर फैलना शुरू कर देता है और उन व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने न तो प्रकोप से प्रभावित देश की यात्रा की थी और न ही वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में कभी आए थे। इस मामले में, एक लॉकडाउन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति वायरस का प्रसार कर सकता है, चाहे उनकी यात्रा के इतिहास या वे लोग जिनके साथ वे संपर्क में आए हों।

स्टेज 4 - एंडेमिक कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप की चौथी स्टेज तब होती है जब कोई संक्रमण कुछ देशों में स्थानिक (endamic) हो जाता है और भारत में मलेरिया और डेंगू की तरह वर्ष भर घूमता रहता है। IE रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत सरकार ने वायरस से निपटने की अपनी योजना में इस स्टेज को भी लिया है।

किसी भी महामारी के प्रकोप की ये स्टेजेज समन्वय और समझ को सरल बनाने के लिए दुनिया भर में एक समान रहती हैं, ताकि देशों को इनके अनुसार तैयार किया जा सके। इस तरह के classification से दूसरे देशों के लिए उन उपायों को लागू करना आसान हो जाता है, जो उन्हें लगता है कि वे लाभान्वित होंगे, जैसे कि भारत द्वारा चीन पर यात्रा प्रतिबंध लगाने से भारत को लाभ मिला और मामले ज्यादा नहीं बढ़े। ऐसा इसलिए था, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है, उस समय अन्य देशों में कोरोनावायरस के सभी मामले चीन से फैल रहे थे। जब दूसरे देशों से भी मामलों के उदाहरण सामने आने लगे, तो भारत ने ऐसे सभी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का सक्रिय कदम उठाया और इसने सार्वभौमिक स्क्रीनिंग भी शुरू की।

अब, जैसा कि वायरस कम से कम 177 देशों में फैल गया है, भारत ने आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो देश को बाकी दुनिया से बंद कर रहा है।

जबकि भारत में सामुदायिक प्रसारण (community transmission) का कोई मामला नहीं हैं, स्थानीय संचरण (local transmission) में भी भारी कमी है।

भारत में अब तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1071 सकारात्मक केस दर्ज हुए हैं और 29 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर बात की जाए दुनिया भर की तो 7,23,124 संक्रमित मरीज है और 33,986 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

