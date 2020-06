मिलें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के जरिये 100 से अधिक फसलें उगाने वाली सानिहा हरीश से

देशभर में ऐसे कई युवा किसान हैं जो अब जैविक खेती की ओर रुख कर रहें हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसी ही एक युवा किसान हैं कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली सानिहा हरीश जिन्होंने बागवानी की खुशी का अनुभव किया जब वह केवल 14 वर्ष की थी। सानिहा हरीश (फोटो साभार: instagram/humanswhogrowfood) सानिहा ने शुरुआत में दो बर्तनों मिर्च और टमाटर के पौधे लगाए। वह अपने रसोई के कचरे को इकट्ठा करती, उसे मिक्सर में पीसती, और पौधों के लिए खाद तैयार करती है।

सानिहा कहती हैं, “जब मैंने पहले कुछ टमाटर और मिर्च देखे, तो मैं बहुत खुश हुई। इस बात ने मुझे खेती की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया।” पिछले पांच वर्षों से सानिहा 11 एकड़ भूमि पर लगभग 100 से अधिक विभिन्न प्रकार की फसलें उगा रही है। वह मशरूम की फसल 45 दिनों में उगाती है जिससे 40,000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। वह विभिन्न जैविक उर्वरकों (organic fertilisers) का उपयोग करती है जिससे उत्पादकता बढ़ने में मदद मिलती है।

सानिहा आगे कहती हैं, “मुझे याद है पहली बार मैंने कुछ उगाने की कोशिश की थी। फर्श पर एक अखबार बिछाकर बैठना, जिसके ऊपर ताजा मिट्टी बिछी हुई थी। अपने नंगे हाथों से नम मिट्टी को छूना आनंद देने वाला था, मेरे मन और आत्मा को शांत मिली।” अपनी खेती के जरिए सानिहा सालाना लगभग 10 लाख रुपये कमाती है। इसके अलावा उनके पास 1500 वर्ग फुट का टैरेस गार्डन है जहाँ वह 60 से अधिक सब्जियाँ, फल और जड़ी-बूटियाँ उगाती है।

युवा किसान सानिहा अपने जैविक अभ्यास में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उर्वरकों के बारे में बताते हुए कहती है कि खेती करना उनका सच्चा जुनून है।

अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सानिहा ने मैसूर में JSS कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। यहां, उन्होंने कृषि विषयों जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एपिकल्चर, और वर्मीकम्पोस्ट जैसे अन्य विषयों पर में महारत हासिल की। यहां उन्होंने सीखा कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है।

अब तक उन्होंने इनमें से 30 से अधिक कोर्स को पूरा किया है, जिससे उन्हें विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिली है। Also Read सिर्फ 300 रुपये में कैसे घर पर करें मशरूम की खेती, प्रोटीन, खनिज और फाइबर का बड़ा स्रोत है मशरूम पाँच साल पहले कॉलेज पूरा करने के बाद, उन्होंने अपने पिता की कृषि भूमि का उपयोग करने का फैसला किया, जो अनुपयोगी पड़ी थी। “मेरे पिता वहाँ कुछ नारियल उगा रहे थे। चूंकि वह एक इंजीनियर थे, वह व्यस्त थे और सक्रिय रूप से खेती नहीं करते थे, तब मैंने इसे करने का निर्णय लिया।”

11 एकड़ ज़मीन पर सानिहा अब 100 से अधिक फसलें उगाती है जैसे बेल मिर्च, चेरी टमाटर, कोको, वेनिला, बीन्स, मक्का, अदरक, गोभी, फूलगोभी। ज्यादा जमीन होने के कारण उन्होंने विभिन्न फसलों के लिए विशिष्ट सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर) स्थापित की है।

सानिहा का कहना है कि उनकी स्वस्थ और अच्छी उपज का श्रेय उनके पोषक तत्वों से भरपूर जैविक उर्वरकों जैसे वर्मीकम्पोस्ट, जीवामृत और मशरूम की खाद को दिया जा सकता है।

उनके खेत पर लगभग पांच गायें हैं (ऑर्गैनिकली ब्रेड), और वह गाय के गोबर का उपयोग वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने के लिए करती है, जिसे वह 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। वह बताती है कि वह इसे कैसे तैयार करती है।

उनके पास दस आयताकार वर्मीकम्पोस्ट बेड हैं जो जमीन में 3 फीट गहरे खोदे गए हैं। यदि किसी के पास बहुत अधिक जगह नहीं है, तो वर्मीकम्पोस्ट बैग खरीदना भी संभव है, जिसकी कीमत 800-1,000 रुपये के बीच है।

गड्ढों को भरने के दौरान सानिहा पहले केले के तने, नारियल के पत्ते और तिनके जैसे कृषि कचरे को इकट्ठा करती है, उसे काटती है और फिर गड्ढों में भर देती हैं। इसके बाद वह एक भाग गाय के गोबर और पानी के दो भागों से बने गोबर के घोल में मिलाती है। इसके बाद वह दस इंच एग्री वेस्ट और दो इंच गोबर के घोल से गड्ढे को खोलती है।

एक बार जब यह लगभग भर जाता है, तो वह गड्ढे को तिरपाल या नारियल के पत्तों से ढकने से पहले दो इंच मिट्टी डालती है।

इसके अतिरिक्त, सानिहा भी जीवामृत बनाने के लिए अपने खेत से गाय के गोबर का उपयोग करती है। Also Read घर बैठें करें Google के ये 5 फ्री-सर्टिफिकेट कोर्स, लॉकडाउन के दौरान अपनी स्किल्स निखारने का बेहतर मौका उनके खेत पर 150 संगठित रूप से नस्ल की मुर्गियां भी हैं। उनका पोप एकत्र किया जाता है और सीधे मिट्टी में डाल दिया जाता है।

सानिहा कहती है, “सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे अपनी फसलों के लिए उपयोग करने से पहले तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग एक टन अपने खेत के एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, और यह एक उत्कृष्ट फसल देता है। आप इसे अपने वर्मीकम्पोस्ट पिट / बेड में भी जोड़ सकते हैं।” मशरूम की खेती करने वाली सानिहा पिछले कुछ वर्षों से इसका अभ्यास कर रही है। “हालांकि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, मेरे पति और परिवार इसे प्यार करते हैं। इसलिए, मैंने मैसूर विश्वविद्यालय में एक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण लेने का फैसला किया, और मैंने उन्हें विकसित करना शुरू किया”, वह कहती हैं।

मशरूम की कटाई के बाद चावल के भूसे को फैला दिया जाता है। इसे दूर फेंकने के बजाय सानिहा अपने वर्मीकम्पोस्ट बेड में इसका इस्तेमाल करती हैं। जब यह तैयार किया जा रहा हो तो वर्मीकम्पोस्ट के गड्ढों में (स्लरी और एग्री वेस्ट के साथ) कीड़े नहीं डाल सकते हैं। दैनिक सरगर्मी को जारी रखने की जरूरत है, और 20-30 दिनों में, यह खाद उपयोग करने के लिए तैयार है।

उन्होंने बताया, “मैंने यह तब सीखा जब मैं मशरूम उगाने के लिए प्रशिक्षण के लिए गई था। यह खाद सफेद होती है और प्रोटीन से भरपूर होती है। इसका उपयोग करने से सबसे भरपूर फसल मिलती है, और पैदावार लगभग 10-15 प्रतिशत अधिक होती है।” टैरेस गार्डनिंग हालांकि सानिहा ने लगभग पांच साल पहले व्यावसायिक रूप से जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन उन्होंने लगभग साढ़े तीन साल पहले ही सक्रिय रूप से छत पर बागवानी (टैरेस गार्डनिंग) शुरू कर दी थी।

वह बताती हैं, “हमारा पुराना घर एक किराए का अपार्टमेंट था और हमें बागवानी के लिए छत की जगह का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब से हम नए घर में गए, मैंने एक टैरेस गार्डन बना लिया जहाँ मैं 60 से अधिक फल, सब्जियाँ और जड़ी-बूटियाँ उगाती हूँ।” टैरेस गार्डन के लिए, वह घर से रसोई के कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए करती है। वह पौधों पर स्प्रे करने के लिए खट्टा छाछ और पानी (उच्च मात्रा में) का मिश्रण बनाती है। वह यह भी बताती है कि बगीचे में बढ़ते मैरिगॉल्ड्स कीट नियंत्रण का एक प्रभावी तरीका है।

तीन प्रकार के कद्दू, शकरकंद, बेबी आलू, आलू, मेथी, पलक, लौकी, तीन प्रकार के बैंगन, जैविक गोभी, लाल गोभी, मिर्च, कॉर्न्स, मटर, ग्वार, मूंगफली, तरबूज, कस्तूरी, पीले और हरे रंग की तोरी, अनानास जैसी फसलें वह टैरेस गार्डन में उगाती हैं।

लोगों को शुद्ध और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए जैविक खेती शुरू करना, सानिहा की लगन उनके अपार आनंद को बताती है।

वह कहती है, “यह नौकरी मुझे मानसिक शांति देती है। ऐसे समय में भोजन को व्यवस्थित रूप से विकसित करना महत्वपूर्ण है जब हम बाजार से जो भी खरीदते हैं वह रसायनों से भरा होता है। यद्यपि जैविक प्रथाएं कुछ प्रयास और समय लेती हैं, लेकिन इससे मुझे खुशी होती है कि मैं दूसरों को जहरीला उत्पाद नहीं परोस रही हूं और न ही मैं इसका सेवन कर रही हूं। अगर हम प्राकृतिक और जैविक तरीकों से पीछे नहीं हटते हैं, तो हमारे बच्चे कभी भी शुद्ध भोजन नहीं जान पाएंगे। यह अभी या कभी नहीं है।” Also Read मिलिए NASA की ह्यूमन स्पेसफ्लाइट की पहली महिला हेड कैथी लेडर्स से

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.