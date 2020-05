कोरोनावायरस: लोगों की मदद के लिए इस 5 साल की बच्ची ने लिख दी किताब, जुटाई है एक लाख रुपये की मदद राशि

अरण्या इसके बाद राहत की भावना महसूस करती हैं क्योंकि वह मानती है कि उसने कमजोर कामगारों की मदद के लिए कुछ किया है। 5 साल की अरन्या दत्त बेदी (चित्र: ANI)

आँकड़ों के अनुसार COVID-19 महामारी ने विश्वभर में लगभग 3.8 मिलियन सकारात्मक मामलों के साथ, 265,084 से अधिक जानें ली हैं। शोधकर्ताओं, सरकारों, स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों और अन्य आवश्यक कर्मियों ने अपनी क्षमता में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

भारत में सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आधिकारिक लॉकडाउन को 18 मई तक तीसरी बार बढ़ाया है और कई राहत उपायों जैसे कि मुआवजे के पैकेज और विशेष रेलगाड़ियों की मदद करने की घोषणा की ताकि दैनिक यात्री और प्रवासी मजदूर अपने घर जा सकें।

कई एनजीओ और व्यक्तियों ने लोगों की सहायता के लिए आने वाले पिछले छह हफ्तों में उनसे हाथ मिलाया है, उन्हें भोजन, राशन, फेस मास्क और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की हैं।

ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत हैं नई दिल्ली की पांच साल की एक बच्ची अरण्या दत्त बेदी, जिन्होंने मदद के लिए अपने गुल्लक में रखे पैसे दान करने की कोशिश की। उन्होने जल्द ही महसूस किया कि उनकी अपनी गुल्लक में जो था, उससे कहीं अधिक धन की आवश्यकता होगी और बच्चों को नॉवल कोरोनोवायरस के खिलाफ जरूरी एहतियाती उपाय समझाने के लिए एक सचित्र पुस्तक बनाने और बेचने का फैसला किया।

अरण्या ने एएनआई न्यूज को बताया, "मैंने बालकनी से देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। तो कई लोग केवल खाना खाने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। मैंने यह पुस्तक इसलिए लिखी क्योंकि मैं इसे ऑनलाइन बेचना चाहती थी और पैसे जुटाना चाहती थी, ताकि मैं इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करे सकूँ।” अरण्या तब से ड्राइंग कर रही हैं जब वह ढाई साल की थी। उनकी किताब टिया नाम की एक लड़की की है जो आउटडोर से प्यार करती है और गर्मियों में पार्क में घूमती है। लेकिन कोरोनवायरस के प्रकोप के कारण, वह घर के अंदर रहने के लिए मजबूर है।

किताब का नाम ‘Be Calm with Coronavirus’ है, जो तनाव के दौरान शांत रहने और बच्चों को टाइम-पास करने के बारे में बताती है। यह पाठकों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि ‘लॉकडाउन एक सजा नहीं है।'

अरण्या के पिता विजय बेदी ने NDTV को बताया, “हमारे पास एक सरकारी स्कूल है जहाँ भोजन वितरण दैनिक आधार पर होता है। जैसा कि मैं अपनी बेटियों के साथ बालकनी में खड़ा होता हूं, हम देखते हैं कि लोग भोजन पाने के लिए जूझ रहे हैं और कतार इतनी लंबी हो जाती है कि यह हमारे घर तक पहुँच जाती है। अरण्या इस कठोर वास्तविकता को देख रही है।" "एक दिन उसने कहा मुझे गरीब लोगों की मदद करने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं है'और पूछा कि क्या वह अपने गुल्लक से पैसे दे सकती है।"

अरण्या ने यूनिसेफ और अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है, जो पिछले कुछ हफ्तों से दैनिक वेतन और प्रवासी कामगारों को स्वच्छता संबंधी आवश्यक चीजें और भोजन वितरित कर रहे हैं। उनके प्रयास से जो भी पैसा आता है उसे दान करते हैं और वंचितों को खिलाने में मदद करते हैं।

अरन्या के पिता कहते हैं, “मैंने अपनी वेबसाइट पर उसकी पुस्तक डाल दी है और यह मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जिसे ‘Be Calm with Coronavirus’ पढ़ना अच्छा लगता है, वह या तो यूनिसेफ, या अक्षय पात्र फाउंडेशन, या दोनों को दान कर सकता है। दान सीधे इन संगठनों को जाता है।” पांच साल की बच्ची ने कुल 1 लाख रुपये जुटाए हैं, जिसमें से 52,000 रुपये अक्षय पात्र फाउंडेशन को दान किए गए हैं। यह राशि फाउंडेशन को 2,000 लोगों भोजन परोसने में मदद करेगी और गरीबों को 61 आवश्यक राशन किट प्रदान करेगी।

अरन्या राहत की भावना महसूस करती हैं क्योंकि वह मानती है कि उसने कमजोर कामगारों की मदद के लिए कुछ किया है। वह जल्द ही और अधिक पुस्तकों को चित्रित करने की योजना बना रही है।

