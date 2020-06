जान है तो जहान है! कोविड-19 के डर से लोग हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने के लिए हो रहे बाध्य

वित्तीय नुकसान COVID-19 महामारी जैसी स्थितियों में एक वास्तविक मुद्दा है। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चला है कि 48 प्रतिशत लोगों को लगता है - जो एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने का इरादा रखते हैं और जागरूक हैं, जब कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसके उपचार में कितना खर्चा आयेगा और सरकार इसका भुगतान करेगी या नहीं। दूसरी ओर, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों में से 41 प्रतिशत को लगता है कि स्वास्थ्य बीमा लेने से इन्हीं कारणों से लाभ होता है। फोटो साभार: ShutterStock दिलचस्प बात यह है कि मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कोविड-19 सर्वे में पाया गया है कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता, जो स्वास्थ्य बीमा योजना लेने का इरादा रखते हैं, इस तथ्य से अवगत हैं कि कोरोनावायरस का कवर इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में है, जबकि लगभग 50 प्रतिशत लोग मानते हैं कि यह कवर उनकी वर्तमान पॉलिसी में लागू है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि मौजूदा पॉलिसीधारकों में से 59 प्रतिशत ने शुरुआती चरणों में पूछताछ की, यानी दुनिया में पहली बार या भारत में अपनी मौजूदा नीति में कोविड-19 कवर के बारे में, 58 प्रतिशत इरादा रखने वालों की तुलना में, जिन्होंने हाल ही में मूल्यांकन किया है।

दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर, पुणे, पटना और चंडीगढ़ के लगभग 70 प्रतिशत लोग, जिन्होंने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कोविड-19 सर्वे में आमने-सामने और डिजिटल मोड के माध्यम से भाग लिया, सोचते हैं कि अप्रत्याशित स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के लिए स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से तैयार किया जाना महत्वपूर्ण है जैसे कि हम आज (यानी कोविद -19 महामारी के कारण) हैं।

मौजूदा पॉलिसीधारकों में से लगभग 39 प्रतिशत और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के इच्छुक 42 प्रतिशत लोग इस महामारी के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में 'उपचार की अनिश्चितता' पर विचार करते हैं।

वित्तीय अनिश्चितता भी उन लोगों की अधिक संख्या को पकड़ती है जिन्होंने स्वास्थ्य कवर नहीं लिया है, लेकिन ऐसा करने का इरादा (लगभग 51 प्रतिशत) है, जो निकट भविष्य में काम से बाहर होने के जोखिम के कारण 46 प्रतिशत पॉलिसीधारकों की तुलना में है। Also Read गर्व! केरल की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने किया सम्मानित, महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए की सराहना

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.