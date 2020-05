कोरोना: दिल्ली सरकार को सात घंटे में वाट्सऐप पर मिले तीन लाख से ज्यादा संदेश

सरकार को 1031 हेल्पलाइन पर 25,000 रिकॉर्डेड संदेश के साथ ही करीब पांच हजार ई-मेल भी मिले हैं। अरविंद केजरीवाल, सीएम, दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट को लेकर लोगों से सुझाव मांगे जाने के बाद दिल्ली सरकार को सात घंटे में वाट्सऐप पर तीन लाख से ज्यादा संदेश मिले हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को 1031 हेल्पलाइन पर 25,000 रिकॉर्डेड संदेश के साथ ही करीब पांच हजार ई-मेल भी मिले हैं।

लोग बुधवार शाम पांच बजे तक टोल फ्री नंबर 1031 पर कॉल कर या वाट्सऐप नंबर 8800007722 पर संदेश भेज कर अथवा डेल्हीसीएम.सजेशंस@जीमेल.कॉम पर ईमेल के जरिये अपने सुझाव भेज सकते हैं।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों से यह सुझाव देने को कहा था कि 17 मई को जब बंद का तीसरा दौर खत्म होगा तो बंदिशों में कैसे ढील दी जाए।

केजरीवाल ने हालांकि यह साफ कर दिया कि मौजूदा स्थिति में जब दिल्ली में संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, ऐसे में बंद को पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता।

लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या दिल्ली में अब बसों, मेट्रो, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा के संचालन की इजाजत दी जानी चाहिए और क्या 17 मई के बाद स्कूल, बाजार और औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने चाहिए?

