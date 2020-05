देहरादून के 2 छात्रों ने बनाया ऐसा रोबोट जो कोरोनावायरस वार्ड में ले लेगा डॉक्टरों और नर्सों की जगह

इस रोबोट को घरेलू समान से बनाया गया है, जिनमें बैटरियां, मोटरें और पानी के पंप आदि उपकरण शामिल हैं। क्षितिज और मयंक द्वारा निर्मित रोबोट

यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस), देहरादून के दो छात्रों ने एक रोबोट बनाया है जो मनुष्यों के कोरोनावायरस के संपर्क को कम करने में मदद कर सकता है। यह रोबोट क्वारंटाइन सेंटर के भीतर भोजन, दवाइयां, और मास्क जैसी आवश्यक चीजें पहुंचा सकता है। ये लाइव-स्ट्रीम के माध्यम से एक रोगी की निगरानी करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग भी सुनिश्चित होती है। एक बार आइसोलेशन वार्ड में भेजे जाने के बाद मशीन कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव भी कर सकती है।

क्षितिज गर्ग और मयांग बरसैनाया का एक एंड्रॉइड ऐप द्वारा नियंत्रित यह रोबोट भी प्रशासन के लिए तब अलार्म ट्रिगर कर सकता है जब यह ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या यदि वे मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस रोबोट के सर्किट्री को अन्य मशीनों पर भी लागू किया जा सकता है। इसके वास्तविक समय में वायरलेस मूवमेंट और कीटाणुनाशक स्प्रे नियंत्रण की व्यवस्था और संयोजन किया गया है। इन दो छात्रों को अपने विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर से पेटेंट प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

क्षितिज गर्ग, छात्र, बीटेक, कंप्यूटर साइंस (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), यूपीईएस, ने सोशलस्टोर को कहा, “स्वच्छता के अलावा मशीन का उपयोग उन लोगों को मास्क और दवाइयां वितरित करने के लिए किया जा सकता है, जो इलाज कर रहे हैं और क्वारंटाइन हैं। हम पहले से ही इस रोबोट का उपयोग अपने इलाके में कर रहे हैं जो रेड जोन के अंतर्गत है और जहां विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जरूरत है।” प्रोटोटाइप को घरेलू समान से बनाया गया है, जिनमें बैटरियां, मोटरें और पानी के पंप शामिल हैं, जिन्हें माइक्रो-कंट्रोलर्स और सेंसर चिप्स के साथ जोड़ा गया है। छात्रों ने उन्नत संस्करण विकसित करने के लिए सोर्स प्रोसेसर, कैमरा और संपर्क रहित सेंसर की अनुमति मांगी है। उन्होंने लागत को कम करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर के बजाय बुनियादी प्रोग्रामिंग (जावा, एंड्रॉइड, एंबेडेड सी) और ओपन सोर्स हार्डवेयर माइक्रो-कंट्रोलर का उपयोग करके सिस्टम विकसित किया है।

उन्नत संस्करण के लिए वे AI और मशीन लर्निंग के साथ उत्पाद को एकीकृत करेंगे और क्लाउड पर ऐप को शुरू करेंगे। गौरतलब है कि इस प्रोटोटाइप को 15,000 रुपये की लागत से विकसित किया गया है।

मयंक बरसैनी, छात्र, बीटेक, कंप्यूटर साइंस (ग्राफिक्स और गेमिंग) ने बताया, “रोबोट COVID-19 वार्डों में डॉक्टरों और नर्सों की जगह ले सकता है और उन पेशेवरों को बचाने के लिए एक स्थायी विकल्प है जो सुरक्षा रेखा पर काम कर रहे हैं। चूंकि यह एक एप्लिकेशन की मदद से संचालित होता है, कोई भी मशीन को दुनिया के किसी भी हिस्से से संचालित कर सकता है। वर्तमान प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया है और काम कर रहा है और हम पहले से ही रोबोट के उन्नत संस्करण पर काम कर रहे हैं।” Also Read बेंगलुरु के इस स्टार्टअप ने एक साथ कई COVID-19 मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए बनाया डिवाइस

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com