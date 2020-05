'ऑटोग्राफ मैन': अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिस हेम्सवर्थ तक, दिल्ली के इस शख्स के पास हैं 5000 से अधिक ऑटोग्राफ

सभी 80 और 90 के दशक के बच्चे शायद उस मूल्य को जानते होंगे जो उस समय में ऑटोग्राफ देते थे, जब आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी या तस्वीर क्लिक करने के लिए स्मार्टफोन नहीं होते थे। आज की तकनीक से भरपूर इस दुनिया में ऑटोग्राफ उन प्रमुखताओं को नहीं रखते हैं जो उन दिनों मिलती थीं। हालाँकि, निश्चित रूप से दिल्ली के अमरजीत सिंह के साथ ऐसा नहीं है, जिन्हें 'ऑटोग्राफ मैन' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ने छह साल के अंतराल में 5000 से अधिक हस्तियों के ऑटोग्राफ एकत्र किए हैं। फोटो साभार: Twitter/AutographMan अमरजीत सिंह उर्फ ​​"ऑटोग्राफ मैन" हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने ऑटोग्राफ एकत्र करने के अपने जुनून के बारे में बताया। अपनी बातचीत में, सिंह ने कहा कि वह खुद को जेम्स बॉन्ड के रूप में पेश करना पसंद करते हैं और यह भी पता चला है कि ऑटोग्राफ इकट्ठा करने के उनके जुनून के कारण, वह शादी नहीं करना चाहते। वह अपना जीवन अकेले और आजाद पंछी की तरह जीना चाहते हैं। वह कोई बंधन या संबंध नहीं चाहते क्योंकि उनका एकमात्र सपना ऑटोग्राफ लेना है।

अमरजीत को हाल ही में ओलंपिक पदक विजेताओं के ऑटोग्राफ के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से भी सम्मानित किया गया था। ओलंपिक विजेताओं के ऑटोग्राफ के अलावा, अमरजीत के पास कई मेगास्टार, राजनेता, भारत रत्न पुरस्कार विजेता, हॉलीवुड सितारों और चित्रकारों के ऑटोग्राफ है।

आश्चर्य की बात यह भी है कि अमरजीत के पास अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, एडोल्फ हिटलर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, द राइट ब्रदर्स, विंस्टन चर्चिल, चार्ली चैपलिन और मर्लिन मुनरो सहित कई मृत हस्तियों के ऑटोग्राफ हैं। अपने साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि उनके कुछ पसंदीदा ऑटोग्राफ जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, रवींद्रनाथ टैगोर, लता मंगेशकर, पेले, राकेश शर्मा, तेनजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, जैकी चैन, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, और ध्यानचंद के हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्होंने पहला ऑटोग्राफ पंकज उधास का लिया था।

फोटो साभार: Twitter/AutographMan उन्होंने इन हस्तियों के ऑटोग्राफ प्राप्त करने के लिए उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बात की क्योंकि यह इतना आसान नहीं है जितना कि यह लगता है। उन्होंने कहा कि अगर सेलिब्रिटी उन्हें अपना ऑटोग्राफ देने को तैयार हैं तो कोई भी उन्हें लेने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि वह एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ जाते हैं और यही सही माध्यम होता है। Also Read किशोरी पेडनेकर: स्वास्थ्यकर्मियों का हौंसला बढ़ाने के लिए फिर पहनी नर्स की वर्दी

(Edited by रविकांत पारीक)

