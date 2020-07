102 साल पहले स्पेनिश फ्लू महामारी का मंजर देख चुके शख्स ने जीती कोरोना से जंग

स्पेनिश फ्लू ने दुनिया को 102 साल पहले झटका दिया था, तब दुनिया की एक तिहाई आबादी इससे प्रभावित हुई थी। (सांकेतिक चित्र)

वर्तमान में जारी कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर जीत हासिल की है और अब वे संक्रमण मुक्त हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसे भी शख्स हैं जिन्होने ना सिर्फ कोरोना वायरस को मात दी है, बल्कि उन्होने अपने जीवन में दो बड़ी महामारियों का भी सामना किया है।

दिल्ली के निवासी ये शख्स 106 साल के हैं, जो कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं। गौरतलब है कि इनके 70 साल के लड़के को भी कोरोना संक्रमण हुआ था, मगर इन्होने अपने बेटे से भी जल्दी रिकवर होने में कामयाबी हासिल की है। इसके पहले इन्होने साल 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी को भी सर्वाइव किया था, तब ये महज 4 साल के थे।

कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उन्हे इलाज के लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशललिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां संक्रमण की चपेट में आकर उनकी पत्नी, बेटे और परिवार के अन्य कुछ सदस्य भी भर्ती थे। अब परिवार के सभी सदस्य रिकवर होकर घर जा चुके हैं।

पीटीआई के अनुसार एक वरिष्ठ डॉक्टर का मानना है कि यह शायद दिल्ली का पहला ऐसा रिपोर्टेड मामला है, जहां शख्स ने स्पेनिश फ्लू से पार पाते हुए कोरोना से भी जंग जीती है।

मालूम हो कि स्पेनिश फ्लू ने दुनिया को 102 साल पहले झटका दिया था, तब दुनिया की एक तिहाई आबादी इससे प्रभावित हुई थी।

दिल्ली में रविवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के 99 हज़ार से अधिक मामले पाये गए हैं, जिनमें 71 हज़ार से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं।

