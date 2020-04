90s स्पेशल : दूरदर्शन के इन टॉप 12 टेलीविजन कैरेक्टर्स को आप नहीं भूले होंगे

क्या आपको पुराने दूरदर्शन के कैरेक्टर्स याद हैं, जिन्हें आप उस समय दूसरे सभी जरूरी काम-काज छोड़कर देखा करते थे, जो दशकों पहले हो सकते हैं? उन दिनों, टेलीविजन 24/7 उपलब्ध नहीं था। हम अपने पसंदीदा टीवी धारावाहिकों को देखने के लिए पूरे दिन इंतजार करते थे। दूरदर्शन एक मात्र चैनल था और वो भी रिमोट कंट्रोल लिविंग रूम का हिस्सा नहीं था। हालांकि, इसके शो और किरदार 90 के दशक वाली पीढ़ी के लोगों को अभी भी मंत्रमुग्ध करते हैं।

उन दिनों, कोई विकल्प नहीं था, केवल एक टेलीविज़न चैनल - दूरदर्शन और प्रोग्राम्स का एक स्टैंडर्ड सेट, और उन प्रोग्राम्स का कंटेंट और वो क्वालिटी आज हमारे पास मौजूद सैकड़ों चैनलों से बेहतर थी।

आज, मैं दूरदर्शन के कुछ सबसे फेमस कैरेक्टर्स का एक रिकैप लेकर आया हूं, जो अभी भी हमारी यादों के गलियारों में कैद है।

1. राम => रामायण => अरुण गोविल

अपनी आँखें बंद करें और राम की कल्पना करने की कोशिश करें, आप निश्चित रूप से अरुण गोविल की ही राम के रूप में कल्पना करेंगे। यह अरुण गोविल की लोकप्रियता का स्तर है जिन्होंने इस किरदार को निभाया था। साल 1987-88 में टेलीकास्ट होने वाले इस धारावाहिक 'रामायण' के लेखक और निर्देशक रामानंद सागर थे।

2. कृष्ण => महाभारत => नितीश भारद्वाज साल 1988 से 1990 तक चले बी. आर. चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत' में कृष्ण की भूमिका अदा करने वाले नितीश भारद्वाज को इस किरदार ने इतनी लोकप्रियता दिलाई कि धारावाहिक के बाद, साल 1991 में धनबाद से भाजपा ने नितीश को टिकट दिया था।

3. करमचंद => करमचंद => पंकज कपूर साल 1985 में टेलीकास्ट होने वाला धारावाहिक 'करमचंद' भारत का पहला जासूसी टीवी सीरियल था। पंकज कपूर ने जासूस करमचंद की भूमिका निभाई थी। उस समय यह धारावाहिक काफी हिट हुआ और कई लोगों का निक नेम करमचंद पड़ गया। इस बात से आप खुद इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं।

4. शक्तिमान => शक्तिमान => मुकेश खन्ना साल 1997 में टेलीकेस्ट होने वाले इस धारावाहिक में अभिनेता मुकेश खन्ना ने दोहरी भूमिका (डबल रोल) निभाई थी। जहां एक ओर मुकेश खन्ना सुपरहीरो 'शक्तिमान' के रुप में नज़र आए तो वहीं दुसरी ओर वे पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, जो कि एक अखबार के लिए फोटोग्राफर होते हैं, का किरदार अदा कर लोगों को खूब गुदगुदाया था। यह सीरियल दूरदर्शन चैनल पर भारतीय बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी सीरियल था।

5. अभिमन्यु राय => फौजी => शाहरुख खान राज कुमार कपूर के निर्देशन में बना शाहरुख खान अभिनीत 'फौजी' साल 1989 का सबसे सुपरहिट सीरियल था। फौजी में अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत शाहरुख रातोंरात सेलिब्रिटी बन गए। शाहरुख खान (अभिमन्यु राय) द्वारा निभाए गए कैरेक्टर ने शानदार लेखन, शूटिंग और क्रिएटर्स की टीम की शार्प एडिटिंग के कारण गज़ब की लोकप्रियता हासिल की। अभिमन्यु राय का कैरेक्टर भारतीय सेना के बॉम्बे सैपर्स (Bombay Sappers) के लेफ्टिनेंट कर्नल संजॉय बनर्जी के कारनामों पर आधारित था।

6. ब्योमकेश बख्शी => ब्योमकेश बख्शी => रजित कपूर बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित धारावाहिक ब्योमकेश बक्शी (1993) में अभिनेता रजित कपूर ने ब्योमकेश बख्शी की भूमिका निभाई, जिसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। अजीत ने के.के. रैना और सत्यबती का किरदार सुकन्या कुलकर्णी ने निभाया था, जो इस किरदार को निभाने वाली पहली अभिनेत्री थीं। आपको याद ही होगा कि इस सीरीज़ के कुल 33 एपिसोड थे।

7. शांति => शांति => मंदिरा बेदी साल 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल 'शांति - एक औरत की कहानी' इंडियन टेलीविजन का पहला डैली सोप था। अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने इस धारावाहिक में मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि बाद में इस सीरियल को टीवी चैनल स्टार प्लस पर भी टेलीकास्ट किया गया था।

8. कल्याणी => उड़ान => कविता चौधरी साल 1989 से 1991 तक टेलीकास्ट होने वाला यह सीरियल 'उड़ान' एक आईपीएस अधिकारी बनने की इच्छुक महिला के संघर्ष पर आधारित था। यह महिला सशक्तीकरण पर संभवत: पहला भारतीय टेलीविजन शो था। यह धारावाहिक कविता चौधरी की बड़ी बहन कंचन चौधरी की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जो कि कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनीं। कविता चौधरी के निर्देशन और प्रदर्शन को मीडिया और जनता ने सराहा और खूब पसंद किया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शेखर कपूर ने भी इस सीरियल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

9. जसपाल भट्टी => फ्लॉप शो => जसपाल भट्टी फ्लॉप शो एक भारतीय टेलीविजन सिटकॉम था जो पहली बार 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इस शो को व्यंग्यकार हास्य कलाकार जसपाल भट्टी ने लिखा और निर्देशित किया था, जिन्होंने खुद इसमें मुख्य किरदार भी निभाया था। उनकी पत्नी सविता भट्टी ने शो को प्रोड्यूस किया और उनकी पत्नी के रूप में सभी एपिसोड में अभिनय भी किया। सिटकॉम उस समय भारत में आम आदमी के सामने आने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं पर एक व्यंग्य था। हालांकि यह शो केवल 10 एपिसोड का ही था, लेकिन बावजूद इसके काफी लोकप्रिय रहा।

10. क्रुर सिंह => चंद्रकांता => अखिलेन्द्र मिश्रा देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक चंद्रकांता पहली बार साल 1994 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। यह दो साल तक चला और चंद्रकांता, वीरेंद्र सिंह, क्रुर सिंह उर्फ याकू, बद्रीनाथ लोकप्रिय किरदार बन गए।

11. समीर दीवान => देख भाई देख => शेखर सुमन साल 1993 में प्रसारित होने वाले इस कॉमेडी सीरियल को शेखर सुमन के शानदार अभिनय के लिए लोग आज भी याद करते हैं।

12. श्रीनिवास वागले => वागले की दुनिया => अंजन श्रीवास्तव धारावाहिक 'वागले की दुनिया' में अंजन श्रीवास्तव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स क्लर्क की नौकरी करते नज़र आए थे और भारती आचरेकर ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। इस सीरियल में दोनों ने शानदार अभिनय किया था। साल 1988 से 1990 तक टेलीकास्ट होने वाला यह सीरियल काफी हिट रहा और अंजन श्रीवास्तव एक घरेलू नाम बन गया।

हमें मालुम हैं कि ये लेख पढ़कर आपकी 90 के दशक की सारी यादें आपके जे़हन में ताज़ा हो गई होंगी और आपको ये लेख भी पसंद आया होगा।

