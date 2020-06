रेक्स चैपमैन पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और उन्होने ट्विटर पर यह वीडियो 21 जून को शेयर किया था। (चित्र साभार: सोशल मीडिया)

अगर आप बास्केटबॉल खेल पसंद करते हैं और आप उसे टीवी पर देखते हैं तो घर पर टीवी देखते हुए आपको भी यह लगता होगा कि इस खेल में फ्री थ्रो आसान है, हालांकि अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि ही कमजोर हो तब यह अत्यंत कठिन हो जाता है।

दृष्टि की समस्या से पीड़ित शाकिल ओ’नील ने जब पहले ही प्रयास में बॉल को बास्केट के भीतर पहुंचा दिया तो मौके पर मौजूद लोगों के लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। शाकिल का यह वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।

ट्विटर पर यह वीडियो पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है। चैपमैन ने ट्वीट के साथ शाकिल द्वारा सफल फ्री थ्रो के बाद परिवार के रिएक्शन का जिक्र किया है।



This family’s reaction to their blind Uncle hitting a free throw on his first try — is the Twitter content I’m here for.



Happy Father’s Day.🌎❤️🏀pic.twitter.com/QSYC60YYXG — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 21, 2020 रेक्स ने यह वीडियो ट्विटर पर 21 जून को शेयर किया था। रेक्स द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को ट्विटर पर 15 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और इसे अब तक 17 सौ से अधिक बार रीट्वीट किया गया है।

इस वीडियो को देखने के बाद ट्विटर यूजर्स काफी अभिभूत हुए और रेक्स के वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं।

