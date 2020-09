[फंडिंग अलर्ट] केरल स्थित एग्रीटेक स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन ने आईएएन फंड के नेतृत्व में जुटाए 3.5 करोड़ रुपये

एग्रीटेक स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन ने IAN फंड के नेतृत्व में 3.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस दौर के साथ किसानों फार्मर्स फ्रेश जोन का कुल फंड 6.5 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

केरल स्थित स्टार्टअप का उद्देश्य किसानों से सीधे सुरक्षित खाये जाने वाले कीटनाशक मुक्त फलों और सब्जियों तक पहुँच को आसान करना है। इस स्टार्टअप ने अब तक 1,500 से अधिक किसानों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ा है।

आईएएन फंड की फाउंडिंग पार्टनर पद्मजा रूपारेल ने कहा, “केरल का स्टार्टअप इकोसिस्टम वास्तव में संपन्न है, राज्य में केरल स्टार्टअप मिशन के प्रयासों के लिए धन्यवाद। फार्मर्स फ्रेश जोन एक उदाहरण है कि देश की कृषि किस तरह से किसानों को कीटनाशक मुक्त उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के लिए इनोवेशन और किसानों को सक्षम कर रही है। "

एक कृषि परिवार से आने वाले किसान फ्रेश जोन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पीएस ने किसानों को अपनी कृषि उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता का एहसास कराया। इस तथ्य ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2015 में फार्मर्स फ्रेश जोन स्थापित करने के लिए कृषि उद्यमी के रूप में प्रेरित किया।

उपभोक्ताओं और किसानों के बीच की खाई को पाटने के लिए स्टार्टअप ने दोतरफा रुख अपनाया है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यह सभी उत्पादों के लिए यूनिट-लेवल ट्रैसेबिलिटी को पेश करने वाली पहली भारतीय एग्रीटेक कंपनियों में से एक होने का दावा करता है। इससे उपभोक्ताओं को एक उत्पाद की उत्पत्ति को ट्रैक करने में मदद मिलती है, जिसमें खेतों और किसानों का विवरण भी शामिल है। दूसरी ओर, किसानों के लिए फर्म उत्पादों की सही कीमत और सही मिश्रण प्रदान करता है, उनकी कमाई में सुधार करता है और अपव्यय को कम करता है।

स्टार्टअप लगातार सप्लाई चेन दक्षता में सुधार के लिए अत्याधुनिक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने अत्याधुनिक समाधान प्रदान करने के लिए काम कर रहा है और उपज भविष्यवाणी और लाभ गणना का विश्लेषण करने के लिए डेटा एकत्र करता है।

फार्मर्स फ्रेश जोन के संस्थापक और सीईओ प्रदीप पीएस ने कहा, “भारतीय फल और सब्जी सेक्टर का मूल्य 100 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 96 प्रतिशत अव्यवस्थित है। 2014 में, जैविक खाद्य बाजार का मूल्य 0.36 अरब डॉलर था और बाजार 25 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ रहा है। कीटनाशक-मुक्त, वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित फलों और सब्जियों के बाजार जैविक सेगमेंट की तुलना में बहुत बड़ा है। यह वही है जहां फार्मर्स फ्रेश जोन की भूमिका निभा रहे हैं।"

प्रदीप ने कहा, "IAN से धन प्राप्त करने के बाद हम अपने ब्रांड को बेंगलुरु सहित नए बाजारों में विस्तारित करने के लिए निवेश करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य दक्षिण भारत के प्रीमियम फल और सब्जी खंड में #1 खिलाड़ी के रूप में उभरना है, और हम पोषण खंड में एक मजबूत आधार बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

