बैंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप के अनुसार यह अपने अनुसंधान प्लेटफार्मों को बढ़ाने और मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए इस पूंजी का उपयोग करेगा। बेंगलुरु स्थित निवेश टेक स्टार्टअप AsknBid ने मुंबई एंजल्स (एमए) नेटवर्क और अन्य निवेशकों से निवेश की अघोषित राशि जुटाई है। इस निवेश का नेतृत्व रविकांत रेड्डी, पार्टनर, रीजेंटवे वेंचर्स ने किया। रीजेंटवे एक हैदराबाद कार्यालय है जो गहरी तकनीकी कंपनियों में निवेश करता है।

रविकांत कहते हैं, "हमारा फैमिली ऑफिस वर्षों से वैश्विक पूंजी बाजारों में गहरे तकनीकी इनोवेशन पर नज़र रख रहा है और इस संबंध में भारत में भी ऐसे स्थानों की खोज करता है। मुझे AsknBid के विकास की यात्रा में शामिल होने की खुशी है।" स्टार्टअप ने कहा कि यह अपने अनुसंधान प्लेटफार्मों को बढ़ाने और मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पूंजी का उपयोग करेगा। AsknBid मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग स्टार्टअप के लिए एनवीडिया इंसेप्शन प्रोग्राम का भी हिस्सा है।

2018 में सुरेश बावसीट्टी और पार्थ धर द्वारा स्थापित AsknBid एल्गोरिथम निवेश-आधारित तकनीकी उत्पादों का निर्माण करता है। इसने हाल ही में लैंबडा को लॉन्च किया है, जो क्वांट शोधकर्ताओं के लिए एक टूर्नामेंट है, जिसमें वह व्यापारिक रणनीतियों में अनुसंधान और और उन्हे प्रस्तुत करते हैं। कंपनी ने कहा कि वह जल्द ही भारतीय शेयर बाजार के लिए प्रतियोगिताओं की शुरुआत करेगी।

संस्थापक कहते हैं, "भारतीय बाजारों में एल्गो निवेश अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और हमें विश्वास है कि भारत अगले कुछ वर्षों में कई खिलाड़ियों और उत्पादों को इस स्थान पर देखेगा।" मुंबई एंजेल्स नेटवर्क के सह-प्रमोटर और सीईओ नंदिनी मानसिंहका ने कहा, "हम एआई-आधारित एल्गो-ट्रेडिंग स्पेस में बढ़ती गतिविधि को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि AsknBid हमारे AI- ML पोर्टफोलियो में एक स्टार बन जाए।"

2006 में शुरू हुए मुंबई एंजल्स नेटवर्क ने अब तक 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। नेटवर्क के पास आज 9 चैप्टररों (मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा, पुणे, जयपुर और चेन्नई) में 450+ सदस्य है। इसी के साथ ही नेटवर्क ने भी इस महीने में गोवा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन पर्यटन स्टार्टअप BLive का ए राउंड फंडिंग में समर्थन किया है।

