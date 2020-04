[फंडिंग अलर्ट]: रेको ने प्राइम वीपी से भागीदारी के साथ, वर्टेक्स वेंचर्स की अगुवाई में सीरीज ए राउंड में जुटाए 6 मिलियन डॉलर

एंटरप्राइज फिनटेक स्टार्टअप रेको (Recko) ने वर्टेक्स वेंचर्स साउथईस्ट एशिया एंड इंडिया के नेतृत्व में सीरीज ए राउंड की फंडिंग में 6 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस राउंड में मौजूदा निवेशक प्राइम वेंचर पार्टनर्स की भागीदारी भी देखी गई। इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत के बाहर अपनी उपस्थिति को बढ़ाने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लोगों को हायर करने के लिए किया जाएगा। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: the logical news)

सीरियल एंटरप्रेन्योर प्रशांत बॉर्डर और सौर्य प्रकाश सिन्हा द्वारा 2017 में स्थापित, प्लेटफॉर्म डिजिटल लेनदेन के एआई-संचालित सामंजस्य (reconciliation) को सक्षम बनाता है। इसने हाल ही में बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया है, और उनके साथ पायलट चला रहा है।

टीम का दावा है कि यह 5 बिलियन डॉलर के लेन-देन तक पहुंच चुकी है, और इस साल के अंत तक 10 बिलियन डॉलर के लेनदेन तक पहुंचने की उम्मीद है।

रेको के सीईओ और सह-संस्थापक, सौर्य प्रकाश सिन्हा ने एक प्रेस बयान में कहा, “लेन-देन कराना एक नई समस्या नहीं है, लेकिन लेनदेन के तेजी से डिजिटलीकरण और बी2सी लेनदेन की भारी बढ़ोत्तरी के कारण इस समस्या की प्रकृति और सीमा बदल गई है, विशेष रूप से इंटरनेट कंपनियों में। समय के साथ हम इसे पूर्ण प्राप्य सुइट बनाने के लिए सीओडी, लॉजिस्टिक्स और एग्रीगेटर सामंजस्य जोड़ने के लिए विकसित हुए हैं। अभी कंपनियों के लिए यह एक बढ़िया समय है कि जब बाजार खुलें तो ग्रोथ के लिए सिस्टम तैयार करें।''

सास-बेस्ड फाइनेंसियल रिकन्सिलेशन प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन लाइफसाइकल और ऑर्गनाइजेशन्स के लिए कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रैक रखता है। इसके कुछ ग्राहकों में - डंजो, ग्रोफर्स और मीशो शामिल हैं। रेको रिकन्सिलेशन को ऑटोमेट करता है और पूरे ट्रांजेक्शन साइकल में डेटा का पता लगाने की अनुमति देता है।

प्लेटफॉर्म एपीआई के माध्यम से पेमेंट गेटवे, बैंकों और मर्चेंट के ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ता है। यह व्यापारियों को प्राप्तियों को ट्रैक करने और किसी भी निपटान विसंगतियों की पहचान करने में मदद करता है। प्लेटफॉर्म कई डेटा स्रोतों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए फाइनेंस टीमों की मदद करता है। यह कोड की एक लाइन लिखे बिना घंटों के भीतर लाखों लेनदेन को समेटने में मदद करता है।

वर्टेक्स वेंचर्स साउथईस्ट एशिया एंड इंडिया के पार्टनर पीयूष खरबंदा ने कहा: "वर्टेक्स में, हमने कुछ शानदार सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों की खासियतें देखी हैं और गहन उद्यम समस्याओं को हल करते हुए देखा है। इससे पहले कई अन्य लोगों की तरह, हम मानते हैं कि CFO फंक्शन हाई क्वालिटी वाले प्लेटफॉर्म को देखेगा। जिस तरह से प्रक्रियाओं में तेजी आ रही है जैसे कि रिकन्सिलेशन को मैनेज किया जाता है, और हाई क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर, जो रेको डेवलप कर रहा है, की तर्ज पर जटिल समस्याएं भी तुच्छ दिखेंगी। सौर्य, प्रशांत और पूरी रेको टीम एक विश्व स्तर के प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ी समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। हम टीम के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं और सामंजस्य बनाने के लिए तत्पर हैं।"

टीम का दावा है कि प्लेटफॉर्म 50 से 80 प्रतिशत तक मैनपॉवर कम कर देता है, और सही समय पर सही पार्टियों के बीच पैसे की चाल सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन को देखता है। प्लेटफॉर्म ऑर्गनाइजेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल को डिजिटाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर लेनदेन डेटा को क्रंच करता है, और मनी फ्लो के आसपास विसंगतियों, जोखिम और इंटेलीजेंस की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का निर्माण कर रहा है।

प्राइम वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर संजय स्वामी ने एक बयान में कहा, “रेको मुश्किलों के साथ काम करने वाली व दैनिक आधार पर लेनदेन की अच्छी मात्रा रखने वाली वित्त टीमों के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या का समाधान कर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसने बड़ा बाजार होने के बावजूद भारतीय टेक्नोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत इनोवेशन नहीं देखा है। रेको में निवेश करने का हमारा निर्णय हमारी ताकत और वित्तीय सेवाओं में सफलता के साथ संरेखित करता है। रेको एआई का उपयोग करके डिजिटल लेनदेन के सामंजस्य को और तेज करेगा जो बेहतर अनुभव प्रदान करेगा और आगे बढ़ने वाली कंपनियों को अधिक मूल्य प्रदान करेगा।"

