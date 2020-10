सरकारी नौकरियां 2020: इस हफ्ते इन सरकारी पदों पर निकली हैं नौकरियां, देखें विस्तृत जानकारी

देशभर से हाल ही में जारी की गई शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियां यहां अपडेट की गई हैं। अपनी योग्यता के अनुसार नवीनतम और आगामी सरकारी नौकरी 2020, रोजगार समाचार, वर्तमान रिक्ति विवरण, वेतन, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर उनके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। 1. हरियाणा परिवहन विभाग भर्ती हरियाणा परिवहन विभाग ने विभिन्न डिपो में अपरेंटिस के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अंतिम तिथि : 20 अक्टूबर, 2020

वेतनमान : निर्दिष्ट नहीं है।

शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में आईटीआई में पास होना चाहिए।

आयु सीमा : निर्दिष्ट नहीं है।

चयन प्रक्रिया : चयन आईटीआई मानक / पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।

2. महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस भर्ती महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस विभाग ने 1371 पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अंतिम तिथि : 03 नवंबर, 2020

वेतनमान : निर्दिष्ट नहीं है।

शैक्षिक योग्यता : 10 वीं / 12 वीं परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण और मराठी / स्थानीय भाषा।

आयु सीमा : (03.11.2020 को) 18 से 27 वर्ष और 18 से 25 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : चयन सीबीटी टेस्ट, स्थानीय भाषा टेस्ट और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट पर आधारित होगा।

आवेदन शुल्क : यूआर / ओबीसी / EWS पुरुष उम्मीदवारों के लिए रुपये 500/– का भुगतान परीक्षा शुल्क क्रेडिट / डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से या ई-भुगतान के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में नकद में शुल्क का भुगतान करके, सभी महिला और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए रुपये 100/– परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।

3. अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC) भर्ती अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC) ने तकनीशियन / साइंटिस्ट / इंजीनियर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।

अंतिम तिथि : 15 अक्टूबर, 2020

वेतनमान : रुपये 21700 – 177500/– (प्रति माह)

शैक्षिक योग्यता : M.E./M.Tech, डिप्लोमा & मैट्रिक (SSC / SSLC / 10th Class) + ITI/NTC/NAC,.

आयु सीमा : 03.04.2020 के रूप में 18 से 35 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा पर आधारित होगा।

आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।

4. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (HPSSSB) भर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (HPSSSB) ने TGT भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और विभिन्न रिक्ति पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अंतिम तिथि : 25 अक्टूबर, 2020

वेतनमान : अलग-अलग पदों के लिये अलग-अलग है।

शैक्षिक योग्यता : B.Com, B.Sc, M.Sc., 12th, 10th, ITI, Post Graduate Diploma, Diploma

आयु सीमा : 01.01.2020 को न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष है।

चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य से संबंधित उम्मीदवारों को 360/- रुपये और S.C. of H.P. / S.T. of H.P. /O.B.C. of H.P. 120/- रुपये का भुगतान क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें & महिला उम्मीदवारों के लिए, भूतपूर्व सैनिक / एच.पी. का नेत्रहीन / नेत्रहीन एच.पी. शुल्क नहीं।

महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।

5. ​​बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने संबंधित विषय में स्नातक डिग्री धारकों के 3270 मेडिकल ऑफिसर और फिजिशियन रिक्ति के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।

अंतिम तिथि : 28 अक्टूबर, 2020

वेतनमान : निर्दिष्ट नहीं है।

शैक्षिक योग्यता : संबंधित चिकित्सा डिग्री, सभी पदों के लिए योग्यता अलग अलग हैं।

आयु सीमा : (01.08.2020 को) 21 से 37 वर्ष (पुरुष) और 21 से 40 (महिला)

चयन प्रक्रिया : चयन शिक्षा योग्यता और अनुभव पर आधारित होगा।

आवेदन शुल्क : बिहार के एससी / एसटी / पीएच महिला उम्मीदवारों के लिए 50/– डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। जनरल / ओबीसी / अन्य राज्य के लिए 200/– रुपये का भुगतान करें।

महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।

