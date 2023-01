इस खेती से बस 4 महीने में पैसा हो जाएगा 3 गुना, अब किसानों की होगी बंपर कमाई!

प्याज एक ऐसी सब्जी है, जिसकी जरूरत लोगों को हर सीजन में होती है. बाजार में प्याज की कीमत 30-50 रुपये के बीच बनी रहती है. कभी प्याज की कमी होती है तो इसकी कीमत 100 रुपये किलो तक चली जाती है. अगर आप एक किसान हैं तो प्याज की खेती (Onion Farming) से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. अगर आप इसकी खेती पॉलीहाउस बनाकर उसमें करते हैं तो आपकी कमाई (Onion Farming Agriculture Business Idea) और ज्यादा बढ़ जाएगी और कभी नुकसान नहीं होगी. आइए जानते हैं कैसे की जाती है प्याज की खेती (How to do Onion Farming) और इस खेती से आपको कितना मुनाफा (Profit in Onion Farming) मिल सकता है.

पहले जानिए कब और कैसे की जाती है प्याज की खेती

प्याज की फसल ठंड के मौसम में अच्छी होती है. इसके लिए 15-25 डिग्री का तापमान सबसे अच्छा होता है. हालांकि, अगर आप पॉलीहाउस बनाकर प्याज की खेती करते हैं तो उसमें आप आसानी से तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं और साल में कभी भी किसी भी वक्त प्याज की खेती कर सकते हैं. प्याज की खेती बेड़ बनाकर की जाती है, ताकि अधिक पैदावर पाई जा सके.

पहले तैयार करनी होगी नर्सरी

प्याज की खेती में सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है. प्याज के बीज आप किसी भी बीज भंडार से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. एक हेक्टेयर के लिए करीब 10 किलो बीज की पौध तैयार करनी होगी. इसके लिए एक छोटी जगह पर 20-30 डिग्री तापमान पर इसके बीजों को लगाया जाता है. करीब महीने भर में प्याज की पौध खेतों में लगाने के लिए तैयार हो जाती है. इसके बाद नर्सरी से पौधे निकाल कर उन्हें खेत में करीब 9-9 इंच की दूरी पर लगा दिया जाता है.

कैसे करें खेत की तैयारी?

प्याज की खेती में मिट्टी बहुत ही अहम होती है. बलुई दोमट मिट्टी प्याज की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है. प्याज के पौधे लगाने से पहले खेत को 2-3 बार अच्छे से जोत लेना चाहिए. इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है. ध्यान रहे कि मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, प्याज उतनी ही मोटी बैठेगी. इसकी खेती से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद जरूर डालें, ताकि पोषण की कमी ना हो.

कितनी होती है पैदावार?

प्याज की फसल करीब 140-150 दिन में तैयार हो जाती है. इसकी कुछ ऐसी भी वैराएटी हैं जो 110-120 दिन में ही तैयार हो जाती हैं. प्याज के खेती में 1 हेक्टेयर से 250-300 क्विंटल तक की पैदावार मिल सकती है. महाराष्ट्र में तो किसान साल भर में प्याज की खेती 3 बार तक कर लेते हैं.

इस खेती में कितना खर्च, कितना मुनाफा?

प्याज की नर्सरी लगाने से लेकर उसकी रोपाई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, दवाई, उर्वरक, ट्रांसपोर्टेशन आदि का खर्च जोड़ें तो प्रति हेक्टेयर करीब 2 से 2.5 लाख रुपये लगेंगे. वहीं एक हेक्टेयर से आपको करीब 250 क्विंटल की पैदावर तो मिल ही जाएगी. अभी बाजार में इसकी कीमत 35-40 रुपये के बीच है. अगर आपकी प्याज सिर्फ 25 रुपये के हिसाब से भी थोक में बिकती है तो आपकी करीब 6.25 लाख रुपये की कमाई होगी. यानी लागत से करीब तीन गुना ज्यादा कमाई. ये भी सिर्फ एक सीजन में. अगर आप भी साल में 3 बार प्याज उगा सके तो आपको आसानी से 12-14 लाख रुपये का हर साल मुनाफा होगा.