हर किसान चाहता है कि उसकी कमाई बढ़े, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब कुछ अलग तरीके की खेती की जाए. आज भी अधिकतर किसान गेहूं-धान-मक्का जैसी पारंपरिक खेती कर रहे हैं. ऐसी खेती में मुनाफा कम होता है. वहीं अगर आप कुछ अलग तरह की खेती करते हैं तो आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है. ऐसी ही एक खेती है स्ट्रॉबेरी (Strawberry) की खेती, जिससे किसान तगड़ी कमाई (Agriculture Business Idea) कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे होती है स्ट्रॉबेरी की खेती (How to do Strawberry Farming) और इससे कितनी कमाई (profit in Strawberry Farming) की जा सकती है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं.

सरकारें भी करती हैं प्रोत्साहित

वैसे तो कुछ हटकर खेती करने वाले हर किसान को सरकारें प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन झारखंड की सरकार का स्ट्रॉबेरी पर खास फोकस है. वहां की सरकार किसानों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित कर रही है. जेएसएलपीएस की तरफ से महिला किसानों को भी ट्रेनिंग और मदद देकर स्ट्रॉबेरी की खेती कराई जा रही है, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें.

कैसे होती है स्ट्रॉबेरी की खेती?

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सबसे सही वक्त होता है सितंबर-अक्टूबर का. इस दौरान आप स्ट्रॉबेरी के बीज लगाकर उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं. करीब महीने भर में पौधे खेत में लगाने लायक हो जाएंगे. स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 20-30 डिग्री का तापमान रखना सही होता है. अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो बलुई-दोमट मिट्टी वाला खेत चुनें. यह भी ध्यान रखें कि मिट्टी का पीएच 5-6.5 के बीच हो. खेत में स्ट्रॉबेरी लगाने से पहले पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद डालें, ताकि पैदावार अच्छी हो. सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पानी भी बचे और साथ ही फर्टिलाइजर आदि देने में आसानी हो सके.

कितनी होगी कमाई?

स्ट्रॉबेरी की खेती से किसान तगड़ी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फसल में कोई नुकसान ना हो. वैसे तो स्ट्रॉबेरी की खेती खुले खेत में भी की जाती है, लेकिन अगर आप पॉलीहाउस में खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी. स्ट्रॉबेरी की खेती से हर एकड़ में 2.5-3 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया जा सकता है. यानी प्रति हेक्टेयर करीब 6-7 लाख रुपये तक का मुनाफा कमाया जा सकता है.

धोनी भी करते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं. वह बीच-बीच में अपने फार्म की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. उन्होंने अपने फार्म की स्ट्रॉबेरी खाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था.