अगर आप किसान हैं, लेकिन खेती के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस (Vermi Compost Business) कर सकते हैं. ये ऐसा बिजनस है, जिसमें आप कम जगह से ही बहुत तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. अच्छी बात ये है कि वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती में खूब इस्तेमाल होता है और सरकार भी बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खरीदने के टेंडर निकालती है. हर किसान को खेती के लिए खाद की जरूरत होती है, ऐसे में आपके बिजनस (Business Idea) में डिमांड हमेशा बनी रहेगी. इतना ही नहीं, धीरे-धीरे दुनिया ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ती ही जाएगी. आइए जानते हैं कैसे करें वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस (How to do Vermi Compost Business) और इस बिजनेस से आप कितना मुनाफा (Profit In Vermi Compost Business) कमा सकते हैं.

हर कोई नहीं कर सकता ये बिजनेस

वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में मुनाफा तो खूब तगड़ा होगा, लेकिन इसे हर कोई नहीं कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के बिजनस में आपको केंचुए छूने होते हैं. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो केंचुएं छूने से डरते हैं या यूं कहें कि उन्हें घिन्न आती है. यह बिजनस उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक साफ-सफाई में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के बिजनस में हाथ से लेकर कपड़े तक गंदे होना तय है. तो अगर आप ये सब कर सकते हैं, तभी वर्मी कंपोस्ट के बिजनस में घुसिएगा.

कैसे करें वर्मी कंपोस्ट बिजनस

इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ जगह की जरूरत होगी. इसकी अच्छी बात ये है कि आप बंजर खेत में भी यह बिजनस कर सकते हैं. सबसे पहले आपको कुछ बेड बनाने होंगे. ये बेड करीब 3-4 फुट चौड़े और 1-2 फुट ऊंचे होते हैं. इनकी लंबाई आप अपनी जगह के हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं. ये बेड गोबर से बनाए जाते हैं और फिर उनमें केंचुए डाले जाते हैं. ये केंचुए गोबर खा-खा कर उसे खाद में बदल देते हैं. वर्मी कंपोस्ट के बिजनस में अच्छी बात ये है कि महज 3 महीने में ही यह खाद बनकर तैयार हो जाती है. मतलब साल भर में आप करीब 4 बार वर्मी कंपोस्ट हासिल कर सकते हैं.

कितना खर्च आएगा इस बिजनस में?

वर्मी कंपोस्ट के बिजनस के खर्च को दो हिस्सों में समझना होगा. एक तो आपकी कैपिटल कॉस्ट लगेगी और दूसरी आपकी रिकरिंग कॉस्ट होगी जो हर बार खाद बनाने में लगेगी. कैपिटल कॉस्ट में बेड बनाने का खर्च, शेड का खर्चा, मशीनों की लागत और पहली बार केंचुए खरीदने का खर्च शामिल है. अगर आप 100 वर्ग मीटर में ये बिजनस करते हैं तो आपका खर्च करीब 1.5 लाख रुपये का आ सकता है. इसके अलावा आपको गोबर, मजदूर, बेड ढकने के लिए पुराल, पैकेजिंग के बैग, ट्रांसपोर्टेशन आदि पर भी करीब 1.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे. यानी पहली बार में तो आपको 3 लाख रुपये खर्च करने होंगे, लेकिन उसके बाद आपको हर बार सिर्फ 1.5 लाख रुपये रिकरिंग कॉस्ट पर ही खर्च करने होंगे.

कितनी कमाई और कितना मुनाफा?

साल भर में वर्मी कंपोस्ट के बिजनस में आपको 100 वर्ग मीटर में 30 बेड बनाकर लगभग 50 टन वर्मी कंपोस्ट मिलेगी. वर्मी कंपोस्ट को आप कई तरीकों से बेच सकते हैं. आप इसे किसानों को क्विंटल के हिसाब से बेच सकते हैं. इसके अलावा आप बड़े व्यापारियों को टन के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हैं. अगर आप वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपये किलो के हिसाब से भी थोक में बेचते हैं तो आपकी 5 लाख रुपये की कमाई होगी. इसमें लागत करीब 3.5 लाख रुपये होगी. यानी आपका 6.5 लाख रुपये का मुनाफा होगा. अगर आप खुद ही इसकी पैकेजिंग कर के बाजार में बेचते हैं तो आपका मुनाफा और तगड़ा हो सकता है. बाजार में बड़ी पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट आसानी से 30-50 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है. वहीं छोटी पैकिंग में 70-80 रुपये किलो के हिसाब से आसानी से बिकती है.





वर्मी कंपोस्ट के बिजनस में ना सिर्फ खाद से मुनाफा कमाया जाता है, बल्कि केंचुए भी फायदे का सौदा साबित होते हैं. साल भर में आपके पास केंचुओं की संख्या भी 4500 किलो तक हो सकती है. इसमें से लगभग 2500 किलो आप बेच भी सकते हैं. ये केंचुए 150-200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाते हैं. अगर केंचुए 200 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं तो आपको सिर्फ केंचुओं से ही करीब 5 लाख रुपये की कमाई हो जाएगी. यानी कुल मिलाकर 11.5 लाख रुपये के करीब मुनाफा हो जाएगा. कुल लागत 3.5 लाख रुपये थी और मुनाफा 11.5 लाख रुपये है, यानी आपको करीब 3-4 गुना मुनाफा मिल सकता है.