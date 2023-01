बस 5 लाख रुपये में शुरू होगा ये बिजनेस, हर महीने 50 हजार रुपये तक की होगी कमाई!

आज के वक्त में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग हो रहे हैं. यही वजह है कि अब लोग सप्लाई से आने वाले पानी या फिर सीधे नल से निकलने वाले पानी को पीने के बजाय बाजार के मिनरल वॉटर को तवज्जो देते हैं. अगर पीने वाला पानी साफ ना हो तो आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. बहुत से लोगों ने तो घर में ही आरओ वॉटर फिल्टर लगवा लिया है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग बाजार से पानी खरीदकर इस्तेमाल करते हैं. जब लोग कहीं बाहर जाते हैं, तब भी उन्हें पानी खरीदने की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप चाहे तो मिनरल वॉटर का बिजनेस (Mineral Water Business Idea) कर सकते हैं, जिसमें आपको तगड़ा मुनाफा होगा. आइए जानते हैं कैसे करें मिनरल वॉटर का बिजनेस (How To Start Mineral Water Business Idea) और इस बिजनेस में कितना मुनाफा (Profit In Mineral Water Business Idea) होगा.

कैसे शुरू करें मिनरल वॉटर का बिजनेस?

अगर आप मिनरल वॉटर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पानी की जरूरत होगी. यानी आपको ऐसी जगह पर मिनरल वॉटर का प्लांट लगाना होगा, जहां पानी की दिक्कत ना हो. इसके लिए आपको सबसे पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. इसके लिए आपको 1000-1500 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होगी. अगर बात की जाए मशीनों की तो आपको आरओ और चिलर समेत कई मशीनें भी लगानी होंगी. जमीन से पानी निकालने के लिए आपको एक बोरिंग भी करवानी होगी. इन सबके बीच आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह प्लांट किसी ऐसी जगह पर लगाएं, जो शहर के नजदीक हो, क्योंकि बोतलबंद पानी की खपत शहरों में ही अधिक होती है. इस बिजनेस के तहत आप 200 मिली., 500 मिली. 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की बोतलों में पानी सप्लाई कर सकते हैं.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

अगर आप 1000-1500 स्क्वायर फुट में मिनरल वॉटर का बिजनेस करते हैं तो आपको लगभग 4-5 लाख रुपये की जरूरत होगी. अगर आपके प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पानी प्रति घंटा प्रोडक्शन करने की है तो आप आसानी से 30-50 हजार रुपये तक हर महीने कमा सकते हैं. इस तरह देखा जाए तो आप मिनरल वॉटर के बिजनेस से साल भर में ही पूरी लागत निकाल लेंगे और उसके बाद आपका मुनाफा शुरू हो जाएगा.

कितना स्कोप है इस बिजनस का?

बात अगर स्कोप की करें तो मिनरल वॉटर का बिजनेस लंबे वक्त तक आपको मुनाफा देता रहेगा. भारत में इसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. यह बिजनेस हर साल करीब 20 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करता है. इस बिजनेस के बहुत अधिक बढ़ने की संभावना इसलिए भी है, क्योंकि भारत में अभी बहुत सारे लोग सामान्य पानी पी रहे हैं. जैसे-जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोग तेजी से अपनी जीवन-शैली में बदलाव कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छे कदम उठा रहे हैं.