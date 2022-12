हर कोई नया बिजनेस शुरू करते वक्त यही सोचता है कि साल भर उसका बिजनेस चलता रहे, जिससे उसे पूरे साल कमाई होती रहे. अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आज का बिजनेस आइडिया (Business Idea) आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां बात हो रही है टोमैटो सॉस (Tomato Sauce) का बिजनेस करने की. टमाटर की आवक तो पूरे साल नहीं रहती है, लेकिन टोमैटो सॉस की मांग पूरे साल बनी रहती है. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें टोमैटो सॉस का बिजनेस (How to start Tomato Sauce Business). साथ ही समझते हैं इसे शुरू करने में कितनी लागत (Cost to start Tomato Sauce Business) आएगी और आपको इस बिजनेस से कितना फायदा (Profit in Tomato Sauce Business) होगा.

पहले जानिए कितना स्कोप है इस बिजनेस का

जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या ठेले पर भी कोई फास्ट फूड खाते होंगे, तो आपको सॉस के पाउच जरूर दिए जाते होंगे. यहां तक कि आप पिज्जा-बर्गर भी ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ भी सॉस के पाउच आ जाते हैं. गांव से लेकर शहरों तक टोमैटो सॉस की खूब मांग है. वहीं कई बच्चों को तो सॉस इतना पसंद आते हैं कि वह ब्रेड, रोटी, पाव आदि के साथ भी इसे खाना पसंद करते हैं. यानी आने वाले दिनों में भी सॉस की मांग कम नहीं होने वाली है, बल्कि ये और बढ़ेगी. यानी ये बिजनेस करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

कैसे करें टोमैटो सॉस का बिजनेस?

इस बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है टमाटर, जिसे आप सीजन के दौरान सस्ते रेट में खरीद सकते हैं. सीजन में टमाटर की बहुत सारी फसल मंडी पहुंचती है, ऐसे में टमाटर के भाव बहुत अधिक गिर जाते हैं. आपको अपने साल भर के स्टॉक के हिसाब से इसी वक्त ढेर सारा टमाटर खरीद कर स्टॉक कर लेना है. इसके बाद का सारा काम मशीनों से होगा. ऐसे में आपको कई तरह की मशीनें खरीदनी होंगी.

इन मशीनों की होगी जरूरत

टोमैटो सॉस बिजनेस के लिए आपको पल्पर, स्टायरर, स्टीम जैकेटेड कैटल, सामान तौलने की मशीन की जरूरत होगी. इसकरे अलावा आपको कंटेनर्स, फर्नीचर और एक कंप्यूटर भी चाहिए होगा. इन सब में आपका करीब 2 लाख रुपया खर्च होगा. इसके अलावा आपको एक जगह की भी जरूरत होगी, जहां ये सारी मशीनें लगाई जा सकें.

कितनी लागत कितना मुनाफा

अगर आप टोमैटो सॉस का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है. प्रधानमंत्री मुद्रा स्‍कीम के लिए तैयार की गई प्रोजेक्‍ट प्रोफाइल के अनुसार, ये बिजनेस शुरू के लिए आपको 7.82 लाख रुपये यानी करीब 8 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इसमें आपके पास करीब 2 लाख रुपये होने जरूरी हैं, बाकी का पैसा आप मुद्रा लोन स्कीम के तहत जुटा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार आपका सालाना टर्नओवर करीब 29 लाख रुपये का होगा. वहीं इसमें खर्चा करीब 24 लाख रुपये आएगा. यानी आपको सालाना करीब 5 लाख रुपये का मुनाफा होगा. इस तरह आपकी हर महीने करीब 40 हजार रुपये से अधिक की कमाई होगी.

अब जानिए कैसे बनता है टोमैटो सॉस

सबसे पहले तो आपको कच्चे और पके टमाटरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर स्टीम केटल में उबालना होगा. इसके बाद उबले टमाटर का पल्प बनाया जाता है और उसमें से बीज और फाइबर को अलग किया जाता है. इसके बाद पल्प में अदरक, लहसुन, लौंग, काली मिर्च, नकम, चीनी, विनेगर आदि मिलाया जाता है. आखिर में तैयार सॉस में कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ताकि सॉस लंबे वक्त तक चल सके और खराब ना हो.