हैदराबाद स्थित Pure EV ने जुटाई 66 करोड़ रुपये की फंडिंग

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Pure EV ने सोमवार को कहा कि उसने निवेशकों से 8 मिलियन डॉलर (लगभग 66 करोड़ रुपये) जुटाए हैं.

Pure EV ने एक बयान में कहा कि इस ताजा फंडिंग राउंड का नेतृत्व बेBennett Coleman and Company Ltd, Hindustan Times Media Ventures, Ushodaya Enterprises Pvt Ltd, मौजूदा निवेशकों और HNIs (high net-worth individuals) ने किया था.

हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि वह वर्तमान में एक विदेशी संस्थागत निवेशक की भागीदारी के साथ 25 मिलियन डॉलर के अपने सीरीज A1 फंडिंग राउंड के समापन के अंतिम चरण में है.

कंपनी ने कहा है कि यह सीरीज ए2 फंडिंग के लिए दुबई, हांगकांग और सिंगापुर के संभावित निवेशकों के साथ 15 मिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य लेकर चर्चा चल रही है.

Pure EV के को-फाउंडर और सीईओ रोहित वडेरा ने कहा, "हम अगले छह महीनों में अपने अखिल भारतीय बिक्री नेटवर्क को 140 से 300 डीलरों तक तेजी से बढ़ाएंगे."

कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचती है और पहले ही 70,000 से अधिक यूनिट्स बेच चुकी है.