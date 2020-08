स्वतंत्रता दिवस विशेष: मिलिए भारत के राफेल फाइटर जेट्स के पहले बैच के वायु सेना पायलटों से

बीते महीने 29 जुलाई को भारत को पांच राफेल जेट विमानों के आगमन के साथ दो दशकों में नए लड़ाकू विमान का पहला बैच प्राप्त हुआ, जो कि फ्रांसीसी बंदरगाह शहर Bordeaux के Merignac एयरबेस से 7,000 किमी की दूरी तय करने के बाद लगभग 3:10 बजे अम्बाला वायुसेना अड्डे पर उतरा।

प्रत्येक जेट को भारतीय वायु सेना के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया की उपस्थिति में रणनीतिक रूप से स्थित हवाई अड्डे पर एक विशेष वाटर तोप की सलामी दी गई थी, जिन्होंने जेट विमानों की खरीद में प्रमुख वार्ताकार की भूमिका निभाई थी। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पहले पांच आईएएफ राफेल्स और घर लाने वाली टीम का स्वागत करते हैं। (फोटो: ट्विटर / IndianAirForce) वायुसेना के सूत्रों ने एएनआई को बताया, "राफेल पायलटों के साथ बैठक में, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता की सराहना की, क्योंकि वे दो दिनों के भीतर इन पांच विमानों को सुरक्षित रूप से भारत लेकर आए।" प्रारंभिक बैच में 3 सिंगल-सीटर और दो ट्विन-सीटर जेट हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह गोल्डन ऐरो 17 स्क्वाड्रन राफेल के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसने फ्रांस से जेट उड़ाया था। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके साहस के लिए तीसरा सबसे बड़ा शौर्य वीरता पुरस्कार था, जब 2008 में एक मिशन के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उन्होंने न केवल कई लोगों की जान बचाई बल्कि अपने मिग 21 बाइसन विमान को आपात स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने दिया। वह तब स्क्वाड्रन लीडर थे। उनके पिता भी सेना में कार्यरत थे और लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उनकी पत्नी वायु सेना में सेवारत अधिकारी हैं। विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी राजस्थान के एक छोटे से शहर जालौर के रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी स्कूल के दिनों में एक नवोदित पहलवान थे। अभिषेक का जन्म 9 जनवरी, 1984 को हुआ और उनके पिता एक बैंक में काम करते थे और माँ सेल्स टैक्स विभाग में काम करती थी।अभिषेक त्रिपाठी बचपन से ही बेहतरीन खिलाड़ी थे।

जालौर के लोगों का कहना है कि विंग कमांडर त्रिपाठी के माता-पिता आदर्श संरक्षक थे। उनकी परवरिश उनकी सफलता और विनम्रता का एक कारण है। वह अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और ऐसे लोगों के करीब है जिन्होंने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विंग कमांडर मनीष सिंह विंग कमांडर मनीष सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बक्वा नामक एक छोटे से गाँव से हैं। उनके परिवार के कई लोगों ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की है और उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने के बाद परंपरा जारी रखी है। उन्हें 2003 में वायु सेना में कमीशन मिला। ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया भी उन लोगों में शामिल हैं, जो फ्रांस से राफेल लेकर भारत लौटे। हरियाणा के गुरुग्राम के बसई गाँव से, फाइटर पायलट के पिता एक सेना अधिकारी थे। कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त, उनके पिता एक सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल थे। रोहित की उपलब्धियों के बारे में सुनकर गाँव में उत्साह होता है जहाँ कई युवा कहते हैं कि वह उनके लिए एक आदर्श है। ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया के दादा नारायण सिंह भी एक गौरवशाली व्यक्ति हैं।

भारत में राफेल का आगमन भारतीय वायु सेना की युद्ध क्षमताओं में एक नए युग का प्रतीक है और शायद पंख लगाने के लिए अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा होगी। ये नायक अन्य पायलटों के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कहानी कई उदीयमान पायलटों को पारित करेंगे जो आसमान के लिए सपने देखते हैं। ये राफेल गौरव के लिए कुछ ही चेहरे हैं, लेकिन कई और लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। Also Read स्वतंत्रता दिवस विशेष: मिलिए भारत माँ के सच्चे सपूत अमित आर्यन से जिनकी ट्रेनिंग की बदौलत 450 से ज्यादा युवाओं को मिली सेना में नौकरी

